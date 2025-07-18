LGS Tartışması TBMM'de Gündemde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

LGS Tartışması TBMM'de Gündemde

18.07.2025 21:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'nin LGS telafi mekanizması önergesi TBMM'de tartışmalara neden oldu. Hükümet ve muhalefet karşıtı görüşte.

TBMM'DE, 'LGS' TARTIŞMASI DEVAM EDİYOR

CHP'nin Meclis Başkanlığına sunduğu, '2025 LGS'de yaşananlarla ilgili nasıl bir telafi mekanizmasının işletileceğinin araştırılması' başlıklı önergenin görüşmeleri esnasında, tartışma yaşandı.

'BU ŞAİBENİN ORTADAN KALKMASI GEREKİR'

Önergenin gerekçesini açıklamak üzere söz alan CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, "Bu çocukların her biri ister fen lisesinde ister Anadolu lisesinde ister imam hatip lisesinde olsun hepsi bizim çocuklarımız ve bunların geleceğe güvenle bakabilmesi lazım. Sayın Bakan size de bize de gerçekleri söylemiyor. Diyor ki, 'Okulların başarı oranı arttı. O yüzden resmi okullar daha başarılı.' Mahmut Özer Bakanken resmi okullardan tam puan alanlar yüzde 44'tü, bugün yüzde 43. Mahmut Özer Bakanken imam hatiplerden tam puan alanlar yüzde 10'du, bugün yüzde 8,8. Parlamentoyu, milletvekillerini, AK Parti grubunu, muhalefeti kandırmaya çalışarak hiçbir yere gidemeyiz. Verilen istatistiklerin hepsi yanlış. Kamuoyundan gizlemenin, karartma yapmanın, insanları şüpheye düşürmenin kimseye bir yararı yok. Ben Sayın Bakana sorular soruyorum, cevap vermiyor. Sordum, 'Bu soruların içerisine dışarıdan girmiş sorular var mı?' Cevap alamıyorum. Bu şaibenin ortadan kalkması gerekir. Cumhuriyet Başsavcılarının buna el atması gerekir ve sizlerin desteğiyle bu araştırma önergesiyle bugün 1 milyon çocuğumuzun annelerinin, babalarının, kardeşlerinin, dedelerinin, yaklaşık 10 milyon insanın yüreği burada atıyor" ifadelerini kullandı.

'ÇOCUKLARIN HAYALLERİNİ KİRLİ ALGILARINIZA ALET ETMEYİN'

Önerge üzerine söz alan AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, "Öncelikle, seneye inşallah LGS sınavına girecek üçüz çocuk annesiyim. Çok yürekten hissediyorum bunu duygusal olarak da. Bari bunu yapmayın diyorum. Çocuklarımızın hayallerini, motivasyonlarını siyasete alet etmeyin, kirli algılarınıza alet etmeyin. Bak, bunu bir anne olarak söylüyorum, bir veli olarak söylüyorum; bu yaptığınız artık, 'Pes' dedirtecek bir şeydir, bunu yapmayın. ve şunu söyleyeyim Sayın Cumhurbaşkanımızın belirttiği gibi günlerdir evlatlarımızı kışkırtanlara yalnızca şunu söylüyorum: Bu ülkenin kalbi ve zihni tertemiz çocuklarını artık rahat bırakın, rahat bırakın. Vicdanlı olun. Bu kadar kolay olmamalı. Bu kadar kolay buradan ahkam kesmek, atıp tutmak olmamalı. Çocukların hayalleriyle uğraşmak bu kadar kolay olmamalı. Sorumluluğa davet ediyorum sizi, sorumlu olun. Bakın, iki oturumlu bir sınav bu. İlk oturumundan, sözel kısmından sonra kitapçık bazı öğretmenler tarafından etüt merkezlerine yani eski dershanelere fotoğrafları çekilerek gönderilmiştir. Bu gönderenler hakkında da soruşturma başlatılmıştır, 29 kişi hakkında. Buradaki yapılanların hesabı sorulacaktır" diye konuştu.

'İKİZ KIZLARIM SINAVA GİRDİ, BİR BABA OLARAK İÇİM YANDI'

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, AK Parti'li Erdoğan' cevaben söz alarak, "AK Parti'li hatip çok güzel bir şey söyledi, 'Üçüzlerim seneye sınava girecek' dedi. Allah bağışlasın onları, Allah bahtlarını açık etsin. Bakın, benim de bu sene ikiz kızlarım sınava girdi. Bakın, bir baba olarak gerçekten benim içim yandı, ben bunu siyaseten söylemiyorum. Ben bir yıl boyunca benim evlatlarımın sınav sonuçlarını, sınıf arkadaşlarının sınav sonuçlarını bilen birisiyim. Burada bir şüphe olduğu gerçek, bunu siyasete karıştırmayın. Bu niye araştırılmasın? Anne- babaların, hepimizin burada emeği var. Bakın, milyonlarca anne babanın emeği var. Sınav devam ederken, ben bizzat şahidim, o sorular WhatsApp'ta yayınlandı, yayınlandı. Ya, nasıl yayınlanıyor? Bunu söyleyin lütfen, burada bağırmayın, burada bir haksızlık var, Bakan araştıramıyor bari Meclis araştırsın. Lütfen, bakın, bunu yapmayın. Burada çocukların hakkı yenmiştir, bu araştırılmalıdır" dedi.

'GENÇLERİMİZİN HAK VE HUKUKUNA HALEL GETİRMEMEYE ÖZEN GÖSTERDİK'

Genel Kurul'da AK Parti ve CHP'li vekiller arasında sataşmalar yaşanırken söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Grubumuz adına Asuman Erdoğan Milletvekilimiz duygusal, gerçekçi, efradını cami ağyarını mani bir şekilde, meseleye hakikaten izahat getirdi, gerçekleri ortaya koydu. Ben hem Asuman Erdoğan Hanımefendinin üçüzlerine hem de Ali Mahir Bey'in ikizlerine üstün başarılar diliyorum. Eğitim siyaset üstü ele alınması gereken bir husus. Gençler bizim gençlerimiz. Gençlerimizin hak ve hukukuna halel getirmemeye özen gösterdik, özen göstermeye devam edeceğiz. Meseleleri çarpıtarak farklı noktalara taşımaya müsaade etmeyelim. İşin hakikati şudur: Bu gençler geleceğimizdir. Biz de AK Parti olarak, hükümet olarak, yasama Meclisi olarak gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

'BİZİM YAPMAMIZ GEREKEN BU OLAYI ARAŞTIRMAKTIR'

CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş ise tam puan alan çocukların masumiyet karinesi nedeniyle suçlanamayacağını kaydederek, "Burada şöyle bir sorunla karşı karşıyayız. Ben milletimizin bizden beklediği performansın bu bağırış çağırış olduğunu zannetmiyorum. 100 binlerce çocuk, 963 bin çocuk bu sınava girdiler. Milli Eğitim Bakanımızın da kabul ettiği gibi bu sınavın soruları sızdırıldı. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken bu olayı araştırmaktır. 'Sorular sızdırılmadı' diyen yok, sadece, 'Geç oldu' deniyor. Şunu anlatmak istiyorum: Soruların ne zaman sızdığını kimse bilmiyor; bunu araştırmanın ne gibi bir zararı var? Bağırarak çağırarak, insanlarda soru işareti yaratarak ne kazanacağız; ne kazanacağız? Sonuçta ortada bir sorun var, çok net olarak anlatıyorum sorunu; soruna cevaplar üretiyorum, önerilerde bulunuyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Politika, Hükümet, Hukuk, LGS, Son Dakika

Son Dakika Politika LGS Tartışması TBMM'de Gündemde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi
Kıyafeti yüzünden ilk staj gününde eve yollanan genç, kombinini paylaştı Kıyafeti yüzünden ilk staj gününde eve yollanan genç, kombinini paylaştı
Arda Güler’in forma numarasını duyurdular Arda Güler'in forma numarasını duyurdular
Arkadaşları “şaka“ sandı, denize atlayan genç hayatını kaybetti Arkadaşları "şaka" sandı, denize atlayan genç hayatını kaybetti
Suriye’de çatışmalar yeniden başladı Arap aşiretler silahlanarak Süveyda’ya doğru yola çıktı Suriye'de çatışmalar yeniden başladı! Arap aşiretler silahlanarak Süveyda'ya doğru yola çıktı
Memurlara tanınan doğum izni hakkının detayları Maaşta kesinti olacak mı Memurlara tanınan doğum izni hakkının detayları! Maaşta kesinti olacak mı?
28 ilde DEAŞ operasyonu: 153 terörist yakalandı 28 ilde DEAŞ operasyonu: 153 terörist yakalandı
Bacaklarındaki şişlik dikkat çekmişti Beyaz Saray Trump’ın yakalandığı hastalığı açıkladı Bacaklarındaki şişlik dikkat çekmişti! Beyaz Saray Trump'ın yakalandığı hastalığı açıkladı
İBB’ye yeni operasyon 14 şüpheli gözaltına alındı, 4 kişi aranıyor İBB'ye yeni operasyon! 14 şüpheli gözaltına alındı, 4 kişi aranıyor
Oyuncu Mehmet Ali Tuncer’den acı haber Oyuncu Mehmet Ali Tuncer'den acı haber
Meteoroloji’den 15 kente gök gürültülü sağanak yağış uyarısı Meteoroloji'den 15 kente gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

19:59
İş makinesinin altında kalan kadın hayatını kaybetti
İş makinesinin altında kalan kadın hayatını kaybetti
19:18
Tutuklu eski Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık için Adli Tıp’tan karar
Tutuklu eski Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık için Adli Tıp'tan karar
18:10
Irak’tan tarihi “petrol“ kararı Tamamı devlete verilecek
Irak'tan tarihi "petrol" kararı! Tamamı devlete verilecek
17:59
Bahçeli’den Terörsüz Türkiye mesajı: Devletin pazarlık yaptığını iddia edenler müfteridir
Bahçeli'den Terörsüz Türkiye mesajı: Devletin pazarlık yaptığını iddia edenler müfteridir
10:45
Çağla Şıkel tatilde coştu Çeşme gecelerinde oryantal şov
Çağla Şıkel tatilde coştu! Çeşme gecelerinde oryantal şov
10:44
TOKİ projelerinde yer alan şirket konkordato başvurusu yaptı
TOKİ projelerinde yer alan şirket konkordato başvurusu yaptı
10:44
Yaban arısı saldırında hayatını kaybetti, eşi acı haberi alınca kalp krizi geçirdi
Yaban arısı saldırında hayatını kaybetti, eşi acı haberi alınca kalp krizi geçirdi
10:30
Kargo görevlisi, 24 yaşındaki genç kadına hayatının şokunu yaşattı
Kargo görevlisi, 24 yaşındaki genç kadına hayatının şokunu yaşattı
09:57
Dürzi-Bedevi çatışması yeniden başladı, Suriye ordusu Süveyda’ya gidiyor
Dürzi-Bedevi çatışması yeniden başladı, Suriye ordusu Süveyda'ya gidiyor
09:50
Tunç Soyer hakkında iddianame hazırlandı, işte istenen ceza
Tunç Soyer hakkında iddianame hazırlandı, işte istenen ceza
09:49
Yer: İstanbul Araç içerisinde cinsel ilişkiye girerken böyle yakalandılar
Yer: İstanbul! Araç içerisinde cinsel ilişkiye girerken böyle yakalandılar
09:35
CHP’li Semra Dinçer Meclis kürsüsüne çıplak ayakla çıktı
CHP'li Semra Dinçer Meclis kürsüsüne çıplak ayakla çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2025 22:05:11. #7.13#
SON DAKİKA: LGS Tartışması TBMM'de Gündemde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.