Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'den görevden alınan il başkanına destek - Son Dakika
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Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'den görevden alınan il başkanına destek

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci\'den görevden alınan il başkanına destek
03.07.2026 12:28  Güncelleme: 12:30
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Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ve CHP Kütahya İl Başkanı Tamer Yenikaya, MYK kararıyla görevden alınan CHP Bilecik İl Başkanı Ali Özdemir'e destek vermek için Bilecik'e gitti. Ziyaret kapsamında Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı da ziyaret edildi.

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, görevden alınan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bilecik İl Başkanı Ali Özdemir'e destek verdi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Toplantısı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilmiş; Ağrı, Aksaray, Amasya, Batman, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Eskişehir, Hakkari, Iğdır, Kars, Kırıkkale, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Niğde, Nevşehir, Osmaniye, Samsun, Sivas, Tunceli ve Sinop il başkanı görevden alınmıştı.

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ve CHP Kütahya İl Başkanı Tamer Yenikaya, görevden alınan CHP Bilecik İl Başkanı Ali Özdemir'e destek vermek amacıyla Bilecik'e geldi. CHP Bilecik İl Başkanlığında gerçekleşen buluşmada heyeti çok sayıda partili de yer aldı.

Başkan Subaşı da ziyaret edildi

İl Başkanlığı ziyareti sonrası heyet, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'nı makamında ziyaret etti. Buluşmada belediyecilik hizmetleri, şehirlerimizde hayata geçirilen projeler ve yerel yönetimlerde iş birliği imkanları masaya yatırıldı. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunulduğu görüşmede, vatandaşların daha kaliteli hizmet sunmaya yönelik ortak çalışma alanlarını değerlendirildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'den görevden alınan il başkanına destek - Son Dakika

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