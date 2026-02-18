Meclis\'teki kavga sonrası sert gönderme: Acınızı unuttunuz herhalde!

Geçtiğimiz hafta TBMM Genel Kurulu'nda tansiyon zirve yaptı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yemin töreni öncesinde başlayan tartışma kısa sürede arbedeye dönüştü, Meclis salonu bir anda savaş alanını andırdı.
Yaşanan kavgada vekillerin birbirine fiziksel müdahalede bulunduğu görüldü. Gerilimin merkezinde CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ile AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek vardı. O anlara ilişkin paylaşılan fotoğraflarda Tanal'ın burnunun kanadığı görüldü.
Meclis'teki fiziksel gerilimin yankıları sürerken bu kez söz düellosu yaşandı. AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ile Mahmut Tanal arasında kürsüde tartışma çıktı. Çankırı, yaşanan kavgaya gönderme yaparak Tanal'a sert sözlerle yüklendi:
"Mahmut Bey, siz herhalde acınızı unuttunuz. Acınızı unuttunuz herhalde. Haddinizi bilin, haddinizi bilin!"
