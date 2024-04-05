Yerel seçimlerde Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki belediye başkanlığı seçimlerini AK Parti kazandı. Yıldırım Belediyesi'nde mazbata töreni bugün gerçekleşti. Törende kavga çıktı.
Barış Manço Kültür Merkezi'nde düzenlenen mazbata töreninde AK Parti listelerinden eclis Üyesi seçilen MHP'li Alpaslan Karaaslan sahnede bozkurt işareti yaptı. Buna karşılık CHP'li Belediye Meclis Üyesi Zülfikar Bal da sahneden inerken zafer işareti yaptı.
Karaaslan, zafer işareti yapan CHP'li Bal'a kafa atarak saldırdı. Olaydan sonra Zülfikar Bal, hastaneye sevk edildi. Bal'ın aldığı darbe nedeniyle burnunun kırıldığı öğrenildi.
Son Dakika › Politika › Mazbata töreninde kavga! MHP'li isim, zafer işareti yapan CHP'li Meclis Üyesi'ne kafa atıp burnunu kırdı - Son Dakika
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde yerel seçimleri kazanan Uğur Doğanca, AK Partili Başkan Mehmet Çömden'den belediye başkanlığı görevini devraldı. Başkan Doğanca, göreve başlamasıyla birlikte birlik ve beraberlik mesajları verdi.
Eyüpsultan Belediye Başkanı seçilen Dr. Mithat Bülent Özmen, görevi Deniz Köken'den düzenlenen tören ile teslim aldı. Başkan Özmen, Eyüpsultanlılarla buluşarak hedeflerini paylaştı.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (17)