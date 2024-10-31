Mansur Yavaş, Esenyurt Belediyesi önündeki buluşmaya gitmedi - Son Dakika
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Politika

Mansur Yavaş, Esenyurt Belediyesi önündeki buluşmaya gitmedi

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CHP, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından Türkiye genelindeki 411 belediye başkanını İstanbul'a çağırdı. Bu çağrı, Ahmet Özer'in tutuklanmasını protesto etmek amacıyla düzenlenen bir halk buluşması için yapıldı. Ancak, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, Ankara'da bir cenaze törenine katılması nedeniyle İstanbul'a gelmediği öğrenildi.

31.10.2024 12:59
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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasının yankıları sürerken CHP'den sürpriz bir hamle geldi. CHP yönetimi, milletvekillerinin yanısıra 411 belediye başkanını da Esenyurt'a çağırdı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de tüm İstanbulluları Esenyurt Belediyesi önünde toplanmaya davet etti.

MANSUR YAVAŞ KATILMADI

CHP tarafından tüm il ve ilçe belediye başkanlarının programlarını iptal edip bugün saat 16.00'da Esenyurt Belediyesi önündeki protestoya katılması istenirken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Ankara'da ikindi vakti bir cenaze törenine katılacağı için İstanbul'a gelmediği öğrenildi.

"TÜM İSTANBULLULARI BEKLİYORUZ"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer için bugün saat 16.00'da Esenyurt Belediyesi önünde toplanacaklarını duyurdu. Çelik "İrade gaspına, hukuksuzluğa karşı adaletten ve demokrasiden taraf olan tüm İstanbulluları bekliyoruz" çağrısı yaptı.

Mansur Yavaş, Esenyurt Belediyesi önündeki buluşmaya gitmedi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Politika Mansur Yavaş, Esenyurt Belediyesi önündeki buluşmaya gitmedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Tony Montana:
    CUMHURBAŞKANI OLACAK ADAM !!! 81 39 Yanıtla
  • Sk 06:
    Mansur başkan Ankara'nın gururu adamı 81 31 Yanıtla
  • Wolf_man666 null:
    çünkü Adam gerçekleri biliyor 90 12 Yanıtla
  • Fiko D:
    Doğru yapar 85 15 Yanıtla
  • MUHAMMED EBZAL:
    Kedi olali bi fare tuttu 66 19 Yanıtla
  • Adem Uçuk:
    Mansur beyin bu pkk lılarla ne işi var zaten. 64 12 Yanıtla
  • A R:
    Beypazarı’na geri dönsün. 20 40 Yanıtla
  • V. A.:
    Chp üzerindeki dem yapıstırmasını mansuru uzak tutarak daha da milliyetçi bir hamle ile tayyibin 1 numaralı rakibi yapmısıtr artık.. seytanın aklına gelmeyecek strateji.. bu kozu veren akp ye tesekkurler.. mansur başkan olacak!!!!!! 18 20 Yanıtla
  • İskender Cengiz:
    Doğru bir karar 25 8 Yanıtla
  • baba yorgun yorgun:
    Mansur yavaş oyuna gelme seni bu chp harcayacak bakın imamoglunu chp harcayacak Erdoğanı önüne yem olarak atacaklar seçimi kaybedecek 5 yıl imamoglu ndan chp kurtulacak 1 0 Yanıtla
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