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Meral Akşener, Nevşehir Belediye Başkan adayını tanıttı - Son Dakika
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Meral Akşener, Nevşehir Belediye Başkan adayını tanıttı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak seçimlerde partisinin Nevşehir Belediye Başkan adayı tanıtım toplantısına katıldı. Akşener, konuşmasında ülkenin geleceği için sorumluluklarını yerine getirdiklerini belirtti ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni eleştirdi. Ayrıca, Nevşehir ve Hacıbektaş belediye başkan adaylarını da açıkladı.

Meral Akşener, Nevşehir Belediye Başkan adayını tanıttı
23.12.2023 - 09:58,
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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak seçimlerde partisinin Nevşehir Belediye Başkan adayı tanıtım toplantısına katılmak üzere Nevşehir'e geldi.

Özel bir düğün salonunda yapılan aday tanıtım toplantısında konuşan İyi Parti Genel Başkanı Akşener, bu ülkeyi canından çok, istikbalinden çok ve geleceğinden çok sevdiklerini belirtti. Akşener, "Biz de onlardan, onların içinden birileriyiz. Şimdi biz bu ülke için büyüklerimizin yaptığı gibi bu ülkenin var kalması, bu ülkenin kadim bir uygarlık olarak ilelebet bizden sonra, torunlarımızdan sonra hepimizden sonra da yaşayabilmesi için, üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getirenleriz. Bunun için en başından beri pek çok adım attık" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni eleştiren Akşener, şöyle konuştu:

"Bugün Türkiye ucube bir sistemle yönetiliyor. Tek bir kişinin iki dudağının arasında her ne karar alınacaksa bir kişinin kararına bırakılmış bir yönetim anlayışının ne Türk tipi cumhurbaşkanlığı sistemiyle ne de başkanlık sistemiyle ne de yarı başkanlık sistemiyle hiçbir alakası yoktur. Burada özne Sayın Erdoğan düşmanlığı değildir. Sayın Erdoğan haydi bana eyvallah ben yokum kardeşim yoruldum gidiyorum demiş olsa yerine şu ön sıradan kimi koyarsak koyalım her kimi o sandalyeye oturtursak oturtalım bir sene sonra gerçekten yoldan çıkarlar. Hukuk diye bir kavramın olmadığı, hukukun üstünlüğünü geçtik kanun devletine razı olduğumuz bir dönemde kanunlara bile uyulmadığı ve Türkiye'nin para bulayım derken abuk sabuk pek çok yanlışlığın içinde yer aldığı ve yatırım için 5 kuruşun gelmediği ve buna karşılık Türkiye'nin gri listede olduğu, dünyaya karşı mahcup olduğumuz ve Gazze'de çocuklar, kadınlar öldürülürken, Gazze'de insanlara soykırım uygulanırken, katil Netanyahu canı istediği gibi davranırken, para istemek zorunda kaldığımız için katil Netanyahu'yu destekleyen hiçbir ülkeye posta koyamadığımız bir alengirli dış politikayla karşı karşıyayız."

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, konuşmasının ardından Nevşehir ve Hacıbektaş belediye başkan adaylarını açıkladı. Akşener, Nevşehir Belediye Başkan adayının Rasim Arı, Hacıbektaş Belediye başkan adayının Hakan Taşdemir olduğunu açıkladı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA
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