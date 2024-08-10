Küstahlıkta sınır tanımıyor! İsrailli bakan, şimdi de photoshoplu fotoğrafla Erdoğan'a saldırdı - Son Dakika
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Politika

Küstahlıkta sınır tanımıyor! İsrailli bakan, şimdi de photoshoplu fotoğrafla Erdoğan'a saldırdı

Küstahlıkta sınır tanımıyor! İsrailli bakan, şimdi de photoshoplu fotoğrafla Erdoğan\'a saldırdı

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, son zamanlarda X hesabı üzerinden Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımlar yapmaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP'yi etiketleyerek 'Her şey çok güzel olacak' diyen Katz, Türkiye'nin iç siyasetine müdahil olmaya çalışıyor.

10.08.2024 10:11
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Son günlerde, X hesabından Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, provokatif paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

PHOTOSHOPLU FOTOĞRAFLA SALDIRDI

Geçen paylaşımlarında, İstanbul büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP'yi etiketleyerek Türkiye'de iç siyaseti karıştırmayı hedefleyen Katz, son olarak Hamas'ın yeni Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar'la Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın photoshoplu görselini yayınladı.

"TÜRK MİLLETİ SİZDEN UTANIYOR"

Sanki Sinvar'la Erdoğan görüşmüş gibi bir algı yaratmaya çalışan Katz, "Erdoğan'ın yeni arkadaşı, Hamas'ın lideri, toplu katliamcı Yahya Sinvar. Türk milleti sizden utanıyor!" diyerek, yine Türk kamuoyuna oynadı.

İşte Katz'ın o paylaşımı;

Küstahlıkta sınır tanımıyor! İsrailli bakan, şimdi de photoshoplu fotoğrafla Erdoğan'a saldırdı

Recep Tayyip Erdoğan, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Filistin, İstanbul, Türkiye, İsrail, İsrail, Diplomasi, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Küstahlıkta sınır tanımıyor! İsrailli bakan, şimdi de photoshoplu fotoğrafla Erdoğan'a saldırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Gökhan Sarıkaya: Erdoğanı seversiniz yada sevmezsiniz ama kimse ülkemizin cumhurbaşkanına küstahça saldıramaz. Sonuçta cumhurbaşkanı o ülkenin lideridir. Not samimi bir şekilde söylüyorum akp li değilim… 107 13 Yanıtla
  • Beyler Beyi: La şunu adam yerine komayım yav takipçi kasmaya çalışıyor. :) 94 6 Yanıtla
  • ferhat eser: Bir ara Beşiktaşlı Quaresmayada fenerbahçe forması giydirmişlerdi hayalle yaşamak gerçekten çok güzel 24 23 Yanıtla
  • Yaşar kemal Çanakcı: ne yapmak istediği bellidir.Anlayan anlıyor. 33 6 Yanıtla
  • Murat Çoker: Ee hepiniz adam kral dionuz fotorafa fotosop dionuz ee tayip sevio zaten bu adami 9 17 Yanıtla
  • Batın BEYOĞLU: Ümit Özdağ Geldi Aklıma:) 17 8 Yanıtla
  • Said Emre: Neden CHP'li başkanları etiketliyor aceba? Her seferinde tesadüf mü... 19 5 Yanıtla
  • Talat Yelbuz: Neden rahatsız oluyorsunuz Erdoğan görüşmüyor mu hamas liderleriyle 7 9 Yanıtla
  • Beykozlu: :)) 3 2 Yanıtla
  • Serdar Ozen: Korumayla videosunu yapcak adam yok mu . 0 0 Yanıtla
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