Mansur Yavaş\'tan çok konuşulacak çıkış: Beni de alabilmeleri mümkün

Türkiye güne İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yapılan operasyon haberiyle uyandı. Medya A.Ş. ve Kent Uzlaşısı kapsamında yapılan operasyonda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ve Murat Ongun'un da aralarında bulunduğu çok sayıda isim gözaltına alındı.

"BU ŞEKİLDE GÖZALTINA ALINMASI DOĞRU DEĞİL"

Gözaltı kararı sonrası telefonla bağlandığı Sözcü TV ekranlarında açıklamalarda bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Diplomanın iptal edilmesinin ertesi günü bu operasyon olunca herkesin aklına siyasi bir operasyon olduğu gelecektir. Daha önce de Ekrem Başkan soruşturma açıldı, ifadeye çağrıldı. Ekrem Bey davet edilebilirdi, bu şekilde gözaltı alınması doğru değil" ifadelerini kullandı.

"BENİ DE ALABİLMELERİ MÜMKÜN"

Yavaş, "Sıra size mi gelecek?" sorusuna ise Yavaş "Normal bir siyasi mücadele etmek yerine rakibine çelme takıyorlar. Ülkemizde her şey olabilir, her şey mümkün. Ankara Başsavcılığı'na çok sayıda dilekçe verilmiş. Bana yönelik de gayretleri olmuş... Hukuksuzca yapılan her şeye direneceğiz. Boyun eğmeyeceğiz" cevabını verdi.

"YURT DIŞINDAYIM, İSTANBUL'A DÖNECEĞİM"

Ocak ayında yapılan planlama çerçevesinde bu hafta Tayvan'da bulunan Mansur Yavaş, "Yurt dışındaydım. Dönüyorum, İstanbul'a geleceğim. Şu an Tayvan'dayım, bilet bulmaya çalışıyorum. Hep beraber toplanıp durumu konuşacağız" dedi.