Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu: İmamoğlu ya da Yavaş mutlaka kazanır demek cahilce, Erdoğan buldozer gibi ezip geçer - Son Dakika
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Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu: İmamoğlu ya da Yavaş mutlaka kazanır demek cahilce, Erdoğan buldozer gibi ezip geçer

30.12.2022 12:11

6'lı masanın adayının kim olacağı belirsizliğini korurken, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan konuya ilişkin ortalığı karıştıracak bir açıklama geldi. İmamoğlu ya da Yavaş'ın aday olmaları durumunda mutlaka kazanacaklarını düşünmenin cahilce bir iddia olduğunu söyleyen Karamollaoğlu, "Erdoğan'ı hafife alıyorlar, buldozer gibi ezip geçer" diye konuştu. Karamollaoğlu'nun sözleri İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylığına sıcak bakan Akşener'in sözlerine gönderme olarak yorumlandı.

Türkiye, 2023 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin havasına iyiden iyiye girerken, 6'lı masanın aday olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına çıkaracağı isimse belirsizliğini halen koruyor.

"6'LI MASANIN ADAYI KONUŞMA ZAMANI GELDİ"

Gündemdeki konulara ilişkin Habertürk gazetesinden Nihal Bengisu Karaca'nın sorularını yanıtlayan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ocak ayından itibaren Türkiye'nin seçim sathı mailine girmiş olacağına vurgu yaparak 6'lı masanın 5 Ocak'ta yapacağı yeni toplantıda aday konusunun gündeme gelmesi gerektiğini söyledi.

"ERDOĞAN'IN OYU YÜZDE 42-43'Ü GEÇMEZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aday olması halinde seçimdeki oyunun yüzde 42-43 aralığının üzerine çıkamayacağını belirten Karamollaoğlu, "Cumhur İttifakı ise daha düşük. Seçimlerde meclisi kaybedecekleri kesin. Burada şöyle önemli bir nokta ortaya çıkıyor. Biz mecliste 400'ün üzerine çıkabilirsek referanduma gerek kalmaz, anayasa değişikliği süratle gerçekleştirilir. İşte orada uyum çok önemli" dedi.

"İMAMOĞLU YA DA YAVAŞ KAZANIR DEMEK CAHİLCE"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın aday olmasını isteyenlere de değinen Saadet Partisi lideri, "İmamoğlu'nu ya da Yavaş'ı istiyoruz, onlardan biri aday olurlarsa mutlaka kazanır demek cahilce bir iddia. Erdoğan'ın politik birikimini mali imkanlarını yargıdaki imkanlarını hafife alıyorlar. Erdoğan buldozer gibi ezip geçer" diye konuştu.

AKŞENER'İN SÖZLERİNE Mİ GÖNDERME YAPTI?

Temel Karamollaoğlu'nun İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylığı için sarf ettiği sözler İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in geçtiğimiz günlerde 6'lı masada kriz yarattığı iddia edilen "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş aday olursa hayır demeyiz" çıkışına bir gönderme olarak yorumlandı.

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Son Dakika Politika Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu: İmamoğlu ya da Yavaş mutlaka kazanır demek cahilce, Erdoğan buldozer gibi ezip geçer - Son Dakika


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SON DAKİKA: Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu: İmamoğlu ya da Yavaş mutlaka kazanır demek cahilce, Erdoğan buldozer gibi ezip geçer - Son Dakika
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