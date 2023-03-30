İnce'nin canlı yayında açıkladığı oy oranlarına ünlü anketçiden jet hızında yanıt: Böyle bir tablo yok - Son Dakika
Üye Girişi

İnce'nin canlı yayında açıkladığı oy oranlarına ünlü anketçiden jet hızında yanıt: Böyle bir tablo yok

30.03.2023 10:09

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce dün akşam katıldığı bir televizyon programında partisinin oy oranını yüzde 11, kendisinin oy oranını ise 16-17 bandında olduğunu belirtti. İnce'nin konuştuğu dakikalarda Twitter hesabından paylaşımda bulunan Yöneylem Araştırma Direktörü Doç. Dr. Derya Kömürcü, "Araştırmalarımızın hiçbirinde böyle bir tablo yok" şeklinde konuştu.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmenin ardından akşam saatlerinde tv100 ekranlarında Ece Üner'in konuğu oldu.

"BENİM OYUM YÜZDE 16-17 BANDINDA"

Katıldığı canlı yayında partisinin oy oranına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Muharrem İnce, "Memleket Partisi'nin oyu yüzde 11, Muharrem İnce'nin oyu yüzde 16-17 bandında. Seçime daha 46 gün var bekleyelim görelim neler olacak. Anketlerdeki oranımıza göre en az CHP'den en fazla AK Parti'den oy alıyorum" diye konuştu.

İNCE KONUŞURKEN, ANKETÇİDEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Muharrem İnce'nin rakamları paylaştığı dakikalarda ise dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Twitter hesabından paylaşım yapan Yöneylem Araştırma Direktörü Doç. Dr. Derya Kömürcü, "Son üç araştırmamıza baktığımda 14 Mayıs'ta AK Parti'ye oy vereceğini söyleyenlerin yüzde 0,2 ila 0,7'si cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turunda İnce'ye oy veririm diyor" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
İnce görüşme sonrası adaylıktan çekilecek mi? Karar vermek için yalnızca birkaç saati var İnce görüşme sonrası adaylıktan çekilecek mi? Karar vermek için yalnızca birkaç saati var 'Gel bakalım Muharrem' sözünün intikamı mı? İnce, Kılıçdaroğlu'nu uğurlarken söylediği cümleye açıklık getirdi 'Gel bakalım Muharrem' sözünün intikamı mı? İnce, Kılıçdaroğlu'nu uğurlarken söylediği cümleye açıklık getirdi

Memleket Partisi, Muharrem İnce, Seçim 2023, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İnce'nin canlı yayında açıkladığı oy oranlarına ünlü anketçiden jet hızında yanıt: Böyle bir tablo yok - Son Dakika


Son Dakika
10:14 Muhalefet liderlerini "kafalarını kesmekle" tehdit eden şahıs özür diledi: Çok para kazanırsın dediler
10:09 Muharrem İnce'den Müjdat Gezen'in "Adaylıktan çekil" çağrısına yanıt: Ne yaptığımı biliyorum
10:08 Dev kulüplerin radarında! Real Madrid ve Barcelona Arda'yı istiyor
10:02 Bu takımları reddetme şansı yok! Real Madrid ve Barcelona Arda'nın peşinde
09:58 Bakan Mustafa Varank'a Togg çıkmadı! Üzüntüsünü sosyal medyada paylaştı
09:52 Togg çekilişinde adı çıkmayan Mustafa Varank, üzüntüsünü sosyal medyadan paylaştı
09:55 İnce'nin canlı yayında açıkladığı oy oranlarına ünlü anketçiden jet hızında yanıt: Böyle bir tablo yok
09:49 İnce canlı yayında oy oranını açıkladı, ünlü anketçiden yanıt gecikmedi: Böyle bir tablo yok
09:39 Gözler İnce'ye çevrildi! Adaylıktan çekilme kararı vermek için sadece birkaç saati kaldı
09:36 Etraf beyaza büründü, 10 ilde eğitime ara verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2023 10:29:21. #1.11#
SON DAKİKA: İnce'nin canlı yayında açıkladığı oy oranlarına ünlü anketçiden jet hızında yanıt: Böyle bir tablo yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement