Meclis'te arbede! Vekiller birbirine girdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Meclis'te arbede! Vekiller birbirine girdi

Haberin Videosunu İzleyin
Meclis\'te arbede! Vekiller birbirine girdi
19.06.2025 10:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Meclis\'te arbede! Vekiller birbirine girdi
Haber Videosu

Meclis'te görüşülecek kanun teklifi zeytinlik alanların yok olmasına yol açabileceği gerekçesiyle tepkilerin odağında. Bu yasa teklifi TBMM Komisyonu'nda görüşülürken tartışmalar büyüdü ve oturumda yumruklu kavga çıktı.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Bazı Kanunlar Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Meclis'te gerginliğe neden oldu. Komisyona gelen kanun teklifi zeytinlik alanlarda madencilik yapılmasının önünü açabileceği gerekçesiyle tartışmaların odağında.

İKTİDAR VE MUHALEFET VEKİLLERİ ARASINDA ARBEDE

Muhalefet milletvekilleri, çevre hakkı savunucularını ve hukukçuları TBMM Sanayi Komisyonu toplantısına almak istedi. Meclis korumaları, listede yer almayan kimseyi içeri alamayacaklarını belirtti. AK Parti ve muhalefet vekilleri arasında tartışma çıktı.

TBMM'de arbede! Vekiller birbirine girdi

VEKİLLER YUMRUKLAŞTI

Komisyon Başkanı Mustafa Varank ve CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal arasındaki tartışma AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu'nun Sarıbal'ı ittirmesi ile büyüdü. Vekiller zaman zaman yumruklaştı. Varank'ın arbede sırasında Sarıbal'a, "Çık şuradan, terbiyesizliğe bak. Önümü kesemezsin" dediği duyuldu.

Gerginliğin ardından komisyon toplantısına geçen vekiller, kararı protesto etmek için komisyon sıralarına vurarak tepkilerini dile getirdi.

TBMM'de arbede! Vekiller birbirine girdi

TEKLİF NEDEN TEPKİ ÇEKİYOR?

Teklif, özellikle Muğla'daki zeytinliklerin maden sahası olarak açılabileceği endişesini doğuruyor. 468 bin dönüm alanı kapsayan bu düzenleme, 2014'te özelleştirilen Yatağan, Yeniköy ve Kemerköy Termik Santralleri çevresindeki maden sahalarını genişletmeyi hedefliyor. Muhalefet, çevresel tahribat ve tarım arazilerinin kaybı konusundaki kaygılarını vurgularken, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, teklifin enerji arz güvenliğini güçlendireceğini ve çevresel yükümlülükleri netleştireceğini savunuyor.

Politika, 3-sayfa, Güncel, Kavga, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Meclis'te arbede! Vekiller birbirine girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • ökkeş Kalem:
    Kendi vatanına milletine düşman olan başka bir iktidar ne okudum ne gördüm birde menderes di o bile bu kadar yapmamıştı sistematik olarak ülkenin her alanını talan ediyorlar sırf yalancılar'a peşkeş çekmek için pes 85 55 Yanıtla
  • mesut:
    iktidar yok etme derdinde birileride bunun olmaması için mücadele veriyor cok ilginç 69 37 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    biktik usandik yildik rantciliginizdan .. yarabbi sen yardim et.. bu ne ya rant rant rant rant .. kucuk amerika olmuslar dilelrimde bismillah ile.. surekli beton surekli adam kayirma surekli rant.. doga imis cevre imis Allah in yarattigi kusmis kopekmis agacmis bocekmis bu parataparlarin umrunda degil.. saksakcilariniza asil Mevlam akil versin .. benden olan ne yaparsa haklidir kafasi mahvetti ulkeyi 55 22 Yanıtla
  • Necdet Kır:
    maden arayacak başka yermi yok zeytin ve zeytinyağındadamı dışa bağımlı olalım. 59 12 Yanıtla
  • Ahmet erkil:
    satın satın gitmeden bişey bırakmayın seçimden sonra sizi tek tek toplamasin bu devlet hakkımı helal etmem 42 19 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig’in eski devinde yolsuzluk depremi Süper Lig'in eski devinde yolsuzluk depremi
Caner Erkin’e büyük şok Caner Erkin'e büyük şok
Kate Middleton’ın Royal Ascot at yarışlarına katılmaması endişe yarattı Kate Middleton'ın Royal Ascot at yarışlarına katılmaması endişe yarattı
Yeşilçam’ın unutulmaz ismi Çiğdem Tunç, 61 yaşında güzelliğiyle gözleri üzerine çekti Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Çiğdem Tunç, 61 yaşında güzelliğiyle gözleri üzerine çekti
Böyle baba olmaz olsun 4 aylık çocuğunu balkondan atmaya kalktı Böyle baba olmaz olsun! 4 aylık çocuğunu balkondan atmaya kalktı
ABD basını: İsrail ancak 10-12 gün daha dayanabilir ABD basını: İsrail ancak 10-12 gün daha dayanabilir
Sivil polis, telefonunu çaldığını iddia ettiği kişiyi boğarak öldürdü Sivil polis, telefonunu çaldığını iddia ettiği kişiyi boğarak öldürdü
Merkez Bankası faizi sabit bıraktı Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
Cenazeyi evden çıkaramayınca vinç çağırdılar Cenazeyi evden çıkaramayınca vinç çağırdılar
ATM kullanan herkesi ilgilendiriyor: Bu tuşa basmadan işleme başlamayın ATM kullanan herkesi ilgilendiriyor: Bu tuşa basmadan işleme başlamayın
Uzak Doğu’da da füzeler peş peşe ateşlendi Kim Jong-Un hemen cevap verdi Uzak Doğu'da da füzeler peş peşe ateşlendi! Kim Jong-Un hemen cevap verdi

09:57
9 yaşındaki Yasemin’i öldüren kuzenden kan donduran itiraf: Denk geldi
9 yaşındaki Yasemin'i öldüren kuzenden kan donduran itiraf: Denk geldi
09:15
Akaryakıta bu gece Cumhuriyet tarihinin en büyük zammı geliyor
Akaryakıta bu gece Cumhuriyet tarihinin en büyük zammı geliyor
08:44
Kremlin’den İsrail’e tarihi rest: Bunu yaparsanız Pandora’nın kutusu açılır
Kremlin'den İsrail'e tarihi rest: Bunu yaparsanız Pandora'nın kutusu açılır
07:51
Avrupa ülkesi savaşta İran’dan yana tavır aldı: İsrail suç çetesi tarafından yönetiliyor
Avrupa ülkesi savaşta İran'dan yana tavır aldı: İsrail suç çetesi tarafından yönetiliyor
07:03
Savaşta 8. gün İsrail siber güvenlik merkezi imha edildi
Savaşta 8. gün! İsrail siber güvenlik merkezi imha edildi
15:19
Ali Koç’tan imza kampanyası için olay sözler: Akıl edemediler mi
Ali Koç'tan imza kampanyası için olay sözler: Akıl edemediler mi?
15:08
Demet Akbağ’ı yıkan ölüm Yönetmen Sevgi Birsel hayatını kaybetti
Demet Akbağ'ı yıkan ölüm! Yönetmen Sevgi Birsel hayatını kaybetti
15:03
Adana’da yangın uçağı göle düştü Pilottan mesaj: Beni alın
Adana'da yangın uçağı göle düştü! Pilottan mesaj: Beni alın
14:58
Görüntü Esenyurt’tan Videoyu izleyen herkes emniyeti etiketledi
Görüntü Esenyurt'tan! Videoyu izleyen herkes emniyeti etiketledi
14:40
Ali Koç üstüne basa basa söyledi Fenerbahçe’den tarihi anlaşma
Ali Koç üstüne basa basa söyledi! Fenerbahçe'den tarihi anlaşma
14:27
Ümit Özdağ’dan ezber bozan Selahattin Demirtaş çıkışı
Ümit Özdağ'dan ezber bozan Selahattin Demirtaş çıkışı
14:25
Galatasaray’da şok sakatlık: Aşil tendonu koptu
Galatasaray'da şok sakatlık: Aşil tendonu koptu
14:23
Rusya savaşta tavrını sertleştiriyor İsrail ve ABD’ye ciddi uyarı
Rusya savaşta tavrını sertleştiriyor! İsrail ve ABD'ye ciddi uyarı
14:22
Türkiye’de MOSSAD ajanı var mı Emekli subay Ergenekon’dan endişelendiren sözler
Türkiye'de MOSSAD ajanı var mı? Emekli subay Ergenekon'dan endişelendiren sözler
14:15
Uzak Doğu’da da füzeler peş peşe ateşlendi Kim Jong-Un hemen cevap verdi
Uzak Doğu'da da füzeler peş peşe ateşlendi! Kim Jong-Un hemen cevap verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2025 10:13:31. #7.11#
SON DAKİKA: Meclis'te arbede! Vekiller birbirine girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.