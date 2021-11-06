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Malatya TSO Başkan Yardımcısı Mehmet Gündüz Açıklaması - Son Dakika

Malatya TSO Başkan Yardımcısı Mehmet Gündüz Açıklaması

06.11.2021 14:22
Malatya TSO Başkan Yardımcısı Mehmet Gündüz Açıklaması

Malatya TSO'da düzenlenen İş Dünyasıyla İstişare Toplantısında konuşan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Gündüz, "Yıl sonunda sona erecek olan Cazibe Merkezleri Programı 6. Bölge Teşviklerinin 2023'e kadar devam etmesini talep ediyoruz" dedi.

Malatya TSO'da düzenlenen İş Dünyasıyla İstişare Toplantısında konuşan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Gündüz, "Yıl sonunda sona erecek olan Cazibe Merkezleri Programı 6. Bölge Teşviklerinin 2023'e kadar devam etmesini talep ediyoruz" dedi.

Milliyetçi Harekat Partisi'nin 'Adım Adım 2023, İl İl Anadolu' programı kapsamında Malatya'ya gelen MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, beraberinde MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, MHP MYK Üyeleri Alper Erdem, Ömer Ekici, Eyüp Gönültaş, MHP İl Başkanı Mesut Samanlı ve partililerle birlikte Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti.

"Hedefimiz ilimiz istihdamının artması"

İş Dünyasıyla İstişare Toplantısının açılış konuşmasını yapan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Gündüz, "Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak şehrimiz sanayisi ve ticareti üzerindeki sorumluluklarımızı biliyor, bu bilinçle çalışmalarımızı büyük bir özveriyle sürdürüyoruz. İlimizde bulunan iki OSB'mizde toplam 340 fabrika üretim yapmakta, bu fabrikalarda şu anda 27 bin insanımız istihdam edilmektedir. Hedefimiz hem sanayimizde hem de ticari işletmelerdeki istihdam rakamlarını daha yukarılara çıkarmaktır. Bu anlamda çalışmalar yürütüyoruz" şeklinde konuştu.

"6. Bölge teşviklerinin uzatılmasını talep ediyoruz"

Cazibe Merkezleri Programı Teşviklerinin 2021 yılı sonunda sona ereceğini hatırlatan Gündüz, "OSB'lerimizin gelişiminde büyük rol oynayan Cazibe Merkezleri Programı Teşvikleri, yani 6. Bölge Teşvikleri 2020 yılının sonunda bitiyordu. Gerek odamız olarak bireysel, gerekse bölge illerinin TSO'ları ile birlikte yaptığımız girişimlerle süre 1 yıl daha uzatılmıştı. Uzatılan sürenin de sona ermesine 2 ay kaldı. OSB'lerdeki yatırım ortamını canlandırarak istihdam, üretim ve ihracatın artırılması ve bölgeler arası gelişmişlik farkının azaltılmasına katkı sunan Cazibe Merkezleri Programının en azından 2023 yılına kadar devam etmesini talep ediyoruz. Bu konuda sizlerin desteğini ve girişimlerini bekliyoruz. 6. Teşvik Bölgesi fırsatlarından yararlanan Malatya'mızın ihracat rakamları her geçen gün artıyor. Bu yılın ilk 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36 artışla 325 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik, bu rakam pandemi gölgesindeki 2020 yılının tüm ihracat rakamının çok üzerinde. Potansiyelimize baktığımızda, önümüzdeki yıllarda hem üretimde hem de ihracatta çok daha güçlü bir performans sergileyeceğimize inanıyorum. Bu nedenle, 6. Bölge Teşviklerinin devamı ilimiz ve bölgemiz için elzemdir" ifadelerini kullandı.

"Maliyet artışı rekabet gücümüzü kırıyor"

İş dünyası olarak zor günlerden geçtiklerini vurgulayan Gündüz, "Sanayicimiz ihraç edeceği ürünleri üretirken ihtiyacı olan ham madde maliyetlerindeki artışlara yetişmekte ciddi anlamda güçlük çekiyor. Tedarik, hammadde, konteyner gibi sorunlarımız devam ederken enerji maliyetlerindeki olağanüstü artışlar rekabet gücümüzü kırıyor. Eylül ve Ekim aylarında doğalgaza yapılan zamların üzerine birde Kasım ayında yapılan yüzde 48'lik zam sanayimize ve üreticilerimize olumsuz yansıyacak. İş dünyası olarak her koşulda taşın altına elimizi koymaya ve üretmeye devam edeceğiz. Ancak, sürdürülebilir bir sanayi için üreten kesim desteklenmeli ve maliyetlerin düşürülmesi yönünde tedbirler alınmalıdır" dedi.

"Malatya'ya pozitif ayrımcılık istiyoruz"

Hükümetin Malatya'ya pozitif ayrımcılık yapmasını talep eden Gündüz, "Şehrimiz, 24 Ocak 2020 tarihinde merkez üssü Elazığ olan bir deprem geçirdi. Hemen ardından tüm dünyayı etkisi altına alana Kovid salgını başladı. Depremin açtığı yaralar ve salgınla mücadelede uygulanan tedbirler bütün sektörleri olumsuz etkiledi. Malatya TSO olarak başta üyelerimiz olmak üzere ilimiz iş dünyasının bu süreçten en az etkilenmesi adına gayret gösterdik. Göstermeye de devam ediyoruz. Ancak istihdam, ihracat, yeni yatırımlar ve iç ticaretin daha hızlı toparlanması ve yeniden ayağa kalkmak için Malatya'ya pozitif bir ayrımcılık yapılmasını katıldığımız her platformda dile getiriyoruz. Bu konuda da sizlerin desteğini talep ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Yıldırım: "Malatyalılar üretkendir"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım da konuşmasında Malatyalıların öteden beri üretken insanlar olduğuna vurgu yaparak, " Türkiye'nin hangi iline giderseniz gidin bir Malatyalı ile tanışırsın ve o Malatyalı da mutlaka üreten, işveren birisidir. Bu konuda ben sizleri kutluyorum. TSO Başkan vekilimiz Malatya iş dünyasının hem başarılarından bahsetti hem de sorunlarından. Bizler bu sorunları not almak için buradayız. Sorunlarınızın çözümü noktasında girişimlerde bulunup, takipçisi olacağız" diye konuştu.

Yoğun katılımın olduğu toplantı soru ve cevap bölümüyle sona erdi. - MALATYA

Malatya TSO Başkan Yardımcısı Mehmet Gündüz Açıklaması
Malatya TSO Başkan Yardımcısı Mehmet Gündüz Açıklaması
Malatya TSO Başkan Yardımcısı Mehmet Gündüz Açıklaması
Malatya TSO Başkan Yardımcısı Mehmet Gündüz Açıklaması

Mehmet Gündüz, İstihdam, Türkiye, Malatya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Malatya TSO Başkan Yardımcısı Mehmet Gündüz Açıklaması - Son Dakika


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