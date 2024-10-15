Kuzey Kore, Güney Kore ile bağlantıyı sağlayan yolları havaya uçurdu - Son Dakika
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Politika

Kuzey Kore, Güney Kore ile bağlantıyı sağlayan yolları havaya uçurdu

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Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'nin iki ülke arasındaki bağlantıyı sağlayan yolların bazılarını havaya uçurduğunu ve bu duruma karşılık Askeri Sınır Çizgisi'nin güneyine uyarı ateşi açıldığını açıkladı. Ayrıca, Güney Kore ordusunun gözlem ve savunma tedbirlerini artırdığı ifade edildi.

15.10.2024 09:44
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Nükleer silah ve balistik füze programı ile Kore Yarımadası ve çevresinde güvenlik endişelerine neden olan Kuzey Kore'den bölgede gerilimi artıracak bir hamle daha geldi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından (JCS) yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin iki ülke arasındaki bağlantıyı sağlayan yolların bir kısmını havaya uçurduğu bildirildi. Açıklamada, "Kuzey Kore ordusu öğle saatlerinde Gyeongui ve Donghae yollarında bağlantıyı kesmeyi amaçladığı düşünülen patlamalar gerçekleştirdi ve ağır ekipman kullanarak bölgede ek faaliyetler yürütüyor" ifadeleri kullanıldı. Güney Kore ordusunun yaşanan patlamalardan zarar görmediği ifade edildi. Patlamalara tepki olarak Askeri Sınır Çizgisi'nin güneyine uyarı ateşi açıldığı vurgulanırken, Güney Kore ordusunun ABD güçleri ile iş birliği içinde gözlem faaliyetlerini ve savunma tedbirlerini artırdığı ifade edildi.

Kuzey Kore, Güney Kore ile bağlantıyı sağlayan yolları havaya uçurdu

KUZEY KORE, ABD'YE BİLGİ VERDİĞİNİ İDDİA ETMİŞTİ

Kuzey Kore Halk Ordusu'ndan (KPA) geçtiğimiz hafta yapılan açıklamada, Kuzey Kore topraklarını Güney Kore topraklarından tamamen ayıracak önemli bir "tahkimat projesi" üzerinde çalışıldığı bildirilmişti. Korelerarası kara ve demir yolu ulaşımını tamamen kesmeyi amaçlayan proje konusunda herhangi bir yanlış anlaşılmayı önlemek ve çatışmadan kaçınmak için Güney Kore'de konuşlu ABD birliklerine bilgilendirme mesajı gönderildiği iddia edilmişti.

GÜNEY KORE ORDUSU UYARMIŞTI

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Lee Sung Joon ise dün yaptığı basın toplantısında, Kuzey Kore'nin iki ülke arasındaki bağlantıyı sağlayan yolları havaya uçurmaya hazırlandığını söylemişti. Kuzey Kore ordusunun bu yönde bazı faaliyetler yürüttüğünü kaydeden Lee, Kuzey Kore'nin Güney Kore yönetimi üzerinde baskıyı artırmak için farklı provokasyonlara başvurabileceği konusunda uyarmıştı. - SEUL

Kuzey Kore, Güney Kore ile bağlantıyı sağlayan yolları havaya uçurdu
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kuzey Kore, Güney Kore ile bağlantıyı sağlayan yolları havaya uçurdu - Son Dakika

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