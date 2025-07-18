LGS Tartışması TBMM'de Gündemde

TBMM'DE, 'LGS' TARTIŞMASI DEVAM EDİYOR

CHP'nin Meclis Başkanlığına sunduğu, '2025 LGS'de yaşananlarla ilgili nasıl bir telafi mekanizmasının işletileceğinin araştırılması' başlıklı önergenin görüşmeleri esnasında, tartışma yaşandı.

'BU ŞAİBENİN ORTADAN KALKMASI GEREKİR'

Önergenin gerekçesini açıklamak üzere söz alan CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, "Bu çocukların her biri ister fen lisesinde ister Anadolu lisesinde ister imam hatip lisesinde olsun hepsi bizim çocuklarımız ve bunların geleceğe güvenle bakabilmesi lazım. Sayın Bakan size de bize de gerçekleri söylemiyor. Diyor ki, 'Okulların başarı oranı arttı. O yüzden resmi okullar daha başarılı.' Mahmut Özer Bakanken resmi okullardan tam puan alanlar yüzde 44'tü, bugün yüzde 43. Mahmut Özer Bakanken imam hatiplerden tam puan alanlar yüzde 10'du, bugün yüzde 8,8. Parlamentoyu, milletvekillerini, AK Parti grubunu, muhalefeti kandırmaya çalışarak hiçbir yere gidemeyiz. Verilen istatistiklerin hepsi yanlış. Kamuoyundan gizlemenin, karartma yapmanın, insanları şüpheye düşürmenin kimseye bir yararı yok. Ben Sayın Bakana sorular soruyorum, cevap vermiyor. Sordum, 'Bu soruların içerisine dışarıdan girmiş sorular var mı?' Cevap alamıyorum. Bu şaibenin ortadan kalkması gerekir. Cumhuriyet Başsavcılarının buna el atması gerekir ve sizlerin desteğiyle bu araştırma önergesiyle bugün 1 milyon çocuğumuzun annelerinin, babalarının, kardeşlerinin, dedelerinin, yaklaşık 10 milyon insanın yüreği burada atıyor" ifadelerini kullandı.

'ÇOCUKLARIN HAYALLERİNİ KİRLİ ALGILARINIZA ALET ETMEYİN'

Önerge üzerine söz alan AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, "Öncelikle, seneye inşallah LGS sınavına girecek üçüz çocuk annesiyim. Çok yürekten hissediyorum bunu duygusal olarak da. Bari bunu yapmayın diyorum. Çocuklarımızın hayallerini, motivasyonlarını siyasete alet etmeyin, kirli algılarınıza alet etmeyin. Bak, bunu bir anne olarak söylüyorum, bir veli olarak söylüyorum; bu yaptığınız artık, 'Pes' dedirtecek bir şeydir, bunu yapmayın. ve şunu söyleyeyim Sayın Cumhurbaşkanımızın belirttiği gibi günlerdir evlatlarımızı kışkırtanlara yalnızca şunu söylüyorum: Bu ülkenin kalbi ve zihni tertemiz çocuklarını artık rahat bırakın, rahat bırakın. Vicdanlı olun. Bu kadar kolay olmamalı. Bu kadar kolay buradan ahkam kesmek, atıp tutmak olmamalı. Çocukların hayalleriyle uğraşmak bu kadar kolay olmamalı. Sorumluluğa davet ediyorum sizi, sorumlu olun. Bakın, iki oturumlu bir sınav bu. İlk oturumundan, sözel kısmından sonra kitapçık bazı öğretmenler tarafından etüt merkezlerine yani eski dershanelere fotoğrafları çekilerek gönderilmiştir. Bu gönderenler hakkında da soruşturma başlatılmıştır, 29 kişi hakkında. Buradaki yapılanların hesabı sorulacaktır" diye konuştu.

'İKİZ KIZLARIM SINAVA GİRDİ, BİR BABA OLARAK İÇİM YANDI'

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, AK Parti'li Erdoğan' cevaben söz alarak, "AK Parti'li hatip çok güzel bir şey söyledi, 'Üçüzlerim seneye sınava girecek' dedi. Allah bağışlasın onları, Allah bahtlarını açık etsin. Bakın, benim de bu sene ikiz kızlarım sınava girdi. Bakın, bir baba olarak gerçekten benim içim yandı, ben bunu siyaseten söylemiyorum. Ben bir yıl boyunca benim evlatlarımın sınav sonuçlarını, sınıf arkadaşlarının sınav sonuçlarını bilen birisiyim. Burada bir şüphe olduğu gerçek, bunu siyasete karıştırmayın. Bu niye araştırılmasın? Anne- babaların, hepimizin burada emeği var. Bakın, milyonlarca anne babanın emeği var. Sınav devam ederken, ben bizzat şahidim, o sorular WhatsApp'ta yayınlandı, yayınlandı. Ya, nasıl yayınlanıyor? Bunu söyleyin lütfen, burada bağırmayın, burada bir haksızlık var, Bakan araştıramıyor bari Meclis araştırsın. Lütfen, bakın, bunu yapmayın. Burada çocukların hakkı yenmiştir, bu araştırılmalıdır" dedi.

'GENÇLERİMİZİN HAK VE HUKUKUNA HALEL GETİRMEMEYE ÖZEN GÖSTERDİK'

Genel Kurul'da AK Parti ve CHP'li vekiller arasında sataşmalar yaşanırken söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Grubumuz adına Asuman Erdoğan Milletvekilimiz duygusal, gerçekçi, efradını cami ağyarını mani bir şekilde, meseleye hakikaten izahat getirdi, gerçekleri ortaya koydu. Ben hem Asuman Erdoğan Hanımefendinin üçüzlerine hem de Ali Mahir Bey'in ikizlerine üstün başarılar diliyorum. Eğitim siyaset üstü ele alınması gereken bir husus. Gençler bizim gençlerimiz. Gençlerimizin hak ve hukukuna halel getirmemeye özen gösterdik, özen göstermeye devam edeceğiz. Meseleleri çarpıtarak farklı noktalara taşımaya müsaade etmeyelim. İşin hakikati şudur: Bu gençler geleceğimizdir. Biz de AK Parti olarak, hükümet olarak, yasama Meclisi olarak gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

'BİZİM YAPMAMIZ GEREKEN BU OLAYI ARAŞTIRMAKTIR'

CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş ise tam puan alan çocukların masumiyet karinesi nedeniyle suçlanamayacağını kaydederek, "Burada şöyle bir sorunla karşı karşıyayız. Ben milletimizin bizden beklediği performansın bu bağırış çağırış olduğunu zannetmiyorum. 100 binlerce çocuk, 963 bin çocuk bu sınava girdiler. Milli Eğitim Bakanımızın da kabul ettiği gibi bu sınavın soruları sızdırıldı. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken bu olayı araştırmaktır. 'Sorular sızdırılmadı' diyen yok, sadece, 'Geç oldu' deniyor. Şunu anlatmak istiyorum: Soruların ne zaman sızdığını kimse bilmiyor; bunu araştırmanın ne gibi bir zararı var? Bağırarak çağırarak, insanlarda soru işareti yaratarak ne kazanacağız; ne kazanacağız? Sonuçta ortada bir sorun var, çok net olarak anlatıyorum sorunu; soruna cevaplar üretiyorum, önerilerde bulunuyorum" ifadelerini kullandı.