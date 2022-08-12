Muharrem İnce'den 'muhalefet medyası'na yeni tepki: Haraca bağlamışlar bütün muhalefet belediyelerini - Son Dakika
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Muharrem İnce'den 'muhalefet medyası'na yeni tepki: Haraca bağlamışlar bütün muhalefet belediyelerini

12.08.2022 15:48
Muharrem İnce'den 'muhalefet medyası'na yeni tepki: Haraca bağlamışlar bütün muhalefet belediyelerini

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, kendilerine ekranlarında yer vermeyen muhalefet medyasına yönelik, "Haraca bağlamışlar bütün muhalefet belediyelerini. Her bir belediyeden haraç alıyorlar resmen. Aylık maaş alıyorlar" tepkisini gösterdi. İnce, sözlerine son verirken muhalefet medyasından yaptıkları sözleşmeleri açıklamasını bir kez daha isteyerek, "Sözleşmeleri açıklayın uyanıklar. Aydan aya kaç para avanta alıyorsunuz. Sizi deşifre edeceğim, hepinizi." şeklinde konuştu.

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Yalova'nın Elmalık köyündeki evinin bahçesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Muhalefet medyasına yönelik sorduğu soru sonrasında tepkilere değinen İnce, "Bir soru sordum çıldırdılar. Medya cumhuriyet tarihinin en kötü günlerini yaşıyor. Parayı verenin düdüğü çaldığı bir medya düzeni var" dedi.

CHP VE İYİ PARTİ BELEDİYELERİNİ SIRAYLA AÇIKLAYACAK

Muhalefet medyasının CHP ve İYİ Parti'nden maaş aldıkları yönünde sözleri sonrası yapılan açıklamalara da yanıt veren İnce, şöyle konuştu:

"Önce 'iftira atıyorsun' dediler. Sonra dediler ki, 'biz sözleşme' yaptık. Utanmazlığın bu kadarı olur. Maaşın adını sözleşme yapmışlar. Hizmet satın alıyorlarmış. Haraca bağlamışlar bütün muhalefet belediyelerini. Her bir belediyeden haraç alıyorlar resmen. Aylık maaş alıyorlar. Bir tanesi, Mudanya'yı açıkladım. Sırayla açıklayacağım bazılarını. Şimdi tekrar soruyorum, hangi belediyeden ayda kaç para alıyorsunuz? Bunu açıklayın. Besleme basınsınız siz. Neymiş bağımsız gazetecilermiş bunlar. Allah Allah siz nasıl bağımsız gazetecisiniz ya? İktidara laf ediyorsunuz, muhalefete niye laf edemiyorsunuz? Sizin iktidar medyasından ne farkınız var?"

Muharrem İnce'den 'muhalefet medyası'na yeni tepki: Haraca bağlamışlar bütün muhalefet belediyelerini

"SEVSİNLER SİZİN DEMOKRASİNİZİ"

İnce, Memleket Partisi'nde olduğu için muhalefet televizyonlarında programlara katılamayan eski üyelerinin istifa sonra bir programa katıldığını dile getirerek, "Memleket Partisi'ndeyken tweet atan bir arkadaşımız var. 'Halk TV, KRT, Tele1 tüm muhalefet partilerini Deva, Gelecek partileri dahil ekrana çıkartıyor Memleket Partisi'ni davet etmiyorsa bunu normal mi değerlendireceğiz? Bundan sonra hiç kimse hiçbir kanal için yandaş demesin' bu arkadaşımız Memleket Partisi'ndeyken bu tweet'i atmış. Memleket Partisi'nden istifa etmiş, 'Saat 21.00'de Tele1'deyim' diye tweet atmış. Sevsinler sizin demokratlığınızı" diye konuştu.

Muharrem İnce'den 'muhalefet medyası'na yeni tepki: Haraca bağlamışlar bütün muhalefet belediyelerini

"GAZETECİLİK YAPIN DİYORUM, DALKAVUKLUK SOYTARILIK YAPMAYIN"

Partisine yer vermeyen muhalefet medyasına eleştirilerini sürdüren İnce, "Bütün renkler kirlendi ama muhalefet de kirlenmeyi marifet sanıyor. Ayrıca başka bir savunmaları da var. 'Ya Muharrem İnce sen cumhurbaşkanı adayıyken senin ekibinle de sözleşme yaptık, seni de o zaman çok gösterdik, canlı verdik. Şimdi veremiyoruz' niye 'O zaman senden para alıyorduk seni gösteriyorduk, şimdi parayı başka yerden alıyoruz onları gösteriyoruz' Vereceğim paranızı ya. Kaç paraysa bir söyleyin bakalım da. Böyle medya olur mu, basın olur mu, böyle gazetecilik olur mu? Bu kamu hizmetidir. Mecbursun kardeşim, haber değeri varsa. Sonra da utanmadan senin haber değerin yok göstermiyoruz diyorsun. Vereceğim paranızı. Tarifenizi gönderin toplarız aramızda veririz ya. Kamu hizmeti yapıyorsunuz siz, kokuşmuş, çürümüşsünüz. Gazetecilik yapın diyorum. Dalkavukluk, soytarılık yapmayın" diyerek tepkisini gösterdi.

Muharrem İnce'den 'muhalefet medyası'na yeni tepki: Haraca bağlamışlar bütün muhalefet belediyelerini

MERDAN YANARDAĞ'IN AÇIKLAMALARINA GÖSTERDİ: PKK SEVER

İnce, Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın kendisine yönelik sözlerine de tepki gösterdi. Yanardağ'ın geçmişteki tweetlerini okuyan İnce, şunları kaydetti:

"Merdan Yanardağ denilen bir zat var. Bana ağır laflar ediyor görüyorum. Ciddiye aldığımdan değil. Neden bu adamı ciddiye almıyorum, adamın tweetlerine bakın. 'Kürtlerin ayrılması ve bağımsız bir devlet kurmasını bence hiçbir sakınca yok. O devletin niteliğinin ne olacağı önemli.' Bu tweeti atan zavallı bu. 'Denktaş aynı zamanda Kıbrıs'ta bir çok kontrgerilla operasyonunda muhalifleri öldürten sağ milliyetçi bir politikacıdır', 'Roket atmak üzereyken vurularak öldürülen saldırgan PKK'lı çıksa bile bu suikastı PKK'nın yaptığını söylemek en kolaycı açıklamadır' PKK sever. 'Dinci, ulusalcı ve liberal ön yargılar nedeniyle dürüst bir Kemalizm tartışması bile yapılamıyor. Öcalan bu konuda doğru çizgide. Burada Sayın demeyi unutmuş. Bu rezil adamın neyi ile uğraşayım."

"SÖZLEŞMELERİ AÇIKLAYIN UYANIKLAR"

İnce, konuşmasının sonunda muhalefet medyasından yaptıkları sözleşmeleri açıklamasını bir kez daha isteyerek, "Sözleşmeleri açıklayın uyanıklar. Aydan aya kaç para avanta alıyorsunuz. Sizi deşifre edeceğim, hepinizi. Ne Cumhur ne Millet tek yol Memleket" dedi.

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Kaynak: İHA

Memleket Partisi, Muharrem İnce, PKK, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Muharrem İnce'den 'muhalefet medyası'na yeni tepki: Haraca bağlamışlar bütün muhalefet belediyelerini - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muharrem İnce'den 'muhalefet medyası'na yeni tepki: Haraca bağlamışlar bütün muhalefet belediyelerini - Son Dakika
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