Politika

Meclis yine karıştı! Milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü

10.10.2025 00:36
TBMM Genel Kurulu'nda konuşan İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, DEM Parti Grup toplantısında "Apo" sloganı atılmasına tepki gösterdi. Poyraz'ın sözleri kavga çıkarırken, İYİ Parti ve DEM Partili vekiller birbirlerinin üzerine yürüdü.

DEM Parti'nin TBMM'deki grup toplantısında PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine "Biji Serok Apo" atılması TBMM Genel Kurulu'nu karıştırdı. İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, DEM Parti'ye sert sözlerle tepki gösterdi.

İYİ PARTİ'DEN DEM PARTİ'YE "SLOGAN" TEPKİSİ: SÖYLENECEK KELİMELER YETERSİZ KALIYOR

Poyraz şunları söyledi: "Bu delirmişliği ve bu cüreti ne iktidar partisine ne ortağına ne ana muhalefet partisine ne de olayın faili olan DEM Parti'ye yükleyerek partim ve şahsim adına bir siyasi istifade alanı yaratmaktan bile kaçınıyorum. Bir teröristin iradesini milletin iradesine tercih eden DEM Parti'ye söylenecek tüm kelimeler maalesef yetersiz kalıyor. Bir an düşünün mesela Amerikan Meclisinde Usame Bin Ladin tezahüratı yapılabilir miydi? Kürt Türk demeden milletimizin canına kast eden, devleti yıkmak, birliğimizi bozmak gayretinde hareket eden terör hükümlüsüne TBMM çatısı altında tezahüratlar yapıldı.

DEM PARTİLİ KOÇYİĞİT: BİRİLERİ BU ÜLKEDE BARIŞIN OLMASINI İSTEMİYOR

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ise Poyraz'ın konuşmasına tepki göstererek şu ifadeleri kullandı: "Barış karşıtı, süreç karşıtı olmak hatta Kürt düşmanı olmak o zehirli dilin dışa vurulmasına neden oluyor. Birileri bu ülkede gerçekten barışın, özgürlüğün, eşitliğin olmasını istemiyor. Bu ülkede Kürtlerin eşit yurttaş olmasını istemiyor. Kandan, gözyaşından, hamasetten beslenen ve Türkiye'de halkların bir arada yaşama iradesini sabote etmeye yönelik bir dili dinledik. 40 yıldır aynı hikayeyi dinliyoruz. Bu ülkede Kürtler ezildiğinde, hakları yenildiğinde, ana dilinde konuşamadığında, Kürtlerin temsilcisi buradan cezaevine gönderildiğinde sesi çıkmayanlar bugün barış yürütülürken karalar bağlamışlar. Daha size çok dert olacak, bu ülkede Kürt halkı da eşit yurttaşlar olacak."

İYİ PARTİLİ VE DEM PARTİLİ VEKİLLER BİRBİRİNE GİRDİ

Konuşmaların ardından İYİ Parti ile DEM Partili vekiller arasında tansiyon yükseldi. Milletvekilleri ayaklanıp birbirlerine yürürken, kavgayı araya giren diğer vekiller sonlandırdı.

Kaynak: ANKA

