Lavrov'dan Trump'a Yaptırım Uyarısı - Son Dakika
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Politika

Lavrov'dan Trump'a Yaptırım Uyarısı

Lavrov\'dan Trump\'a Yaptırım Uyarısı
15.07.2025 22:03
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Lavrov, Trump'ın NATO ve AB baskısı altında olduğunu ve yaptırımların geri tepeceğini belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "ABD Başkanı Donald Trump, savaşı uzatmak isteyen NATO ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin baskısına maruz kalıyor. Rusya karşıtı yaptırımlar, bu uygulamayı başlatan kişilere geri tepecektir" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Çin'in Tianjin şehrinde Şangay İşbirliği Örgütü (SCO) Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. Toplantı sonrasında kameraların karşısına geçen Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün Ukrayna ile 50 gün içinde anlaşmaya varmaması halinde Rusya'ya uygulanacak ikincil yaptırımlar hakkında konuştu. Lavrov, " Moskova, ABD Başkanı Trump'ın Ukrayna hakkında bir anlaşmaya varılması için 50 günlük müddet tanıyarak ne kast ettiğini merak ediyor. ABD Başkanı, savaşı uzatmak isteyen NATO ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin baskısına maruz kalıyor. Rusya karşıtı yaptırımlar, bu uygulamayı başlatan kişilere geri tepecektir" ifadelerini kullandı.

Rusya'ya daha öncede Ukrayna konusunda süre tanındığını hatırlatan Lavrov, "Gerçekten, bu 50 günle ilgili ifadenin arkasında nasıl bir mesajın yattığını bilmek istiyoruz. Daha önce de 24 saatlik ve 100 günlük zaman sınırları tanınmıştı, bunun gibi pek çok şey gördük ve gerçekten ABD Başkanı'nın bu konudaki güdüsünü bilmek istiyoruz. Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin taleplerini kaba bir şekilde destekleyen ve onu saldırıya yönelik gelişmiş silahlarla donatmaya devam eden AB ve mevcut NATO liderlerinin çirkin baskıları altında. Bu da Batılı ülkelerdeki vergi mükelleflerine verilen hasarı arttırıyor" dedi.

"Başkası için kazdığın kuyuya kendin düşersin"

Trump tarafından gündeme getirilen yeni yaptırımlara ilişkin konuşan Lavrov, "Rusya yeni yaptırımlarla başa çıkacaktır. Bize uygulanan yaptırımların zaten daha önce eşi benzeri görülmemiştir. Biz dayanıyoruz ve hiçbir şüphem yok ki bunların üstesinden gelmeye devam edeceğiz. Bu yaptırımların mimarları günün sonunda kendilerine zarar vereceklerdir. Başkası için kazdığın kuyuya kendin düşersin diye bir deyiş vardır. AB tarafından bize uygulanan yaptırımlar, Brüksel'de hazırlanan paket ve ABD'yi bu yaptırım girdabına çekmeye çalışan bütün çabalar halihazırda Avrupa ekonomisine büyük hasar vermiş halde" ifadelerini kullandı.

"Diyalog için her zaman bir şans vardır"

Rusya ve Ukrayna müzakerelerine değinen Lavrov, "SCO üyesi devletler Rusya'nın, çatışmaların kaynağını ortadan kaldırma ve mevcut bölgesel gerçeklikleri teyit etmesinin yanı sıra, Ukrayna'nın kontrolü altında bulunan bölgelerdeki Rus ve Rusça konuşan azınlıkların meşru haklarını güven altına alması konusundaki tutumlarını destekliyor. Ayrıca Kiev, çözümlerdeki İstanbul formatının artık geçerli olmadığını düşünüyorsa, bu da yönetimin kendi halkının iyiliğini hiçe saydığının başka bir göstergesidir. Rusya ve Ukrayna tarafından ortaya sunulan memorandum tasarıları zıt kutuplar gibi ama diyalog için her zaman bir şans vardır" dedi.

"Avrupalı liderler, Ukrayna'yı Rusya'yla görüşmekten alıkoyuyor"

Avrupa ülkelerinin Ukrayna'yı Rusya'yla görüşmekten alıkoyduğunu iddia eden Lavrov, "Avrupalı liderler, üçüncü tur müzakerelerin artık söz konusu olmaması nedeniyle Ukrayna'yı Rusya'yla görüşmekten alıkoyuyor. Ukrayna, görüşmelerdeki delegasyonumuzun seviyesinin uygun olmadığını iddia etmişti ama ancak kendi seviyeleri de artık değişmek üzere. Eski Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, Büyükelçi sıfatıyla ABD'de ailesiyle yeniden bir araya gelecek" ifadelerini kullandı.

İran'ın nükleer nükleer programına da değinen Lavrov, "SCO üyeleri İran'ın barışçıl amaçlarla kullanacağı nükleer enerji konusundaki kararlılığına ilişkin desteklerini teyit etti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile görüşmemizde, İran'da uzun zaman önce alınan kararları da göz önünde bulundurarak, barışçıl siyasi ve diplomatik yollarla bir çözüme ulaşılmasına yönelik gerçekçi yaklaşımları ele aldık" dedi. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

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