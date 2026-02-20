Malatya\'da Sanayi Projeleri Açılışı

PROJE AÇILIŞI, ANAHTAR TESLİM VE TEMEL ATMA TÖRENLERİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, beraberindeki heyetle Malatya Valiliği ziyareti sonrasında Malatya Sanayi ve Teknoloji projeleri açılışı, Yeşilyurt Sanayi Sitesi 1'inci etap anahtar teslimi ile 2'nci etap temel atma törenlerine katıldı. Törende konuşan Bakan Kacır, Türkiye'nin her bir karışını ilmek ilmek işlediklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, 23 yıl önce çıktığımız kutlu yolda, istikametimizden bir an olsun sapmadan, sadece ve sadece milletimize hizmet etme sevdasıyla yürüdük. Karşımıza çıkan nice badireleri, engelleri gayretle ve dirayetle aştık. Ülkemizin her bir karışını kıymetli eserlerle ilmek ilmek işledik. Teknoloji üreten ve geliştiren Türkiye idealini gerçeğe dönüştürdük. Askeri insansız hava aracı üretiminde dünyada birinci; ticari araç, güneş paneli, otobüs, beyaz eşya, çelik ve ağaç ürünlerinde ise Avrupa'da lider bir Türk sanayii inşa ettik. Bugün, gelişmiş üretim ve teknoloji geliştirme altyapımızla küresel pazarlarda rekabet eden, yüksek katma değerli ürün ve çözümleriyle öne çıkan bir ülkeyiz. Çizdiğimiz bu başarı tablosu, büyük bir vizyonun, güçlü bir kalkınma iradesinin, azmin ve gayretin ortak eseridir. Bugünün büyük ve güçlü Türkiye'sini muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine taşıma yolculuğumuzu dört bir yanını eserlerle ilmek ilmek dokuduğumuz tüm şehirlerimizle birlikte yürümeye kararlıyız."

'ÖNCELİĞİMİZ SANAYİYİ BÜYÜTMEK'

Bakan Kacır, yapılan çalışmaları anlatarak, "Malatya, tarih boyunca üretim kültürüyle, girişimci ruhuyla, alın terini katma değere dönüştüren insanıyla, Anadolu'nun müstesna şehirlerinden biri olmuştur. AK Parti iktidarları boyunca da şehrimizin sanayisini büyütmek ve yeni istihdam alanları oluşturmak önceliğimiz oldu. Nitekim son 23 yılda şehrimizdeki organize sanayi bölgelerinin büyüklüğünü 650 hektardan 2 bin 341 hektara çıkardık. OSB'lerimizde istihdamı 5 bin 480'den 25 bine yükselttik. Deprem felaketinin ardından Malatya'mızda üretimin kesintiye uğramaması, sanayimizin yeniden toparlanması ve yatırımların hızla devam etmesi için 640 hektar büyüklüğünde 4 yeni sanayi alanı ilan ettik. Sanayi tesislerimizde depremin bıraktığı izleri tamamen silmek ve üretim çarklarını eskisinden çok daha güçlü bir şekilde döndürmek adına gerçekleştirilen projelere 7,3 milyar lira finansman sağladık. Bugün de altyapı çalışmalarını tamamladığımız Malatya Merkez 1'inci Organize Sanayi Bölgemizin 347 hektarlık bölümünü sanayicimizin hizmetine sunuyoruz. Malatya'mıza, planlı, nitelikli altyapıya sahip, çevre hassasiyetini gözeten ve lojistik imkanlarıyla rekabet gücünü artıran yeni bir üretim alanı kazandırıyoruz. Ayrıca 714 iş yeri olan Yeşilyurt Sanayi Sitesi'nin 1'inci etabında hak sahibi esnafımıza iş yerlerinin anahtarlarını teslim ediyoruz. Sanayi sitemizin birazdan temelini atacağımız 192 iş yerinden oluşan 2'nci etabını en kısa sürede tamamlayacağız. Malatya'mızda yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı büyütmek üzere Merkez Organize Sanayi Bölgemizin 2'nci etabında 696 hektarlık altyapı ve arıtma projelerini, toplam 600 iş yerinden oluşacak Yeşilyurt Sanayi Sitemizin 3'üncü, 4'üncü, 5'inci ve 6'ncı etaplarını da süratle nihayete erdirecek, Malatya'nın sanayi ufkunu genişletecek, şehrimizi 'Türkiye Yüzyılı'nın sarsılmaz üretim kalelerinden biri haline getireceğiz. KOBİ'lerimiz, Malatya'mızda üretim omurgası, istihdamın can damarıdır. Depremde iş yerleri hasar gören ve zorlu şartlara rağmen faaliyetlerine devam eden KOBİ'lerimize KOSGEB destek programlarıyla 8,7 milyar lira kaynak sağladık. Depremden yoğun etkilenen 65 ilçemizde hayata geçen projelere en üst seviyedeki yatırım teşviki sunan cazibe merkezleri programımız kapsamında şehrimizde 29,3 milyar liralık yatırımın ve 22 bin 835 istihdamın önünü açtık. Yeni teşvik sistemimizle de ilimizdeki OSB'lerde çalışanların SGK primi işveren paylarını 14 yıl, çalışan paylarını ise 10 yıl boyunca bakanlık olarak karşılıyoruz. Şehirlerimizin saklı cevherlerini gün yüzüne çıkaran, kendine münhasır birikimini ve kabiliyetini üretime, teknolojiye ve katma değere dönüştürmeyi hedefleyen atılımlarımızı Yerel Kalkınma Hamlemiz ile hayata geçiriyoruz. Programımızın ilk çağrısında, Malatya'mızın potansiyelini katma değere dönüştürecek entegre su ürünleri üretimi ve işleme tesisi, hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe ileri-geri bağlantılı ürünlerin üretimi ile kayısı ve kayısı çekirdeğinden katma değeri yüksek ürünlerin üretimi başlıklarında, toplam 1,5 milyar lira proje büyüklüğüne sahip 6 yatırım için başvuru aldık. Destek başlıklarını geçtiğimiz günlerde güncellediğimiz program kapsamında bu yıl, asgari bin Büyükbaş Entegre Et veya Süt Hayvancılığı Yatırımı, Endüstriyel ve İleri Teknoloji Elektronik Sistemlere Yönelik Kablo ve Bağlantı Ürünleri ile Haberleşme Sistemleri Üretimi, Meyve, Sebze ve Doğal Kaynaklardan Katma Değerli Ürünler Üretimi ile Tıbbi Cihaz Üretimi yatırımlarını şehrimize kazandırmayı hedefliyoruz. Tüm bu projeler için 301 milyon liraya kadar finansman desteği ve yatırımın yüzde 50'si oranında vergi indirimi sağlayacağız. 'Türkiye Yüzyılı'nda Malatya'mızın sahip olduğu zenginliği, potansiyeli ve nitelikli insan kaynağını doğru değerlendirmek üzere Fırat Kalkınma Ajansımız vasıtasıyla ilimizde yürütülen 365 kalkınma projesine 1,2 milyar lira destek sağladık. DAP Bölge Kalkınma İdaremiz ile 216 projeye 1,9 milyar lira kaynak ayırarak yerelde kalkınma faaliyetlerini destekledik. Kalkınma ajansımız ve bölge kalkınma idaremiz desteğiyle hayata geçen ve bugün açılan 7 projeyle de Malatya'nın üretim gücünü, istihdamını ve rekabetçiliğini daha da ileri taşımayı hedefliyoruz. Deprem Sonrası Sosyoekonomik Hayata Geçişin Sağlanması projemizle; semt konaklarımızı, kadınların meslek edindiği, çocukların teknolojiyle buluştuğu, gençlerin ekonomik hayata katıldığı, ailelerin psikososyal destek alabildiği kapsamlı yaşam merkezleri haline getirdik. Battalgazi Kadın Yaşam Merkezimizle, kadınların meslek edinmesini sağlayacak atölyeleri hayata geçirdik. Yeşilyurt Meslek Edindirme Merkezimizle, gençlerimizi nitelikli eğitimle buluşturuyor, istihdama katılımını güçlendiriyoruz. Battalgazi'de Okuma Kültürünün Geliştirilmesi Projemiz kapsamında, kurduğumuz kitap kafe ile gençlerimiz için nitelikli bir okuma-çalışma ortamı sunuyoruz. Doğanşehir Kadınları Yöresel Ürünlerine Yeniden Hayat Veriyor projemizle de kadın kooperatifimizi üretimden pazarlamaya kadar her aşamada destekliyor, soğuk hava deposu ve üretim üniteleriyle kapasiteyi artırıyor, e-ticaret altyapısıyla ürünlerimizin pazar erişimini genişleterek yöresel değerlerimizi daha yüksek katma değerle ekonomiye kazandırıyoruz. Doğanşehir Buğday Değer Zinciri İyileştirme Projemizle, ortak tarım makineleri parkını kuruyor, depremden etkilenen değirmenlere destek vererek buğdayın tarladan sofraya uzanan hattını yeniden işler hale getiriyoruz. Kayısı Bahçelerinde Hasat Makinesi Kullanımı Projemizle, kayısı üreticimizin hasat sürecini kolaylaştıran, iş gücü yükünü azaltan ve ürünün değerini artıran önemli bir altyapıyı hayata geçirdik. İnanıyoruz ki bu projeler, Malatya'nın emeğine bereket, üretimine güç, yarınlarına ise umut olacak. Malatya'yı 'Türkiye Yüzyılı'nın vitrin şehri haline getirecek. Tabii 'Türkiye Yüzyılı'nın mimarları ülkemizin Milli Teknoloji Hamlesi'ne yürekten sahip çıkan, hayal eden, üreten ve dünyayla yarışan gençlerimizdir. Gençlerimizin parlak fikirlerini küresel ölçekte ses getirecek somut ürünlere, stratejik hizmetlere ve dünya markalarına dönüştürebilecekleri, kariyer basamaklarını tırmanırken onları öne çıkaracak yetkinliklerle buluşacakları bir ekosistemi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak inşa ediyoruz. Her yıl düzenlediğimiz TEKNOFEST'lerle milyonlarca gencimizin hayallerini projeye, projelerini ürüne dönüşmesine öncülük ediyoruz. Deneyap Teknoloji atölyelerimizle, bilim söyleşileri ve bilim fuarlarıyla, Bilim Olimpiyatları ve Araştırma Proje yarışmalarıyla, TÜBİTAK Popüler bilim yayınlarıyla, bilim merkezlerimizle, teknolojiyi bizzat tasarlayan, geliştiren ve dünyaya yön veren bir neslin önünü açıyoruz. Üniversitelerde, TÜBİTAK destekli bilim merkezlerinde ve eğitim kurumlarında hayata geçirdiğimiz Milli Teknoloji atölyeleriyle de gençlerimizin teknoloji geliştirme yolculuğunda ihtiyaç duydukları bilgiye, beceriye ve gerekli altyapıya hızlı ve kolay erişim sağlayabileceği dinamik ortamlar oluşturuyoruz. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz İnönü Üniversitesi bünyesindeki Milli Teknoloji Atölyesi ile de ülkemizin yarınlarını inşa edecek genç mucitlerimizin fikirlerini ürün ve hizmetlere dönüştürebilecekleri, tasarım-üretim-kodlama altyapısına erişebilecekleri, takım çalışması ve Ar-Ge kültürünü deneyimleyebilecekleri bir imkan seti sunuyoruz. Bu atölyede filizlenecek her çalışma; önce ülkemize, ardından da dünyaya uzanan yeni başarı hikayelerinin ilk adımı olacak. TÜBİTAK'ın 60 milyon desteğiyle hayata geçirilecek Malatya Bilim Merkezi için imzaları atıyoruz. Şehrimizi üretim kapasitesiyle, bilim ve teknoloji altyapısıyla Türkiye Yüzyılı'nın marka şehri haline getirmek üzere çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından yapımı tamamlanan iş yerlerinin anahtarları ve yeni yapılacak projelerin temelleri atıldı.

