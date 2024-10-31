Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasının yankıları sürerken CHP'den sürpriz bir hamle geldi. CHP yönetimi, milletvekillerinin yanısıra 411 belediye başkanını da Esenyurt'a çağırdı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de tüm İstanbulluları Esenyurt Belediyesi önünde toplanmaya davet etti.
CHP tarafından tüm il ve ilçe belediye başkanlarının programlarını iptal edip bugün saat 16.00'da Esenyurt Belediyesi önündeki protestoya katılması istenirken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Ankara'da ikindi vakti bir cenaze törenine katılacağı için İstanbul'a gelmediği öğrenildi.
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer için bugün saat 16.00'da Esenyurt Belediyesi önünde toplanacaklarını duyurdu. Çelik "İrade gaspına, hukuksuzluğa karşı adaletten ve demokrasiden taraf olan tüm İstanbulluları bekliyoruz" çağrısı yaptı.
Son Dakika › Politika › Mansur Yavaş, Esenyurt Belediyesi önündeki buluşmaya gitmedi - Son Dakika
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