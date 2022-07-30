Muharrem İnce'den millet ittifakına adaylık şartı - Son Dakika
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Muharrem İnce'den millet ittifakına adaylık şartı

30.07.2022 20:57
Muharrem İnce'den millet ittifakına adaylık şartı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Millet İttifakı'ndan aday olması halinde şartlarını sıraladı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Millet İttifakı'ndan aday olması halinde şartlarını sıraladı. Mansur Yavaş'ın 2, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 15 seçim kaybettiğini ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in beşinci partisi olduğunu vurgulayan İnce, "Herkese ikinci, üçüncü, beşinci, on beşinci şansı veriyorsunuz da bana ikinci şansı niye vermiyorsunuz? Niye bana bırak git, diyorsunuz" dedi.

Antalya ziyareti çerçevesinde Alanya'ya gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, burada basın açıklaması yaptı. Millet İttifakı'na yönelik eleştirilerde bulunan İnce, vatandaşları kandırdıklarını belirterek 6'lı masanın umutmuş gibi anlatıldığını söyledi. '6'lı masa kendi aralarında anlaşamıyor' diyen İnce, " İstanbul Sözleşmesi'nde anlaşamıyorlar, Ergenekon davalarında anlaşamıyorlar, Libya teskeresinde anlaşamıyor, kamulaştırmalarda anlaşamıyor, FETÖ'de anlaşamıyor. Memleket Partisi iktidarında eğitim laik, bilimsel ve parasız olacak. Mesela bir metin yazıyorlar, Atatürk yazamıyorlar. Atatürk bizim kırmızı çizgimiz. Atatürk'te anlaşamıyorsak kimseyle masaya oturmayız. FETÖ bir terör örgütüdür, PKK bir terör örgütüdür. İŞİD bir terör örgütüdür. Hangi terör örgütü varsa hepsiyle amansız mücadele edeceğiz. Kadına şiddet, çocuk istismarını mutlaka engelleyeceğiz. Çevreye saygı göstermeyi öğreteceğiz. Ayrımcılık olmayacak, Kürt, Türk, Alevi, Sünni bu tartışmaları bitireceğiz" dedi.

"Aday olurum ama şartlarım var"

Mansur Yavaş'ın 2, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 15 seçim kaybettiğini ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in beşinci partisi olduğunu dile getiren İnce, "Ben bir kere bir partiden Cumhurbaşkanı adayı oldum, kaybettim" ifadelerini kullandı. Millet İttifakı'nın aday adaylık şartlarını sıralayan Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, "Çıktım arkadaşlarımla yeni bir parti kurdum. Herkese ikici, üçüncü, beşinci, on beşinci şansı veriyorsunuz da bana ikinci şansı niye vermiyorsunuz? Niye bana bırak git, diyorsunuz? Ben buradayım. Aday bulamayacaksınız. Sonunda bana gelirsiniz. Bana gelirseniz aday olurum ama şartlarım var, dedim. Bir beni yarı yolda bırakmayacaksınız. İki sandıkları boş bırakmayacaksınız, geçen sefer olduğu gibi. 12 bin sandığı boş tutup, saat 9 buçukta sistemi çökertip, sonra bana seçim gecesi neredeydin, diye sormayacaksın. Nerede olduğumu bilmiyor musunuz? Beraber değil miydik. Bunlar troller. Bunlar buradan beslenenler. Beni aday yapmak istiyorsanız hazırım. Ama hazine size para verecek. Paraları harcayacaksınız ama paraları kasada tutmak yok. Geçen sefer kasada tuttunuz. Ben bunları söyleyince kıyamet koptu" şeklinde konuştu.

Muharrem İnce, iktidara yönelik ekonomi üzerinden eleştirilerde buldu. Vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiren İnce, Manavgat'taki program için Alanya'dan ayrıldı. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Memleket Partisi, Millet İttifakı, Muharrem İnce, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Muharrem İnce'den millet ittifakına adaylık şartı - Son Dakika

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