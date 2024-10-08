Lübnan'dan Tahliye Başvurusu: 2.500 Kişi

Politika

TAHLİYE İÇİN 2 BİN 500 KİŞİ BAŞVURDU

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Lübnan'daki Türk vatandaşlarının tahliyeleri için başvurular geçen hafta alınmaya başladı. Yaklaşık 2 bin 500 vatandaşın tahliyesi için başvuru yapıldı. Başvuru yapan tüm vatandaşlarla temas kurularak tahliye konusundaki son kararları soruldu. Gelen yanıtlar sonucu toplam 2 bin kapasiteli 2 geminin bu aşamada yeterli olacağı anlaşıldı. Toplanma alanları ve tahliye saati, ilgili vatandaşlara bugün mesaj yoluyla iletilecek. Gemiler, bugün Mersin'den yola çıkarak Beyrut'a gidecek. Yarın Türk vatandaşları gemilere binerek yurda getirilecek. Türkiye'de ilk etapta ihtiyaç duyabilecekleri barınma gibi ihtiyaçları için ilgili kurumlarca hazırlıklar yapıldı.