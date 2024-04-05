Mazbata töreninde kavga! MHP'li isim, zafer işareti yapan CHP'li Meclis Üyesi'ne kafa atıp burnunu kırdı - Son Dakika
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Politika

Mazbata töreninde kavga! MHP'li isim, zafer işareti yapan CHP'li Meclis Üyesi'ne kafa atıp burnunu kırdı

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Yerel seçimlerde AK Parti'nin kazandığı Yıldırım Belediyesi'nde düzenlenen mazbata töreninde kavga çıktı. MHP'li bir belediye meclis üyesi, CHP'li bir meclis üyesine saldırarak burnunu kırdı.

05.04.2024 20:59  Güncelleme: 21:09
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Yerel seçimlerde Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki belediye başkanlığı seçimlerini AK Parti kazandı. Yıldırım Belediyesi'nde mazbata töreni bugün gerçekleşti. Törende kavga çıktı.

BOZKURT İŞARETİNE KARŞILIK ZAFER İŞARETİ YAPTI

Barış Manço Kültür Merkezi'nde düzenlenen mazbata töreninde AK Parti listelerinden eclis Üyesi seçilen MHP'li Alpaslan Karaaslan sahnede bozkurt işareti yaptı. Buna karşılık CHP'li Belediye Meclis Üyesi Zülfikar Bal da sahneden inerken zafer işareti yaptı.

KAFA ATTI, BURNUNU KIRDI

Karaaslan, zafer işareti yapan CHP'li Bal'a kafa atarak saldırdı. Olaydan sonra Zülfikar Bal, hastaneye sevk edildi. Bal'ın aldığı darbe nedeniyle burnunun kırıldığı öğrenildi.

Mazbata töreninde kavga! MHP'li isim, zafer işareti yapan CHP'li Meclis Üyesi'ne kafa atıp burnunu kırdı
Mazbata töreninde kavga! MHP'li isim, zafer işareti yapan CHP'li Meclis Üyesi'ne kafa atıp burnunu kırdı
Mazbata töreninde kavga! MHP\'li isim, zafer işareti yapan CHP\'li Meclis Üyesi\'ne kafa atıp burnunu kırdı

Bursa, Yerel Haberler, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Mazbata töreninde kavga! MHP'li isim, zafer işareti yapan CHP'li Meclis Üyesi'ne kafa atıp burnunu kırdı - Son Dakika

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    Yorumlar (17)

  • Sami Göksu: Hak edenin hakkını daim vermeli 127 246 Yanıtla Hugs70: zavalli sami 131 40 Harun Çelik: Şiddetin her türlüsünü kınıyorum 63 12 ayzer karaarslanoğlu: Yazık sana zavallı 35 5
  • Emir Kozcu: Serseri her yerde serseri. 206 43 Yanıtla
  • ferhat eser: chp nin zaferi iyi oturmuş kalplerine 181 60 Yanıtla Osman Gazi: Mal Ferhat şirine selamlar 8 12 sait turk: bence Adamlar 22 senedir ill defa böyle bir seçim yaşıyorlar, kendileri bile şaşırdığı için sevinçlerini biraz abarttılar, artık durulup işlerine odaklanmaları lazım seçim bitti artık milleti provake etmeye hiç gerek yok, A da kazansa B de kazansa önemli olan memlekete hizmet ya hani? 0 2
  • Davut Kochan: Kafan dert görmesin 62 118 Yanıtla
  • Hayri Dere: Allah razı olsun.. tahrik etmeye gerek yok 50 119 Yanıtla
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SON DAKİKA: Mazbata töreninde kavga! MHP'li isim, zafer işareti yapan CHP'li Meclis Üyesi'ne kafa atıp burnunu kırdı - Son Dakika
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