Lütfi Savaş CHP\'nin kurultay davasına bir gün kala konuştu: İki ihtimalde de mutlu olurum

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali talebiyle açılan dava yarın Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülecek. Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegelerin başvurusuyla açılan davada, kurultay sürecinde usulsüzlük yapıldığı iddia ediliyor. Delegelere oy karşılığında çeşitli vaatler sunulduğu ve oylamanın şeffaf yürütülmediği ileri sürülüyor.

DURUŞMADAN ÇIKABİLECEK BAŞLICA SENARYOLAR

Dava daha önce 8 Eylül'de görülmesi planlanmış, ancak CHP avukatlarının talebi üzerine duruşma 15 Eylül'e ertelenmişti. Yarın saat 10.00'da başlayacak duruşmada mahkeme, davanın reddi, "mutlak butlan" kararı ya da kısmi iptal gibi farklı ihtimalleri değerlendirecek. Duruşmadan çıkabilecek başlıca senaryolar şöyle:

DAVANIN REDDİ

İddiaların yeterince kanıtlanmamış görülmesi, suçlamaların mahkeme nezdinde ispat edilmemesi durumunda dava reddedilebilir. Bu durumda Özgür Özel yönetimi korunmuş olur.

"MUTLAK BUTLAN" KARARI

Mahkeme, kurultayın bütün yönlerden hukuki geçerliliğinin olmadığına hükmederse "mutlak butlan" kararı verilebilir. Bu karar, kurultayı "yok hükmünde" sayar ve partide büyük bir yapı değişikliği, özellikle delege yapısı vb. unsurlar yeniden düzenlenebilir. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden parti başkanlığına dönmesi gibi politik etkileri olabilir.

KISMİ KARAR/GÖREVSİZLİK KARARI

Mahkeme, bazı iddiaları geçersiz bulur ama diğerlerini kabul ederek sınırlı bir etki yapacak kararlar verebilir. Örneğin belirli delegelerin yetkisiz olduğu, oy kullanım usullerinin hatalı olduğu yönünde bulgular çıkabilir.

DAVANIN ERTELENMESİ

Belgelerin eksik olması ya da başka dava süreçlerinin tamamlanması gibi nedenlerle sonraki duruşmalara ertelenebilir. Önceki duruşmalarda bu tip ertelenmeler yaşanmıştı.

CHP içinde dava tartışmaları sürerken, olağan kongre takvimi işlemeye devam ediyor. Parti örgütlerinde ilçe ve il kongreleri için hazırlıklar sürüyor.

LÜTFÜ SAVAŞ DAVADAN BİR GÜN ÖNCE KONUŞTU

Davadan bir gün önce davayı açan eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'tan dikkat çeken açıklamalar geldi. Lütfü Savaş, mahkemeden çıkacak her iki kararda da mutlu olacağını ifade etti.

"İKİ İHTİMALDE DE MUTLU OLURUM"

Sabah'a konuşan Lütfü Savaş şu ifadeleri kullandı, "Genel Başkanımız Özgür Özel, şaibeli kurultayın şaibeli genel başkanı olarak anılıyordu. Ben de bir Cumhuriyet Halk Partili olarak partimin adı kirlenmesin, şaibeden kurtulsun ne var ne yok ortaya çıksın diye dava açtım. Hasta olanın doktora başvurduğu gibi ben de hukuka başvurdum. Şaibe yoktur denilirse sevinirim, mutlu olurum. Şaibe vardır denirse de bunu yapanlar partiden temizlenir, yine mutlu olurum. 104 yıllık partinin şaibeden temizlenmesini istiyoruz. Bu dava bizim, CHP'lilerin davasıdır. Kimse karışmasın, hukuk tecelli etsin."