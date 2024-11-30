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Politika

Malatya Polisevi'nde sona doğru

Malatya Polisevi\'nde sona doğru

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Malatya Polisevi'nin 2025'in ilk çeyreğinde kullanıma hazır hale gelmesini hedeflediklerini, öğretmenevinin de aralık ayı içerisinde ihalesinin yapılmasının planlandığını açıkladı.

30.11.2024 19:48
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AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Malatya Polisevi'nin 2025'in ilk çeyreğinde kullanıma hazır hale gelmesini hedeflediklerini, öğretmenevinin de aralık ayı içerisinde ihalesinin yapılmasının planlandığını açıkladı.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Orduzu Pınarbaşı bölgesinde inşa edilen ve geçici kabul sürecine hazırlanan Malatya Polisevi'nde incelemelerde bulundu. Malatya Polisevi'nin 2025'in ilk çeyreğinde kullanıma hazır hale gelmesini hedeflediklerini belirten Milletvekili Ölmeztoprak, "Polisevi'nin geçici kabul sürecine hazırlandığını yerinde gözlemledik. Malatya Polisevi'mizde önemli aşamalar kat edildiğini görmekten mutluyuz. Bu modern tesisimiz, sadece polislerimizin değil, tüm misafirlerimizin güvenle ve konforla hizmet alabileceği bir merkez olacak. Emniyet teşkilatımız tarafından yapılacak son tefrişat dokunuşları ile birlikte, 2025'in ilk çeyreğinde kullanıma hazır hale gelmesini, hem emniyet mensuplarımızı, hem de misafirlerini ağırlamaya başlamasını hedefliyoruz. Güzel ve doğal tabiat manzarası ile eşliğine güzel bir kamu binamız yapıldı. Polisevi projemiz, 66 oda ve 100'ün üzerinde yatak kapasitesi ile modern bir tesis. 400 kişilik etkinlik salonunun yanı sıra bireysel eğitim niteliklerine uygun salonlarda ye alıyor. 500 kişilik açık düğün alanı, seminer, toplantı ve konferans salonları gibi donanımlı alanlar ile eksi 2 kat bodrum olmak üzere toplam 10 katlı, 7.5 ve 8.0 büyüklüğündeki depremlere kadar dayanıklı bir yapı standardıyla tasarlanmış. Yeni kamu hizmet binalarımız Malatya ile birlikte bölgeye de hitap edecek. Malatya'mızın her alanda öncü bir şehir olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şehrimizin imar, ihya ve inşa sürecinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği, talimatları ve kesintisiz desteği için kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz, İçişleri Bakanlığımız, Emniyet Genel Müdürlüğümüz, Malatya İl Emniyet Müdürlüğümüz ve emeği geçen tüm kamu kurum kuruluşlarımıza teşekkür ediyor, Malatya'mızın gelişimi için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Ölmeztoprak, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan, daha sonra yıkımı gerçekleştirilen Malatya Öğretmenevi projesi şantiye alanını da inceledi. Malatya Öğretmenevi projesinde aralık ayı içerisinde ihale aşamasına geçilmesinin planlandığını belirten Ölmeztoprak, 2025 yılının sonunda veya en geç 2026 yılı başında öğretmenevini hizmete açmayı hedeflediklerini kaydetti. Ölmeztoprak, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"6 Şubat asrın afeti sonrası yeniden imar, ihya ve inşa sürecinde hem modern bir yapılanma hem de şehir merkezine alt merkezler oluşturmak adına kamu kurum ve kuruluş binalarının farklı alanlara yapılması noktasında şehrin bütüncül bir şekilde inşa edilmesi hedefleniyor. Öğretmenevimizin alanı Milli Eğitim Bakanlığımıza ait. Projenin detaylarının incelenip onaylanıp, yatırım planına alınması biraz zaman almış olsa da bizler bu süreçte gerekli görüşmelerimizi yaparak projenin takipçisi olmaya çalıştık. Depremde yıkılan öğretmenevimizin yerine inşa edilecek yeni tesis, eşsiz doğası ve merkezi konumuyla hem modern hem de çevreye duyarlı bir yapıya sahip olacak. Şu an zemin çalışmaları devam ediyor ve projemizin ihale aşamasına aralık ayı içerisinde geçilmesi planlanıyor. Öğretmenevimiz eksi 3 kat bodrum, zemin+4 kat, 200'ün üzerinde yatak kapasitesi, 220 ve 160 kişilik iki ayrı etkinlik ve konferans salonları, yeşil ve yatay mimari anlayışı, şehir merkezinin genişlemesine katkı sağlayacak stratejik konumda yer alacak. 2025 yılı boyunca sürecek yoğun bir inşaat dönemi sonrasında, 2025 yılının sonunda veya en geç 2026 yılın başında öğretmenevimizi hizmete açmayı hedefliyoruz. Malatya Öğretmenevimiz, sadece bir konaklama alanı değil, aynı zamanda etkinlik ve toplantılar için donanımlı bir merkez olacak. Hemşehrilerimize modern bir hizmet sunarken, eğitim camiamızın ihtiyaçlarını da karşılamayı hedefliyoruz. Bu projemiz, Malatya'mızdaki eğitim altyapısına kazandırılan önemli bir eser olacak. Orduzu Pınarbaşı bölgemiz de kamu kurumu binalarının tamamlanması ile daha da gelişime açık bir bölge haline gelecek. Milli Eğitim Bakanlığımıza destekleri ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze de bu süreçte bizlerle diyalog içerisinde olarak, toplantılara katılarak, süreci doğru ve hızlı bir şekilde sürdürdükleri için ayrıca teşekkür ediyorum."

Malatya'daki eğitim yatırımlarının da devam ettiğini belirten Milletvekili Ölmeztoprak, "Malatya'mızda 100'ün üzerinde okulumuzda yeniden inşa ve güçlendirme çalışmalarımız sürüyor. Bu süreçte hayırseverlerimize, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze, Valiliğimize ve ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Malatya Polisevi'nde sona doğru - Son Dakika

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