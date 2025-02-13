Maden Kazası ve Meclis Çalışmaları

Politika

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, İliç'teki maden kazasının ardından Meclis Araştırma Komisyonu kurulduğunu anımsatarak, "Komisyonumuz çalışmalarını tamamladı, bir rapor olarak da bu hafta içerisinde Meclis'e sunacaklar." dedi.

Genel Kurulda, siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Mehmet Emin Ekmen, Diyanet İşleri Başkanlığının 2025 yılı için belirlediği fitre miktarının yetersiz olduğunu söyledi.

Emeklilere verilen bayram ikramiyesinin güncellenmesine yönelik beklenti olduğunu anlatan Ekmen, " Bütün emeklilere eşit ödeniyor, bugün itibarıyla 14 bin 500 lira maaş alan ile 120 bin lira emekli maaşı alan kişi aynı ikramiyeden faydalanıyor. Bu, hakkaniyete uygun değil. Gerekirse belirli limitin üstünde maaş alanlar hiç ödememek suretiyle de olsa en az emekli maaşı alan ve kademeli olarak belirli miktarlara kadar emekli maaşı alanlara daha yüksek ödenmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Bolu Kartalkaya'daki otel yangınının, turizm sektörüne yönelik güvensizliğe neden olduğunu belirten Ekmen, "Sektörü bütün boyutuyla masaya yatırmamız lazım." sözlerini sarf etti.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Berat Kandili'ni kutladı.

Çömez, Gaziantep'te bir işletmede işçilerin grevde olduğunu ama basın açıklamalarının engellendiğini savundu.

Diş hekimlerinin yarın eylem yapacağını kaydeden Çömez, iktidarın, bu kesimin taleplerini dikkatle dinlemesi gerektiğini söyledi.

" Gazze, Filistin'in ayrılmaz parçasıdır"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Berat Kandili'ni tebrik ederek, bu gecenin hayırlara vesile olmasını diledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planını eleştiren Akçay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gazze'deki mazlum Filistinli kardeşlerimizi yerlerinden etmeyi öngören plan hiçbir gerekçeyle izah edilemez; ne insan haklarıyla ne hukukla bağdaşmamakta. Bu plan sadece Filistin halkının varlık haklarına değil, aynı zamanda bölgedeki barış ve istikrar umutlarına da ağır bir darbe vurmaktadır. Filistin halkı en az 80 yıldır kendi topraklarında, vatanlarında özgürce yaşamak için mücadele etmektedir. Ancak Trump yönetiminin bu sözde planı aslında Filistin halkının iradesini hiçe sayan, onları topraklarından koparmayı amaçlayan vahşi ve onursuz bir dayatmadır. Bu durum vicdanlarda kara bir leke olarak yer alacaktır. Gazze'deki Filistinli kardeşlerimiz yalnızca İslam dünyasının değil, insanlığın vicdanına emanettir. Gazze, Filistin'in ayrılmaz parçasıdır."

Savunma sanayinin Türkiye'nin güvenliği, bağımsızlığı ve egemenliği için çok önemli alanlardan biri olduğuna işaret eden Akçay, "Dünyanın dört bir yanından övgüler gelirken savunma sanayisindeki başarılarımızın içimizde bazı kesimleri rahatsız etmesi ve hatta onlarda hazımsızlık yaratması üzüntü verici ve marazi bir durumdur. Türkiye'nin bu büyük atılımını görmezden gelen, küçümseyen, hatta itibarsızlaştırmaya çalışan bir zihniyetle de karşı karşıyayız." değerlendirmesinde bulundu.

Akçay, savunma sanayindeki başarıların bir parti meselesi olmadığına, bir millet meselesi ve bağımsızlık ideali olduğuna işaret etti.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, İliç maden kazasının birinci yılı olduğunu ve kazada 9 işçinin yaşamını yitirdiğini anımsatarak, kazanın ardından birbiriyle çelişkili bilirkişi raporları hazırlandığını ileri sürdü.

Koçyiğit, Gaziantep'te grevde olan işçilerin eylem yapmasına engel olunduğunu savunarak, bu durumu eleştirdi.

"Biz TBMM olarak hakim değiliz, savcı değiliz"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Gaziantep'te bir fabrikanın işçilerinin maaşları yetersiz olduğu için grev yaptığını belirterek, işçilerin eylemlerine izin verilmemesine tepki gösterdi.

Başarır, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 11 Nisan'da, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde, 10. Asliye Ceza Mahkemesinde ve 59. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanacağını anımsatarak, "Böyle bir olasılık hesabı yok. Şimdi, ben bunu matematik sorusu olarak üniversite sınavında sorsam, bunu çözebilecek bir öğrencimiz yok bence." ifadelerini kullandı.

Bolu Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin Meclis soruşturma komisyonu kurulması için 260 milletvekilinin imza verdiğini bildiren Başarır, "Yaklaşık 40 tane imzaya ihtiyacımız var, bunu haykıracağız." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Berat Kandili'ni tebrik etti; İslam dünyasına şuur, barış ve huzur getirmesi temennisinde bulundu.

İliç'teki maden kazasının ardından Meclis Araştırma Komisyonu kurulduğunu anımsatan Zengin, "Biz TBMM olarak hakim değiliz, savcı değiliz, yargıç değiliz. Bizim temel amacımız, bu araştırmalardan mevzuat olarak ne yapabiliriz? Bu kazaların önlenmesi için biz nasıl bir çalışma ortaya koyabiliriz? Bu soruların cevabını arıyoruz. Bu konuyla ilgili olarak da Komisyonumuz çalışmalarını tamamladı, bir rapor olarak da bu hafta içerisinde Meclis'e sunacaklar." şeklinde konuştu.

Özlem Zengin, CHP Grup Başkanvekili Başarır'ın dün kendilerine yönelik, "Şu grubu da lanetliyorum." dediğini söyleyerek, "Şimdi, bu, hakikaten çok tarifsiz rahatsız edici. Eğer bugün Berat Gecesi olmasaydı çok daha ağır şeyler söyleyebilirdim ama anlaşılması için yaptığımız bütün konuşmaları, birbirimizi anlayalım diye yaptığımızı düşünüyorum. Burası birbirimizi anlama yeri. Eğer biz burada birbirimizi anlarsak, Türkiye'de de insanlar bizi anlarlar." değerlendirmelerinde bulundu.