Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmenin ardından akşam saatlerinde tv100 ekranlarında Ece Üner'in konuğu oldu.
Katıldığı canlı yayında partisinin oy oranına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Muharrem İnce, "Memleket Partisi'nin oyu yüzde 11, Muharrem İnce'nin oyu yüzde 16-17 bandında. Seçime daha 46 gün var bekleyelim görelim neler olacak. Anketlerdeki oranımıza göre en az CHP'den en fazla AK Parti'den oy alıyorum" diye konuştu.
Muharrem İnce'nin rakamları paylaştığı dakikalarda ise dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Twitter hesabından paylaşım yapan Yöneylem Araştırma Direktörü Doç. Dr. Derya Kömürcü, "Son üç araştırmamıza baktığımda 14 Mayıs'ta AK Parti'ye oy vereceğini söyleyenlerin yüzde 0,2 ila 0,7'si cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turunda İnce'ye oy veririm diyor" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Politika › İnce'nin canlı yayında açıkladığı oy oranlarına ünlü anketçiden jet hızında yanıt: Böyle bir tablo yok - Son Dakika