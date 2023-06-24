Devlet Bahçeli'nin eski sağ kolu Oktay Vural, İYİ Parti'ye saflarına katıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, tek aday olduğu İYİ Parti'nin 3'üncü Olağan Kurultayı'nda yeniden partisinin genel başkanlığına seçildi. Kurultayın en dikkat çeken noktası ise MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bir zamanlar sağ kolu olan, 2016'da MHP'den istifa eden Oktay Vural'ın Genel İdare Kurulu'nda yer alarak siyasete geri dönmesi oldu.

"YENİLENME LAZIM" DİYEREK MHP'DEN AYRILMIŞTI

2016 yılında MHP'den istifa eden İzmir Milletvekili Oktay Vural, "MHP'de bir yenilenmeye, atılıma ve silkinişe ihtiyaç olduğu ve bunun karşılanması gerektiği açıktır." değerlendirmesinde bulunmuştu. Vural, o zamandan beri de aktif siyasette yer almamıştı.

Oktay Vural

GENEL İDARE KURULU LİSTESİ

İYİ Parti'de Akşener, oy kullanan bin 151 delegenin bin 127'sinin oyunu alırken, 24 oy da geçersiz sayıldı. Kurultayda partinin Genel İdare Kurulu, blok liste ile seçildi. Akşener'in hazırladığı listede eski MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural da yer aldı.

Listede yer alan isimler şöyle: