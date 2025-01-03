Malatya\'da Deprem Sonrası Yeni Konut Projeleri Hızla Devam Ediyor

Politika

Malatya'da 6 Şubat depremlerinin ardından yeni bir yaşam alanının oluştuğu İkizce Mahallesi'nde şantiye alanını inceleyen AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, bölgede 13 bin 610 konut yapımının devam ettiğini, toplam 20 binin üzerinde konut planlandığını söyledi. Milletvekili Ölmeztoprak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ocak ayında Malatya'ya gelmesi ile gerçekleştirilecek olan kura çekimi ile deprem bölgesinde toplamda 201 bin konutun teslimatının gerçekleştirileceğini söyledi.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce Mahallesi'nde şantiye alanlarında incelemelerde bulundu. Yapımı devam eden konut ve işyerleri ile ilgili bilgiler aldı, ihale süreçlerine dair önemli açıklamalarda bulundu.

İkizce'de 13 bin 610 konut yapımının devam ettiğini, toplam 20 binin üzerinde konut planlandığını açıklayan Milletvekili Ölmeztoprak, 2. Bölge 9. Etap ihalesinin de gerçekleştirildiğini açıkladı.

İkizce bölgesinde 9 bin 155 konutun kura çekimine dahil olduğunu belirten Milletvekili Ölmeztoprak, "Yeşilyurt İkizce İkinci Bölge'de çalışmalarımızı yerinde inceledik. İkizce Projemizin Genel Durumu; Birinci Bölge 3 etap. İkinci Bölge 9 etap ihalesi tamamlandı. Üçüncü Bölge 2 etap ihalelerinin de önümüzdeki hafta yapılması planlanıyor. İkizce bölgemizde 13 bin 610 konutun yapımı hızla devam ediyor. Dördüncü etapta yüzde 75 ilerleme kaydedildi. TOKİ tarafından ihale edilen; 3 cami, 80 dükkan bulunuyor. İkinci bölgede ayrıca 8 dükkan, 2 okul, hayırseverlerimizin katkısıyla 2 kreş yapımı sürüyor. Ayrıca kura çekilişlerinde sadece İkizce bölgemizde 9 bin 155 konut dahil edildi. İkizce'de toplamda 20 binin üzerinde konut yapılması planlanıyor. İkizce'de çalışmaların tamamlanması ile yol bağlantıları da daha sağlıklı bir şekilde tamamlanacak. Burada modern konutlar, sosyal donatılar ve altyapısıyla örnek bir yaşam merkezi oluşturuyoruz. Bu projelerle hemşehrilerimizin güvenli ve huzurlu bir geleceğe kavuşması için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Ocak ayı sonuna kadar deprem bölgesindeki ihalelerin tamamlanmasının planlandığını kaydeden Milletvekili Ölmeztoprak, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, deprem bölgelerimizde başlatılan kesintisiz konut ve kalıcı iş yeri seferberliği, kararlılıkla devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum, Ocak ayı sonuna kadar ihalesi yapılmamış rezerv alan bırakılmayacağını ifade etti. Bizler de hemşehrilerimizin hak ettikleri güvenli yaşam alanlarına bir an önce kavuşmaları için gerek bürokratik süreçlerde, gerekse Bakanlık ve Genel Müdürlüklerimiz düzeyinde tüm adımları titizlikle takip ediyor, sürecin hızlanması adına yoğun bir çaba gösteriyoruz" ifadelerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ocak ayında Malatya'da katılacağı kura çekilişi ile birlikte deprem bölgesinde 201 bin konutun daha teslim edilmesinin planlandığını belirten ve Malatya'daki konut yapımı, kuralar ile ilgili de genel bilgiler veren Milletvekili Ölmeztoprak, "15 bin 757 kurası çekildi. Köy konutları ile birlikte Malatya'mızda toplamda 19 bin 751 konutun kurası çekildi. Ocak ayı içerisinde de 27 bin 343 bağımsız birimin teslimatının da gerçekleştirilmesi planlanıyor. 30 bin bandına yakın konutun daha kura çekimine dahil edilmesini hedefliyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Ocak ayında Malatya'mıza teşrifleri ile birlikte deprem bölgesinde 201 bin konut daha teslim edilecek. Malatya'mızda ise toplamda 79 bin 197 konutu depremzede vatandaşlarımıza teslim etmeyi hedefliyoruz. 2025 sonu itibari ile konutlarına ve işyerlerine kavuşmayan tek bir depremzede vatandaşımız kalmamış olacak. İnşallah deprem mağduriyetlerin bittiği, deprem yaralarının sarılacağı bir 2025 yılı bizleri bekliyor" dedi. - MALATYA