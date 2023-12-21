Naci Görür, İBB adayı mı oluyor? İmamoğlu\'na rakip olacağı iddialarına yanıt verdi

Son dönemlerde peş peşe gelen istifa haberleri ile sarılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul'da CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun karşısına ünlü deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'ü çıkarmaya hazırlandığı öne sürüldü.

"TÜRKİYE'NİN BAĞIMSIZLIĞI TEHLİKEYE GİREBİLİR"

"Büyük İstanbul depremi sonrası Türkiye'nin bağımsızlığı tehlikeye girebilir" çıkışıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Prof. Dr. Naci Görür'den konuyla ilgili ilk açıklama geldi. Partilerden adaylık teklifleri geldiğini doğrulayan Görür, "Fakat siyasete girmeyi düşünmüyorum" dedi.

DEPREMLERİ ÖNCEDEN BİLEN ADAM

Daha önce Kahramanmaraş ve Hatay depremlerini bilen, daha sonra canlı yayında deprem uyarısı yaparken gözyaşlarını tutamayan Naci Görür, son olarak Bursa Gemlik ve Tunceli için uyarmış ve "Orada insan yaşamamalı" demişti.

AKŞENER: TEK BAŞIMIZA GİRİYORUZ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisindeki istifaları "operasyon" olarak nitelendirmiş ve İstanbul dahil birçok ilde seçime tek başlarına gireceklerini belirterek şu ifadeleri kullanmıştı: "Buradan ilan ediyorum, benim fikrim, benim talimatım; tek başına giriyoruz, her yerde tek başına. Ankara'da da İstanbul'da da tek başına giriyoruz. Her ilçede tek başına giriyoruz. Bu işin sonunda ben başaracağımıza inanıyorum. Bunun sonucunda bu başarı hepimizindir, başarısızlık olduğu taktirde de benimdir. O sorumluluğu yerine getireceğim. Hepimiz ona göre çalışacağız. Eğer bedel ödememi istemiyorsanız çalışacaksın, alacaksın."