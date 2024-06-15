Mehmet Kasapoğlu: Bayramlar Paylaşma ve Yardımlaşmanın En Güzel Örneklerinin Sergilendiği Günlerdir - Son Dakika
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Politika

Mehmet Kasapoğlu: Bayramlar Paylaşma ve Yardımlaşmanın En Güzel Örneklerinin Sergilendiği Günlerdir

Önceki Dönem Gençlik ve Spor Bakanı, İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda, bayramların toplumumuzdaki paylaşma ve yardımlaşma duygularının en güzel örneklerinin sergilendiği günler olduğunu belirtti. Ayrıca, birlik ve beraberlik duygularının zirveye ulaştığı özel günler olan Kurban Bayramları'nın, milletimizin birliğini ve beraberliğini pekiştirmesi, kardeşlik ve dostluk bağlarını güçlendirmesi en büyük temennisi olduğunu ifade etti. Kasapoğlu ayrıca, Filistin'deki çatışmalar ve zulümlere dikkat çekerek, barış ve adaletin sağlanması temennisinde bulundu ve tüm İslam aleminin barış ve huzur içinde yaşamasını dileklerini iletti.

15.06.2024 19:48
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Önceki Dönem Gençlik ve Spor Bakanı, İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu, bayramların toplumumuzdaki paylaşma ve yardımlaşma duygularının en güzel örneklerinin sergilendiği günler olduğunu belirterek "Paylaşmanın ve yardımlaşmanın en güzel örneklerinin sergilendiği, ihtiyaç sahiplerinin yüzlerinin güldüğü, birlik ve beraberlik duygularının zirveye ulaştığı özel günlerdir Kurban Bayramları" dedi.

Önceki Dönem Gençlik ve Spor Bakanı, İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı. Yayınladığı mesajında, Türk milletinin birlik ve beraberliğinin önemine vurgu yapan Kasapoğlu, "Bir Bayrama daha erişmenin mutluluğu ve huzuru içerisindeyiz. Bu mübarek günlerin, milletimizin birliğini ve beraberliğini pekiştirmesi, kardeşlik ve dostluk bağlarımızı güçlendirmesi en büyük temennimizdir" dedi. Dr. Mehmet Kasapoğlu, bayramların toplumumuzdaki paylaşma ve yardımlaşma duygularının en güzel örneklerinin sergilendiği günler olduğunu belirtti. "Bayramlar, aynı sofrada buluşmanın, sevdiklerimizle kucaklaşmanın, gönülleri birbirine kenetlemenin vesileleridir. Paylaşmanın ve yardımlaşmanın en güzel örneklerinin sergilendiği, ihtiyaç sahiplerinin yüzlerinin güldüğü, birlik ve beraberlik duygularının zirveye ulaştığı özel günlerdir Kurban Bayramları" ifadelerini kullandı.

"Birlikte edilen dualar toplumsal dayanışmamızın en güçlü sembollerindendir"

Dr. Kasapoğlu, bir araya gelerek toplumsal dayanışmayı göstermenin önemine dikkat çektiği mesajında, "Her bayram olduğu gibi bu bayramda da komşularımızla, akrabalarımızla, sevdiklerimizle bir araya gelerek, gönül köprülerimizi daha da sağlamlaştırmalıyız. Birlikte kurulan sofralar, birlikte edilen dualar ve paylaşılan muhabbet, toplumsal dayanışmamızın en güçlü sembollerindendir" dedi.

Dünya çapındaki çatışmalar ve zulümler

Kurban Bayramı'nın manevi atmosferinin mutlulukları artırırken, dünya üzerindeki çatışmalar ve zulümlerin yürekleri dağladığını ileten Kasapoğlu, özellikle Filistin topraklarındaki duruma dikkat çekti. "Filistin topraklarında süregelen savaş ve İsrail'in insanlık dışı tutumu, masum insanların yaşamlarını yitirmesine, ailelerin parçalanmasına ve büyük acılara sebep olmaktadır. Müslümanların hem Filistin'de hem de dünya genelinde maruz kaldığı haksızlıkların ve zulümlerin bir an önce sona ermesi en büyük dileğimizdir" dedi.

Filistin için barış ve adalet temennisi

Kasapoğlu, barış ve adaletin sağlanması yönündeki temennilerini dile getirerek, "Bu bayram vesilesiyle, Filistinli kardeşlerimizin acılarını paylaşarak onların yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyor, barış ve adaletin en kısa zamanda sağlanmasını temenni ediyoruz. Huzurun hakim olduğu, adaletin ışığıyla aydınlanan bir dünya için dua ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bayramların birleştirici gücü

İzmir Milletvekili Kasapoğlu, bayramların insanları birleştirici gücüne vurgu yaparak, "Kurban Bayramı vesilesiyle, tüm İslam aleminin barış ve huzur içinde yaşamasını, insanlığın ortak değerleri olan sevgi, saygı ve hoşgörünün tüm dünyaya sirayet etmesini diliyorum. Bayramların birleştirici gücünün, tüm insanların kalplerini yumuşatarak, kin ve nefretin yerine sevgi ve hoşgörüyü yerleştirmesini temenni ediyorum" dedi.

Bayram kutlaması

Dr. Kasapoğlu mesajının sonunda tüm vatandaşların Bayramını kutlayarak, "Bu vesileyle, tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir bayram geçirmenizi diliyorum. Birlik ve beraberlik içinde, dostluk ve kardeşlik duygularıyla kenetlenmiş bir millet olarak, birlikte nice bayramları idrak etme arzusuyla, Kurban Bayramımız mübarek olsun" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Mehmet Kasapoğlu: Bayramlar Paylaşma ve Yardımlaşmanın En Güzel Örneklerinin Sergilendiği Günlerdir - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mehmet Kasapoğlu: Bayramlar Paylaşma ve Yardımlaşmanın En Güzel Örneklerinin Sergilendiği Günlerdir - Son Dakika
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