6'lı masada mülteci ve İstanbul Sözleşmesi krizi çıktı! Saadet Partisi'nden şerh hamlesi - Son Dakika
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6'lı masada mülteci ve İstanbul Sözleşmesi krizi çıktı! Saadet Partisi'nden şerh hamlesi

26.12.2022 09:58

6'lı masada cumhurbaşkanı adayı belirsizliği devam ederken mülteci ve İstanbul Sözleşmesi konusunda uyuşmazlık yaşandı. Demokrat Parti, Gelecek Partisi'nin, "Mültecilerin onurlu geri dönüşü" ifadesine karşı çıkarken, Saadet Partisi de CHP ve İYİ Parti tarafından önerilen "İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden uygulanması" maddesine kesin şerh koydu.

Görüşmelerine tam gaz devam eden 6'lı masa partilerinin artık yavaş yavaş Cumhurbaşkanı adaylarını belirleme süreçlerine girmesi beklenirken, çok önemli gelişmeler yaşandı. CHP ve İYİ Parti'nin İstanbul Sözleşmesi önerisi Saadet Partisi cephesinde olumsuz karşılandı.

YENİ YILIN İLK TOPLANTISI GELECEK PARTİSİ EV SAHİPLİĞİNDE

Yeni yılın ilk 6'lı Masa toplantısına Gelecek Partisi ev sahipliği yapacak. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun zirve öncesinde, Masa gündeminde yer alan ve 'ihtilaflı' 3 konuda siyasi parti liderleriyle özel görüşmeler yapacağı öğrenildi. Komisyonların yaptığı çalışmada mülteci sorunu, İstanbul Sözleşmesi ile Cumhurbaşkanı Yardımcılıkları konusunda tam mutabakat sağlanamadığı belirtildi.

Sözcü'den Cem Yıldırım'ın haberine göre; mutabakat aranan birinci konu 'mülteci sorunu' oldu. Gelecek Partisi'nin metne ekletmek istediği 'onurlu insani geri dönüş' ifadesine Demokrat Parti'nin karşı olduğu belirtildi.

SAAADET PARTİSİ ŞERH KOYDURDU

CHP ve İYİ Parti, Temel Politikalar Belgesi'ne İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden imzalanacağına dair bir taahhüt konulmasını istiyor. Buna SP'nin şerh koyduğu ifade ediliyor.

Geçiş sürecinde, Cumhurbaşkanı ve yardımcılarının yetkisiyle ilgili vatandaşa net taahhütler verilmesi hedefleniyor.

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Son Dakika Politika 6'lı masada mülteci ve İstanbul Sözleşmesi krizi çıktı! Saadet Partisi'nden şerh hamlesi - Son Dakika


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