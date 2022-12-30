Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu: İmamoğlu ya da Yavaş mutlaka kazanır demek cahilce, Erdoğan buldozer gibi ezip geçer

Vatandaş ucuza yemesin diye depoda beklettiler, hepsi çöp oldu

Türkiye, 2023 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin havasına iyiden iyiye girerken, 6'lı masanın aday olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına çıkaracağı isimse belirsizliğini halen koruyor.

"6'LI MASANIN ADAYI KONUŞMA ZAMANI GELDİ"

Gündemdeki konulara ilişkin Habertürk gazetesinden Nihal Bengisu Karaca'nın sorularını yanıtlayan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ocak ayından itibaren Türkiye'nin seçim sathı mailine girmiş olacağına vurgu yaparak 6'lı masanın 5 Ocak'ta yapacağı yeni toplantıda aday konusunun gündeme gelmesi gerektiğini söyledi.

"ERDOĞAN'IN OYU YÜZDE 42-43'Ü GEÇMEZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aday olması halinde seçimdeki oyunun yüzde 42-43 aralığının üzerine çıkamayacağını belirten Karamollaoğlu, "Cumhur İttifakı ise daha düşük. Seçimlerde meclisi kaybedecekleri kesin. Burada şöyle önemli bir nokta ortaya çıkıyor. Biz mecliste 400'ün üzerine çıkabilirsek referanduma gerek kalmaz, anayasa değişikliği süratle gerçekleştirilir. İşte orada uyum çok önemli" dedi.

"İMAMOĞLU YA DA YAVAŞ KAZANIR DEMEK CAHİLCE"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın aday olmasını isteyenlere de değinen Saadet Partisi lideri, "İmamoğlu'nu ya da Yavaş'ı istiyoruz, onlardan biri aday olurlarsa mutlaka kazanır demek cahilce bir iddia. Erdoğan'ın politik birikimini mali imkanlarını yargıdaki imkanlarını hafife alıyorlar. Erdoğan buldozer gibi ezip geçer" diye konuştu.

AKŞENER'İN SÖZLERİNE Mİ GÖNDERME YAPTI?

Temel Karamollaoğlu'nun İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylığı için sarf ettiği sözler İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in geçtiğimiz günlerde 6'lı masada kriz yarattığı iddia edilen "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş aday olursa hayır demeyiz" çıkışına bir gönderme olarak yorumlandı.