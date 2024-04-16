Meclis'te "jet yakıtı" tartışması! AK Partili ve CHP'li vekiller arasında tansiyon yükseldi - Son Dakika
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Politika

Meclis'te "jet yakıtı" tartışması! AK Partili ve CHP'li vekiller arasında tansiyon yükseldi

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İletişim Başkanlığı'nın yalanladığı "İsrail'in jet yakıtları, Türkiye'den gidiyor" iddiası Meclis'e taşındı. CHP, TBMM'ye verdiği öneride Türkiye'nin İsrail ile ticaretini sürdürmesinin neden ve sonuçlarının araştırılmasını istedi. CHP'li Veli Ağbaba kürsüdeki konuşmasında "Namaz kılarken İsrail'in uçaklarına mazot satmaya devam ettiniz." dedi. AK Partili Özlem Zengin ise "Sayın Ağbaba, İsrail'i kınamıyorsun. Asıl faili gizliyorsun." ifadelerini kullandı. TBMM'deki gergin anlar kameraya yansıdı.

16.04.2024 21:17  Güncelleme: 21:39
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CHP, TBMM Genel Kurulu'na " İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamlara rağmen Türkiye'nin İsrail ile ticaretini sürdürmesinin neden ve sonuçlarının araştırılması amacıyla" grup önerisi sundu. Öneri tartışılırken CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile AK Partili vekiller arasında gergin anlar yaşandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından da yalanlanan, "İsrail'in jet yakıtları, Türkiye'den gidiyor" iddiası TBMM'yi karıştırdı. CHP'nin verdiği önerge sonrası AK Partili ve CHP'li vekiller arasında tansiyon yükseldi.

"NAMAZ KILARKEN İSRAİL'İN UÇAKLARINA MAZOT SATMAYA DEVAM ETTİNİZ"

CHP'li Ağbaba, verdikleri önergenin gerekçesini anlatırken, "1 Ocak sabahında İsrail'i protesto eden büyük bir miting düzenlediniz. Namaz kılarken İsrail'in uçaklarına mazot satmaya, benzin satmaya devam ettiniz. Şu ikiyüzlülüğü düşünebiliyor musunuz? Bir taraftan Gazzeli çocuklar için namaz kılıyorlar diğer taraftan İsrail'in jetlerine yakıt gönderiyorlar. Yazıklar olsun bu ikiyüzlülüğe. 'Kudüs kırmızı çizgimiz' diyordunuz Kudüs'e tel örgü gönderiyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Meclis'te 'jet yakıtı' tartışması! AK Partili ve CHP'li vekiller arasında tansiyon yükseldi

"HALA GEMİLER GİTMEYE DEVAM EDİYOR"

Ağbaba, İsraille ticaret yapılmadığına dair bazı gazetelerin manşetlerini göstererek, "Ayrıca ticaret yapıyorlar. Ne kadar akrabaları varsa yapıyor. Hepsi AK Partili. Hepsi sizin siyasi akrabanız... Gazze'de çocuklar ölürken bunlar bir taraftan sahte gözyaşları döküyor, diğer taraftan İsrail'e malzeme satıyorlar. Hakkınızı yemeyelim Özlem Hanım... Ne yaptılar İsrail'e karşı Meclis'te Coca Cola'yı yasakladılar. İsrail'in dizleri titredi bu tedbir karşısında. Hala gemiler gitmeye devam ediyor. Dürüstseniz o gemileri durdurun, hodri meydan." dedi.

"ÇOCUKLARI ÖLDÜREN İSRAİL AMA SİZ İSRAİL'E KIZMAK YERİNE AK PARTİ'YE KIZIYORSUNUZ"

Ağbaba'nın sözleri üzerine kürsüye çıkan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, CHP sıralarına, "Siz yaptığınız konuşmalarda hiç İsrail'e itiraz etmiyorsunuz. Sayın Ağbaba, İsrail'i kınamıyorsun. Asıl faili gizliyorsun. Çocukları öldüren İsrail ama siz İsrail'e kızmak yerine, Amerika'ya kızmak yerine AK Parti'ye kızıyorsunuz. Asıl siz sahtekarlık yapıyorsunuz. Şunu biliyorsunuz değil mi?Buradan Filistin'e ne gönderirseniz gönderin önce İsrail'e göndermeniz gerekiyor." şeklinde konuştu.

CHP'li Ağbaba ise Özlem Zengin'in sözlerine "Mescid-i Aksa diye ağlayıp Mescid-i Aksa'ya tel örgüsü çekenler, çektirenler sahtekardır." diyerek yanıt verdi.

Meclis\'te "jet yakıtı" tartışması! AK Partili ve CHP\'li vekiller arasında tansiyon yükseldi
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Politika

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Son Dakika Politika Meclis'te 'jet yakıtı' tartışması! AK Partili ve CHP'li vekiller arasında tansiyon yükseldi - Son Dakika

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    Yorumlar (23)

  • Ali Arslan: Gerçekten Özlem zengin hiç yakışmıyor TBMM ye 469 73 Yanıtla huseyin ergun: İsraili ilk tanıyanlar şimdi jet yakıtı edebiyatı yapıyorlar. Daha dün İsraile ilişkileri yeniden kurun diye bağıranlar da bunlardı.Bu nasıl bir beyin. Bu arada dislike a basmayı da unutmayın. İsrail li kardeşleriniz, üzülmesin 28 53
  • Ebubekir Akdag: özlem zengin haklı dahi olsan lütfen konuşma insanların sana hiç tahammülü kalmadı 383 46 Yanıtla ismail mutlu: haklı mı ? 102 43
  • trakyali 59: AKP'nin oy kaybetmesi nedenleri .. 1. Eflasiyon 2. Mülteci politikasi 3. Özlem Zengin 324 34 Yanıtla huseyin ergun: Trakyalı bak mersin belediyesi ilk sorunu çözmek için bar açtı. Darısı sizin Tekirdağın başına. Malum içki çok pahalı. Çözüm üretmek lazım. Bu sorun çözülünce ne enflasyon ne mülteci ne konut sorunu kalıyor Hatta deprem olayı bile çözülüyor.))) 64 165
  • ferhat eser: ekepe halkı karşısına almaya devam ediyor her tartışma ekepeye yazar görüntü açık ve net benden söylemesi 242 58 Yanıtla
  • Erhan Nas: siyaset insanın karakterini zayıflatıyor bunu anladım ülkemde 215 8 Yanıtla
  • Musti Sert: Hergun bi belediye borcu çıkıyor biri çıkıpta bu paralar ne oldu demiyo bu paralar orduya gittiyse helal olsun 176 19 Yanıtla huseyin ergun: Nedense chp li belediyelerin borçları hiç konuşulmuyor. Acaba neden 84 156
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