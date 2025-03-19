Mansur Yavaş'tan çok konuşulacak çıkış: Beni de alabilmeleri mümkün - Son Dakika
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Politika

Mansur Yavaş'tan çok konuşulacak çıkış: Beni de alabilmeleri mümkün

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş, ''Sıra size mi gelecek?'' sorusuna ''Normal bir siyasi mücadele etmek yerine rakibine çelme takıyorlar. Ülkemizde her şey olabilir, her şey mümkün. Ankara Başsavcılığı'na çok sayıda dilekçe verilmiş. Bana yönelik de gayretleri olmuş'' yanıtını verdi.

19.03.2025 10:59  Güncelleme: 11:18
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Türkiye güne İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yapılan operasyon haberiyle uyandı. Medya A.Ş. ve Kent Uzlaşısı kapsamında yapılan operasyonda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ve Murat Ongun'un da aralarında bulunduğu çok sayıda isim gözaltına alındı.

"BU ŞEKİLDE GÖZALTINA ALINMASI DOĞRU DEĞİL"

Gözaltı kararı sonrası telefonla bağlandığı Sözcü TV ekranlarında açıklamalarda bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Diplomanın iptal edilmesinin ertesi günü bu operasyon olunca herkesin aklına siyasi bir operasyon olduğu gelecektir. Daha önce de Ekrem Başkan soruşturma açıldı, ifadeye çağrıldı. Ekrem Bey davet edilebilirdi, bu şekilde gözaltı alınması doğru değil" ifadelerini kullandı.

"BENİ DE ALABİLMELERİ MÜMKÜN"

Yavaş, "Sıra size mi gelecek?" sorusuna ise Yavaş "Normal bir siyasi mücadele etmek yerine rakibine çelme takıyorlar. Ülkemizde her şey olabilir, her şey mümkün. Ankara Başsavcılığı'na çok sayıda dilekçe verilmiş. Bana yönelik de gayretleri olmuş... Hukuksuzca yapılan her şeye direneceğiz. Boyun eğmeyeceğiz" cevabını verdi.

"YURT DIŞINDAYIM, İSTANBUL'A DÖNECEĞİM"

Ocak ayında yapılan planlama çerçevesinde bu hafta Tayvan'da bulunan Mansur Yavaş, "Yurt dışındaydım. Dönüyorum, İstanbul'a geleceğim. Şu an Tayvan'dayım, bilet bulmaya çalışıyorum. Hep beraber toplanıp durumu konuşacağız" dedi.

Mansur Yavaş\'tan çok konuşulacak çıkış: Beni de alabilmeleri mümkün

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Mansur Yavaş'tan çok konuşulacak çıkış: Beni de alabilmeleri mümkün - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (33)

  • Abdullah Gur:
    devlet 18 yaşındadır kim suç işlerse alınır makamı ne olursa olsun 201 199 Yanıtla
  • Yunus Yeniay:
    zamanında sizin çelmeleriniz olmasaydı dünyada ilk 10 daydık 170 180 Yanıtla
  • Ali Fuat Seckin:
    Bence kaşınma edebinle dur 137 187 Yanıtla
  • fmpsd69v55:
    evet makarnacılar dolar 39 tl 199 98 Yanıtla
  • 250500:
    örgüt kurduysan alırlar 129 142 Yanıtla
  • Semih Aymergen:
    milletin 1 kusurusu yedirmeyen dürüst başkan ! o sanatcilara verdiğin paralar cebinden değildi heralde. sıra sana da gelir elbet. hizmet yok anca siyaset yapın 116 124 Yanıtla
  • Ercan Bey:
    Ankara nın 2025 bütçesi 151.000.000.000 TL. Paranın büyüklüğüne bakar mısınız.. Senin' de hesap vermen lazım. Ankara'nın milyarlarca lirası kayıp. Bu kadar geliri olup çivi çakmayan sensin.. 2 saat kar yağsa bile rezil oluyoruz.. 95 111 Yanıtla
  • Semih Aymergen:
    RTE bugünler kolay gelmedi. şimdi siz düşünün 52 80 Yanıtla
  • Eray null:
    sonradan dönenlerle işi olmaz devletimin 44 59 Yanıtla
  • etematakan44:
    MADDE 1- Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir. MADDE 2- Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir. MADDE 3- Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Millî marşı “İstiklal Marşı”dır. Başkenti Ankara’dır. MADDE 4- Anayasanın 1 inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2 nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez. 81 16 Yanıtla
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