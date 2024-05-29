Malatya\'da deprem kredisi maliyeti işletmeleri zorluyor

Politika

Malatya'dan 447 işletmenin Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletiyle toplam 1,1 milyar TL deprem kredisi kullandığını belirten Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, kredi maliyetinin anaparanın üzerine çıktığını ve bu durumun işletmeleri zorladığını belirterek, deprem kredisinde değişken faizden vazgeçilerek sabit faiz uygulanmasını talep etti.

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem felaketi nedeniyle Malatya, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Elazığ, Kilis illeri ve Sivas ili Gürün ilçesinde faaliyet gösteren işletmelerin Hazine destekli KGF kefaletiyle kullandığı yatırım ve finansman kredilerinin maliyeti olağanüstü yükselince, firmalar geri ödemede güçlük yaşamaya başladı.

Kredinin değişken faizli olmasının işletmeleri zorladığını belirten Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Deprem sonrası yeniden ayağa kalkma mücadelesi verdiğimiz bu günlerde hükümetimizin verdiği destekler için teşekkür ediyoruz, ancak yeterli değil. En önemli ihtiyacımız finans. Ancak en çok zorlandığımız konu da finansa ulaşım. 6 Şubat sonrası sunulan deprem kredisi firmalara önemli bir can suyu oldu. Malatya'dan 447 firmamız Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletiyle toplam 1,1 milyar TL deprem kredisi kullandı. Sermayesi güçlü firmalar kredi borçlarını kapattı ancak krediyi işletmesinin onarımında veya üretim sermayesi olarak kullanan firmaların borcu katlandı. KGF kredisinin değişken faizli olması firmaları çok zorluyor. Depremden hemen sonraki ay faiz yüzde 7,6'ya kadar gerilemişti KGF kredilerin çok büyük bölümü Türk Lirası Gecelik Referans Faizine (TLREF) endeksli olduğu için faiz oranı yükseliyor. Yani depremin hemen ardından yüzde 7,62'ye kadar gerileyen referans faiz oranı bugün yüzde 53 sınırına dayandı. Depremzede firmaların şu anda kazancı borcunun çok altında kalmış durumda. KGF kredilerini ödemek imkansız hale geldi. Bu kredi nedeniyle birçok firmamız iflasın eşiğinde. Deprem illeri için KGF kredi faiz oranının sabit olmasını talep ediyoruz. Yaşanan onca acı ve zorluğa rağmen bu zamana kadar milletimizin cesaret ve fedakarlığı toplumun yeniden ayağa kalkma iradesini gözler önüne serdi. Ancak yalnızca onların cesaret ve iradesiyle değil, aynı zamanda somut destekler ve kapsayıcı çözümlerle bu sürecin üstesinden gelinmesi gerekiyor" dedi. - MALATYA