Mansur Yavaş, Turgut Altınok'a takas teklifinde bulundu - Son Dakika
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Politika

Mansur Yavaş, Turgut Altınok'a takas teklifinde bulundu

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ABB Başkanı Yavaş, Londra'daki evi ile ilgili eleştirilerden bulunan Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Turgut Altınok'a takas teklifinde bulundu. Yavaş, Altınok'un sözlerine yanıt vererek, 'İstiyorsan malları takas edelim, onda biriyle takas yapalım, yüzde biriyle takas yapalım. İnşallah yalanlarını yüzlerine çarpacağız' dedi.

23.03.2024 18:12  Güncelleme: 18:17
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ABB Başkanı Yavaş, Londra'daki evi ile ilgili eleştirilerde bulunan Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Turgut Altınok'a takas teklifinde bulundu.

Türkiye'nin kilitlendiği 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere artık günler kaldı. Son dönemde mal varlığı ile gündemde yerini koruyan Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Turgut Altınok, rakibi Mansur Yavaş'a Londra'daki evi üzerinden yüklenerek "Ben Büyükşehir Belediye Başkanına soruyorum: 'Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, Londra'dan ev aldınız mı?' Belediye Başkanı olmadan önce mi aldınız, Belediye Başkanı olduktan sonra mı aldınız? Veya ilk Belediye Başkanı olduğunuzda mal varlığınız neydi?" ifadelerini kullanmıştı.

Mansur Yavaş'tan Turgut Altınok'a takas teklifi

MANSUR YAVAŞ: İSTİYORSAN TAKAS EDELİM

Çankaya'da vatandaşlara hitap eden Mansur Yavaş, Altınok'un Londra'daki evi üzerinden eleştirilerine yanıt verdi. Yavaş, "Benim Londra'daki evim, onun bütün malları edermiş. Öyle diyor. İstiyorsan malları takas edelim, onda biriyle takas yapalım, yüzde biriyle takas yapalım. İnşallah yalanlarını yüzlerine çarpacağız" dedi.

Mansur Yavaş'tan Turgut Altınok'a takas teklifi
Mansur Yavaş, Turgut Altınok\'a takas teklifinde bulundu

Turgut Altınok, Mansur Yavaş, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Mansur Yavaş, Turgut Altınok'a takas teklifinde bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mansur Yavaş, Turgut Altınok'a takas teklifinde bulundu - Son Dakika
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