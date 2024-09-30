Maltepe Belediye Başkanı Köymen: Süreyya Plajı\'ndaki Kamusal Gelirler Özel Şirketlere Devredilemez

Politika

Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, Süreyya Paşa Vakfı'na ait olan Süreyya Plajı'nın alışveriş alanına ilişkin mahkemenin verdiği son karar hakkında açıklamada bulundu. Başkan Köymen, "Maltepe halkına ait olan kamusal gelirlerin bir sermaye grubuna, bir özel şirkete ya da bir kısım imtiyazlı kişilere devredilmesi uğruna yargının siyasi bağlantılara alet edilmesini asla kabul etmeyeceğiz" dedi.

Maltepe'de Feyzullah Mahallesi sahilinde Süreyya Paşa Vakfı'na ait olan Süreyya Plajı'nın alışveriş alanı, iddiaya göre sözleşmesi sona ermesine rağmen kullanılmaya devam edildi. Maltepe Belediyesinin mahkemeye başvurmasının ve belediye lehine karar çıkmasının ardından şirket alışveriş alanından tahliye edildi. Tahliye işlemlerinin sonrasında şirketin mahkemeye yaptığı başka bir başvuru neticesinde tahliye işlemlerinin tedbiren durdurulmasına karar verildi.

Başkan Köymen: "Süreyyapaşa Vakfı'nın mahrum kaldığı kira geliri özel bir şirketin karı veya ticari kazancı olarak düşünülemez"

Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, Maltepe Sahili'nde bulunan Bakireler Anıtı önünde konuya ilişkin bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Başkan Köymen, "Bu alana ilişkin yaptığımız incelemelerde alanın sözleşme süresinin yıllar önce dolduğu, buna rağmen tahliye için gerekli girişimlerin gerçekleştirilmediği, kesinleşmiş tahliye kararlarının icra edilmediği, uygulanmadığını ve bunun sonucu olarak vakfın kira gelirlerinin oldukça düşük kaldığını, normal şartlarda aylık kira bedeli olarak elde edilecek tutarların ancak 1 yıllık kira bedeli olarak alınabildiğini tespit ettik. 10 Şubat 2024 tarihinde oldu bittiye getirilerek sözleşmelere ve hukuka aykırı şekilde tek bir yönetim kurulu kararı ya da belediye encümeni kararı dahi olmaksızın sözleşmenin işletmeci şirket lehine uzatılacağına dair önceki belediye başkanı tarafından tek imzalı bir protokol yapıldığını, davalı şirket tarafından dosyalara sunulan bir dilekçe ile öğrendik. Özellikle vurgulamak isterim ki burada Süreyyapaşa Vakfı'nın mahrum kaldığı kira geliri, özel bir şirketin karı veya ticari kazancı olarak düşünülemez. Mahrum kalınan Maltepeli öğrencilere verilecek burs yardımlarıdır, mahrum kalınan Maltepelilere verilecek eğitim ve sağlık yardımlarıdır, mahrum kalınan öğrencilerimizin kalacağı yurtlardır. Göreve gelir gelmez gerekli adımları atarak 19 Temmuz 2024 tarihinde kiracı şirketin bulunduğu taşınmazı kesinleşmiş mahkeme kararları doğrultusunda yani İstinaf ve Yargıtay süreçleri tamamlanmış bir hukuk süreci sonucunda İcra Müdürlüğü eliyle tahliye ederek hukuken ve fiilen teslim aldık. Alanın daha şeffaf ve güvenli bir şekilde yönetilmesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Boğaziçi Yönetim Anonim Şirketi ile bir işbirliği süreci başlattık ve ilerleyen haftalarda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla gerçekleşecek bir tören ile işbirliği sürecini sizlerle paylaşacağız" dedi.

"Asla kabul etmeyeceğiz"

Köymen konuşmasının devamında, "Sürecin doğal bir parçası olarak davalı şirket tarafından çok sayıda başvuru gerçekleştirildi ve tahliye işlemlerinin tedbiren durdurulması talep edildi. 19 Temmuz 2024 tarihinde tahliye işlemlerini tamamlayarak alanı teslim aldık. Uyuşmazlığı inceleyen 5 ayrı mahkeme de aynı doğrultuda şirketin tedbir taleplerinin reddine karar vererek haklarımızı tescilledi. Bunlar yaşandıktan ve biz alanda faaliyet göstermeye başladıktan sonra aynı şirket bir başvuru daha yaptı. Şirket adına vekaleten hareket eden bir avukat, 26 Eylül'de mahkemeye dilekçe vererek bir kez daha tedbir talep etti. Bu kez başvuruyu inceleyen mahkeme kendisinden önce karar veren 5 mahkemenin aksine, tahliye işlemi çoktan sonuçlanmış olmasına rağmen hukukun uygulanması mümkün olmayan bir karara imza atarak bir gün içerisinde şirketin tedbir talebinin kabulüne karar verdi. Önceki başvuruların aksine son başvuruda şirketin vekilliğini üstlenen avukat, Maltepe kamuoyunun yakından tanıdığı, geçmişte Adalet ve Kalkınma Partisi İlçe Başkanlığı yapmış olan avukat Kamil Barkır. Uzun uğraşlar sonucu kesinleşmiş mahkeme kararlarına dayanarak gerçekleştirdiğimiz tahliye işleminin durdurulması yönündeki şirket talepleri 5 ayrı mahkeme tarafından reddedilmiş ancak ne hikmetse AK Parti İlçe Başkanlığı yapmış bir avukat şirketin vekili haline geldikten sonra yapılan başvuru jet hızıyla kabul edilmiştir. Maltepe halkına ait olan kamusal gelirlerin bir sermaye grubuna, bir özel şirkete ya da bir kısım imtiyazlı kişilere devredilmesi uğruna yargının siyasi bağlantılara alet edilmesine asla kabul etmeyeceğiz" dedi. - İSTANBUL