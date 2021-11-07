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Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Malatya'da gazetecilerle bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Malatya'da gazetecilerle bir araya geldi Açıklaması

07.11.2021 13:38
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Malatya'da gazetecilerle bir araya geldi Açıklaması

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Türkiye'de başbakanlık yok. Başbakanlık yoksa başbakan adayı da olunmaz. Şu anda cumhurbaşkanlığı var, cumhurbaşkanlığına aday olacaksın, kazanacaksın, öyle yapacaksın.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, " Türkiye'de başbakanlık yok. Başbakanlık yoksa başbakan adayı da olunmaz. Şu anda cumhurbaşkanlığı var, cumhurbaşkanlığına aday olacaksın, kazanacaksın, öyle yapacaksın. Öyle dostlarla, CV bırakanlarla olmaz." dedi.

İnce, Malatya'daki bir restoranda gazetecilerle bir araya gelerek, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin ekonomi, dış politika, terör, tarım ve eğitim gibi alanlarda çok sayıda sorununun bulunduğunu savunan İnce, kutuplaşma siyasetinde olmadıklarını dile getirerek, "Ayrıştıran, kavga ettiren, kutuplaştıran tarafta olmayacağız. Konjonktürel siyasette asla yokuz. Yani Diyarbakır'a gidip özerklik konuşup, Trabzon'da şehit babası, İzmir'de Atatürkçü, Yozgat'ta Kandil bombacısı olmayacağız, neyse o." diye konuştu.

Birinci parti olmak için yollara çıktıklarını anlatan İnce, şunları kaydetti:

"Amacımız 50+1 almak, tek başımıza iktidar olmak. Bu iktidardan da muhalefetten de kurtulmak lazım. 'Demokrasi, demokrasi' diye bağırıyorlar, 'tek adam, tek adam' diye bağırıyorlar. Doğru tek adam, muhalefettekiler tek adam değil mi? Cumhurbaşkanı adaylığı için CV bırakıyorlarmış. Bence KPSS ile yapsınlar daha iyi olur. Bu iktidar gitmeli, bu muhalefet de gitmeli. Kafası karışık bu muhalefetin. Bir tane kukla cumhurbaşkanı bulacaklarmış, etliye sütlüye karışmayacak, sonra bir tane yardımcı yapacaklarmış o yardımcı başbakan gibi olacakmış, memleketi yönetecekmiş, çocuk oyuncağı. Bir siyasi partinin amacı ülkeyi yönetmektir, partinin genel başkanı da partinin bir numaralı adamıdır. Onun da görevi bir numaralı göreve talip olmaktır. Olmayan yere talip olunur mu? Türkiye'de başbakanlık yok. Başbakanlık yoksa başbakan adayı da olunmaz. Şu anda cumhurbaşkanlığı var, cumhurbaşkanlığına aday olacaksın, kazanacaksın, öyle yapacaksın. Öyle dostlarla, CV bırakanlarla olmaz."

Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olacağını aktaran İnce, "Tek başımıza iktidar olacakmış, 50+1 alacakmış gibi çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu iktidarın değişmesini istiyoruz ama seçime yakın bakacağız, şapkamızı önümüze koyacağız. Ortada daha seçim yokken ittifak konuşmanın doğru olmadığını düşünüyorum."görüşünü paylaştı.

İnce, İYİ Parti'li Lütfü Türkan'ın, Bingöl'de şehit yakınına yönelik ifadelerini doğru bulmadığını da sözlerine ekledi.

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Malatya'da gazetecilerle bir araya geldi Açıklaması
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Malatya'da gazetecilerle bir araya geldi Açıklaması
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Malatya'da gazetecilerle bir araya geldi Açıklaması

Memleket Partisi, Başbakanlık, Malatya, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Malatya'da gazetecilerle bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Malatya'da gazetecilerle bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika
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