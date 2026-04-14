Tüfenkci: "Malatya ve çevresi için yeni bir turizm rotası oluşturulacak"

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Malatya Valisi, milletvekilleri ve belediye başkanlarından oluşan bir heyetle Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret etti.

Görüşmede, deprem sonrası kentteki tarihi yapıların restorasyon süreçleri, turizm projeleri ve esnafın talepleri ele alındığını kaydetti. Milletvekili Tüfenkci, Bakan Ersoy'un özellikle Ulu Cami'nin açılış tarihi ve Söğütlü Cami esnafının dükkan sorununa ilişkin somut talimatlar verdiğini kaydetti.

Ankara'da Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a Vali Seddar Yavuz, Milletvekilleri Abdurrahman Babacan, Siraç İnanç Kara Ölmeztoprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, AK Parti İl Başkanı Ali Bakan ve Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit ile birlikte gerçekleştirilen ziyaret hakkında bilgi veren Milletvekili Bülent Tüfenkci, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerindeki vakıf eserlerinin son durumu ile Darende kütüphane projesi, bölge turizm çalıştayı, depremde hasar gören Lezzet Caddesi'nin onarımı ve restorasyonları devam eden tarihi eserlerin son durumları hakkında istişarelerde ve taleplerde bulunulyduğunu bildirdi.

Restorasyon çalışmaları ve Ulu Cami'nin açılış tarihi

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, "Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u valimizle, vekillerimizle, Büyükşehir Belediye Başkanımızla, İl Başkanımızla beraber hem bir teşekkür ziyareti hem de Cuma günü yapılacak çalıştaya davet anlamında ziyaret ettik. Bu kapsamda özellikle Battalgazi'de bulunan vakıf eserlerinin restorasyonu ile ilgili taleplerimizi ilettik. Bakanımız da sağ olsun özellikle Ulu Cami'nin yeniden ibadete açılması noktasında ve yapılacak restorasyonun hızlandırılarak Eylül ve Ekim ayında restorasyonun bitip ibadete açılması talimatı verildi" dedi.

Tarihi kervansaray ve Darende Kütüphanesi için talimatlar

Tüfenkçi, "Yine Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı ile ilgili ihale yapılması ve bir an evvel oranın Battalgazi Belediyesi tarafından işletilmesi noktasında da talimatlarını verdi. Darende Halk Kütüphanesi'nin ihalesi yapılmıştı; bir an evvel sonuçlandırılması ve Darende'ye bir halk kütüphanesi kazandırılması noktasında talimatları oldu. İnşallah Darende'ye de yepyeni bir halk kütüphanesini kazandıracağız" şeklinde konuştu.

Yeşilyurt'taki camiler ve lezzet caddesi projesi

Tüfenkçi, "Özellikle Yeşilyurt'umuzda bulunan Gözene Cami'yi ve Porga'da bulunan Hacı Ahmet Cami'nin vakıflara devredilerek yeniden inşası, ihyası ve restorasyonu yönünde talimatlar verildi. Ayrıca depremde yıkılan Yeşilyurt Lezzet Caddesi'nin yapılması ve restorasyonu noktasında Bakanımız talimat vererek Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına yatırım için bütçe talebinde bulundu; biz de oradan takip edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Levent Vadisi ve yeni turizm destinasyonları

Milletvekili Tüfenkçi, "Levent Vadisi'nin bu noktada nasıl daha işlevsel hale getirileceği konusunda talimatlar verildi. Gelip uzmanlar bakacak ve yine bir proje ile inşallah Malatyalılara bir öneri olarak veya bir katkı olarak yeniden projelendirme istenecek. Özellikle 17 Nisan'da yapılacak bölge turizm çalıştayına Bakanımız Antalya'da olduğu için katılamayacak ama bakan yardımcılarından birisi katılıp bütün bakanlık ekibi ile beraber özellikle Malatya ve çevresinin yeni bir turizm rotası ve destinasyonu oluşturulması noktasında yeni bir öngörü ve vizyon ortaya konulması bu çalıştayın ana amacı olacak ve Bakanlık da bu konuda katkı sunacak" ifadelerine yer verdi.

Söğütlü Cami esnafına yeni dükkan müjdesi

Milletvekili Tüfenkçi, "Yine Söğütlü Cami esnafımızın 'biz ne olacağız?' diye talepleri vardı. Bu konuda da Bakanımız, Söğütlü Cami'nin vakfa ait yerine başka yerde de olsa dükkanlar yapılarak, bu arkadaşların mağdur olmaması noktasında bir talimatı oldu. Biz Bakanımıza Malatya'ya olan ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - MALATYA