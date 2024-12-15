Mansur Yavaş: Mülakat Sistemi Kaldırılmalı - Son Dakika
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Politika

Mansur Yavaş: Mülakat Sistemi Kaldırılmalı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, üniversite sayısının artmasının değil, verilen eğitimin kalitesinin önemli olduğunu vurguladı ve mülakat sisteminin kaldırılması gerektiğini ifade etti.

15.12.2024 22:07
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, devlet kurumlarına işe alımlarda mülakatın kaldırılması gerektiğini söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Operational Research Kulübü tarafından " Türkiye'nin Üniversite Buluşması" sloganıyla düzenlenen 20. Genç Akademi Sempozyumu'na katıldı. Sempozyumda üniversite sayısının çok olması değil, verilen eğitimin kaliteli olması gerektiğini söyleyen Yavaş, "Gerçekten bu ülkede okulları açarken sayı olarak şu kadar üniversitemiz oldu diyerek illerde üniversite açmakla övündük. Halbuki öyle değil. Açtığımız üniversitenin kalitesiyle Avrupa'daki diğer üniversitelerle kapışmasıyla, bu üniversitelerden mezun olan herkesin el üstünde tutularak en iyi işleri yapması, en azından iş dünyasının veya devletin kendisinin peşinde koşan bir eğitim sistemi kurmalıydık" dedi.

Üniversitelerde okuyan öğrencilerin ve ailelerinin yıllardır beklenti içinde olduklarını söyleyen Yavaş, "Açtığımız okullar şuna yaradı; çocuklar beş yıl boyunca herhangi bir okula gidip okuyup iş sahibi olmayı beklerken, ailesi de alın terini bu gençlere sarfetmek suretiyle 'benim evladım okulu bitirecek, güzel bir iş sahibi olacak' beklentisiyle yıllardır bekledi. Gördüğümüz kadarıyla maalesef böyle olmadı" ifadelerini kullandı.

"Gençler ve aileler hayal kırıklığına uğruyor"

Avrupa'da üniversite okuyan öğrenci sayısının az olduğunu ve insanların erken yaşta meslek hayatına atıldığını belirten Yavaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Avrupa'da üniversite öğrenci sayısı oldukça az. Herkes üniversite okumak istemiyor. Niye istemiyor, teknik okullarda veya becerisine daha uygun bir okulda okuyup erkenden hayata atılıyor. Üniversiteyi Türkiye'deki gibi 4-5 yıl okumadan 5 yıl önce hayata atılıyor. ve yapacağı işle ilgili bir okulda okuyarak atılıyor. Dolayısıyla biz her ile üniversite açmak zorunda değiliz. Avrupa'da gerçekten üniversite okuyan sayısı az. Bizde ne kadar çok üniversite öğrencimiz var diye övünüyoruz ama açtığımız okullardan mezun olup da iş bulamayınca gençler ve aileler hayal kırıklığına uğruyor."

Mülakatın kaldırılması ve liyakatin sağlanması gerektiğini kaydeden Mansur Yavaş, "Ben bugünkü hükümet söz verdiği için söylüyorum: yüksek puanlar alıyorsunuz ama mülakatlarda eleniyorsunuz. Kim olursa olsun. adı ne olursa olsun bu mülakat sisteminin mutlaka ve mutlaka ortadan kaldırılması lazım. Devletinizin size bir sözü var. Devlet aynı zamanda bütün insanlarına eşit davranmalıdır, adaletli davranmalıdır. Yani sizler okulda okuyup acaba mezun olunca iş bulabilecek miyim diye hareket ederken, belli bir grup nasılsa işim hazır diye hareket ederse o zaman yetki verdiğiniz bu devlete güveniniz sallanır. Bunun çaresi nedir; insanlara adaletli davranmak için mülakatı ortadan kaldırıp, başarı ve liyakatin mutlaka ve mutlaka ön plana çıkması gerekiyor" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Mansur Yavaş: Mülakat Sistemi Kaldırılmalı - Son Dakika

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