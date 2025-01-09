Mehmet Muş'tan 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katılım - Son Dakika
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Politika

Mehmet Muş'tan 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katılım

Mehmet Muş\'tan \'Yılın Kareleri\' Oylamasına Katılım

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, 2024'e damga vuran fotoğrafları inceledi.

09.01.2025 15:51
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Muş, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılında çektiği, " Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Özgür ülkede ilk namaz", "Haber" kategorisinde Ashraf Amra'nın "Masumiyet", Barış Seçkin'in "Dış işleri", Murat Şengül'ün "Hayat devam edecek" fotoğraflarını seçen Muş, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde, Klebher Vasquez'in "Kim kimi izliyor?", "Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule" fotoğrafı ile "Spor" kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Tribünde protesto" fotoğraflarına oy verdi.

Anadolu Ajansının kendi içinde bir yarışta olduğunu belirten Muş, "Yüz akımız bir kurum. Çok zor şartlarda, önemli görevler yapıyor. Halkın doğru bilgi almasına olanak sağlıyor. Anadolu Ajansının ciddi bir güvenilirliği var. Bu tartışmasız bir şey. Her ne kadar haksız eleştiriler yapılsa da gerçek olan şu; Anadolu Ajansının geçtiği haberler tarafsız ve ön yargısız şekilde sunulabiliyor. Gerçekten güvenilir. Araştırmadan, teyit etmeden Anadolu Ajansının bir haberi geçmediğini görüyorum." ifadelerini kullandı.

AA çalışanlarını tebrik eden Muş, 2023'te Anadolu Ajansının İsrail'in Gazze'de işlediği suçları tüm açıklığıyla ortaya koyan ve temel delil niteliğinde olan görsellerin yer aldığı "Kanıt" isimli kitabının çok ses getirdiğinin altını çizdi.

Muş, AA çalışanlarının çok zor şartlarda görev yaptığını vurgulayarak, "Biz burada haberleri rahat bir şekilde okuyabiliyoruz ama bunun hazırlanıp buraya kadar gelmesiyle alakalı çok büyük bir emek var. Bazen hayatınızı riske ediyorsunuz. Anadolu Ajansı, Türkiye'nin en önemli kurumlarından biri. Daha fazla insanların haber alma özgürlüğünü yakalamalarına imkan açacağınıza yürekten inanıyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Mehmet Muş'tan 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katılım - Son Dakika

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