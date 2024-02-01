Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü görevini yürüten Güray Karakaya veda ziyaretlerine başladı

Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü görevini yürütürken AFAD Geçici Barınma ve Lojistik Depo Yönetimi Daire Başkanlığı görevine atanan Güray Karakaya, Manisa Valisi Enver Ünlü, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ünlü ve MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay'a veda ziyaretinde bulundu.
Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü görevini yürütürken AFAD Geçici Barınma ve Lojistik Depo Yönetimi Daire Başkanlığı görevine atanan Güray Karakaya veda ziyaretlerine başladı.
İlk ziyaret Vali Ünlü'ye
Manisa'ya verdiği hizmetler, özverili ve başarılı çalışmalarından dolayı Güray Karakaya'ya teşekkür eden Vali Enver Ünlü, " Deprem, sel gibi acil durumlar karşısında gösterdiğiniz üstün performansınız Manisa halkı için büyük bir güven kaynağı oldu. Özellikle 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası hem ilimizden bölgeye gönderilen yardımlar ve ekipler hem de deprem bölgesine giderek orda arama kurtarma faaliyetleri ve çadır kentlerin kurulmasında canla başla yapmış olduğunuz fedakar çalışmaları hepimiz takdirle karşıladık. Sizlerin özverili çalışmaları sayesinde afetzedelere hızlı ve etkili bir şekilde yardımlarımız ulaştı. Bu çalışmalarınızdan dolayı sizi tebrik ediyorum." dedi.
Manisa'nın afetlere karşı hazırlık düzeyini artırma noktasında yapılan çalışmalarda da Karakaya'nın büyük emek verdiğini belirten Vali Ünlü, verdiği hizmetlerden dolayı teşekkürlerini iletip yeni görevinde başarılar diledi.
Karakaya, görevini layıkıyla yerine getirmenin gururunu yaşadığını belirterek, Manisa'da hizmet etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi, Vali Ünlü'ye çalışmalarda kendilerine sağladığı destek dolayısıyla teşekkür etti.
Başkan Ergün, Karakaya'yı ağırladı
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, AFAD Manisa İl Müdürlüğü görevinden AFAD Geçici Barınma ve Lojistik Depo Yönetimi Daire Başkanlığı görevine atanan Güray Karakaya'yı makamında ağırladı. Başkan Ergün, Karakaya'ya yeni görevinde başarılar diledi.
AFAD Manisa İl Müdürlüğü görevinden AFAD Geçici Barınma ve Lojistik Depo Yönetimi Daire Başkanlığı görevine atanan Güray Karakaya, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü ziyaret etti. Ziyarette Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da yer aldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Karakaya'ya yeni görevinde başarılar diledi ve günün anısına hediye takdim etti.
MASKİ'ye de veda etti
AFAD Manisa İl Müdürlüğü görevinden AFAD Geçici Barınma ve Lojistik Depo Yönetimi Daire Başkanlığı görevine atanan Güray Karakaya, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Burak Aslay'ı ziyaret etti. Genel Müdür Burak Aslay, Karakaya'ya yeni görevinde başarılar diledi.
"Birlikte Manisa'ya hizmet ettik"
MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, "AFAD Manisa İl Müdürlüğü görevinden AFAD Geçici Barınma ve Lojistik Depo Yönetimi Daire Başkanlığı görevine atanan Güray Karakaya'ya göstermiş olduğu nezaketten dolayı teşekkür ediyorum. Kendileri ile güzel bir iletişim ve iş birliği halinde olduk. Birlikte Manisa için hizmet vermek bizler için büyük mutluluktu. Yeni görevinin de hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - MANİSA
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