Meclis'i en yaşlı üye olduğu için yönetecek Devlet Bahçeli, görevi kabul etmemesi halinde koltuğu Cengiz Çandar'a bırakacak - Son Dakika
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Meclis'i en yaşlı üye olduğu için yönetecek Devlet Bahçeli, görevi kabul etmemesi halinde koltuğu Cengiz Çandar'a bırakacak

16.05.2023 16:12

Gelecek hafta açılması beklenen TBMM'yi en yaşlı üye olan Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli yönetecek. Bahçeli'nin bu görevi kabul etmemesi durumunda ise Meclis Başkanlığı koltuğunda geçici olarak Yeşil Sol Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar oturacak.

Pazar günü gerçekleşen seçim sonrasında Cumhurbaşkanlığı yarışı ikinci tura kaldı ancak parlamento seçimi sonuçlandı. Yasaya göre Türkiye Büyük Millet Meclisi, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kesin sonuçları ilan etmesinden 3 gün sonra saat 14.00'te toplanacak.

MİLLETVEKİLLERİ İKİNCİ TURDAN ÖNCE YEMİN EDECEK

Bundan önceki seçim süreçlerinde YSK'nin seçimin tamamlanmasından sonra en fazla bir hafta içerisinde kesin sonuçları açıkladığı dikkate alınırsa Meclis, önümüzdeki hafta içi, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce açılacak ve milletvekilleri yemin edecek. 28. Yasama Yılı'nın bu ilk oturumunu, Meclis Başkanı henüz seçilmemiş olduğu için en yaşlı üye yönetecek. Bu dönemin en yaşlı üyeleri, her ikisi de 1948 doğumlu olan MHP Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli ile Yeşil Sol Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar.

"BAHÇELİ GEÇİCİ BAŞKANLIK YAPMAYI TERCİH ETMEYECEK"

Edinilen bilgiye göre Bahçeli ay farkıyla Çandar'dan büyük. Bu durumda Meclis'in ilk oturumunu Bahçeli'nin yönetmesi gerekiyor. Çandar da o gün Bahçeli'yle birlikte görev yapacak ve geçici Meclis Başkanvekili olacak. Ancak 2018 seçimlerinde de Meclis'in en yaşlı milletvekili olan Bahçeli, o dönem bu görevi yerine getirmeyi tercih etmemiş, Meclis'i geçici olarak ikinci en yaşlı üye Durmuş Yılmaz yönetmişti. MHP kaynaklarına göre Bahçeli, normal şartlarda bu yasama yılında da geçici başkanlık yapmayı tercih etmeyecek. Ancak Kürt sorunu ile ilgili açıklamaları MHP kanadında tepki çeken Cengiz Çandar'ın Meclis'i geçici de olsa yönettiği bir fotoğrafın ortaya çıkmaması için Bahçeli'nin bu kez geçici başkanlığı kabul edebileceği yorumunu yapan MHP kurmayları da var.

Yeşil Sol Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar.

BAŞKAN YÜKSEK İHTİMALLE CUMHUR İTTİFAKI'NIN İŞARET ETTİĞİ İSİM OLACAK

Meclis Başkanlığı koltuğuna kalıcı olarak kimin oturacağı sorusuysa ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce yanıt bulacak. Milletvekili yeminlerinin edildiği gün Meclis Başkanlığı seçimini ilan edilecek ve adaylık başvuruları başlayacak. Siyasi partiler adaylarını 5 gün içinde bildirecek. Seçim, adaylık başvuru süresinin bitiminin ardından gelen 5 gün içinde tamamlanacak. Yani Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu tamamlanıp kesin sonuçlar açıklanana kadar Meclis'in yeni başkanı belirlenmiş olacak. Gizli oylama ile yapılan seçimde ilk iki oylamada üye tamsayısının üçte ikisi; üçüncü oylamada ise üye tamsayısının salt çoğunluğu aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, başkan seçilmiş olacak. Cumhur İttifakı'nın sayısal üstünlüğü göz önünde bulundurulduğunda Meclis Başkanı yüksek ihtimalle Cumhur İttifakı'nın işaret ettiği isim olacak.

FUAT OKTAY İSMİ GEÇİYOR

Kulislere göre Meclis Başkanlığı için en güçlü aday Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Fuat Oktay. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş'un adı da Meclis Başkanlığı için geçse de koltuğa Fuat Oktay'ın oturması sürpriz olmayacak. Numan Kurtulmuş'un ise AK Parti Grup Başkanı olabileceği Ankara'da dillendirilen bir başka kulis bilgisi.

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TBMM'yi en yaşlı üye olan Devlet Bahçeli yönetecek! Kabul etmezse koltuğa Cengiz Çandar oturacak TBMM'yi en yaşlı üye olan Devlet Bahçeli yönetecek! Kabul etmezse koltuğa Cengiz Çandar oturacak

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Son Dakika Politika Meclis'i en yaşlı üye olduğu için yönetecek Devlet Bahçeli, görevi kabul etmemesi halinde koltuğu Cengiz Çandar'a bırakacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meclis'i en yaşlı üye olduğu için yönetecek Devlet Bahçeli, görevi kabul etmemesi halinde koltuğu Cengiz Çandar'a bırakacak - Son Dakika
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