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Meral Akşener: Partimize operasyon var! Savaş ilanı kabul ediyorum, varım buyursunlar - Son Dakika
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Meral Akşener: Partimize operasyon var! Savaş ilanı kabul ediyorum, varım buyursunlar

2024 Mart ayında yapılacak yerel seçimlere müstakil girme kararı sonrası istifaların ardı arkası kesilmeyen İYİ Parti'de Genel Başkan Meral Akşener konuyla ilgili ilk kez konuştu. ''Partimize kurumsal operasyon olduğu ortaya çıktı'' diyen Akşener ''Bu, bir siyasi partinin içişlerine karışmak demektir. Şu an itibariyle bir savaş ilanı olarak kabul ediyorum. Varım, buyursunlar. Ben idmanlıyım'' ifadelerini kullandı.

19.12.2023 - 12:58,  Güncelleme: 13:11
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, son dönemde partide yaşanan gelişmelere ilişkin açıklama yaptı. Uşak'ta konuşan İYİ Parti lideri "Partimize kurumsal operasyon olduğu ortaya çıktı. Bu, bir siyasi partinin içişlerine karışmak demektir. Şu an itibariyle bir savaş ilanı olarak kabul ediyorum. Varım, buyursunlar. Ben idmanlıyım" değerlendirmesinde bulundu.

MERAL AKŞENER, İBRAHİM ÖZKAN'I ELEŞTİRDİ

Partisinin Uşak İl Başkanlığı'nı ziyaretinde konuşan Akşener, İYİ Parti'den istifa eden İBB Meclisi Grup Başkanvekili İbrahim Özkan'ın CHP ile yürüttüğü görüşmelere işaret ederek eleştirilerde bulundu.

"HABERİM YOK NASIL OLUYOR BU İŞ"

Akşener, şunları söyledi; "Benim bilgim yok, teşkilat başkanı, yerel yönetimler başkanı onun bilgisi yok neye göre yapılmış. Bir başka soru daha var. İlk defa -ben böyle komplo işlerine pek inanmam da- partimize yönelik kurumsal bir operasyon olduğu ortaya çıktı dün. En ilginci bu. Çünkü bu diplomasiyi yapan arkadaşımızın yaptığı diplomasiden haberdar değilim, ama diplomasi yapılan kişilerle konuşabilme yeteneğine sahibim. Nasıl oluyor bu iş. Genel Başkan'ın haberi yok, belediye meclis üyesi diplomasi yapıyor parti adına...

Meral Akşener: Partimize operasyon var! Savaş ilanı kabul ediyorum, varım buyursunlar

"BUNLAR CHP'DEN ADAY OLACAKLARMIŞ"

Ankara'yı paylaşmışlar, İstanbul'u bilmiyorum isimlerine kadar. Mesela Polatlı'ya eski Ankara İl Başkanımız, GİK üyemiz Yetkin Öztürk gelecekmiş. Ama bunlar CHP'den aday olacakmış... Ben öyle anladım konuşmadan. Daha ilginci de Gölbaşı'na da Yakup Odabaşı gelecekmiş. Hiçbirinden haberim yok.

"BİZ BUNU DYP'DE YAŞADIK"

Bu ne demek biliyor musunuz? Bir siyasi partinin içişlerine karışmak demektir. Biz bunu 1997'de Doğru Yol Partisi'nde yaşadık. Ben bu konuda idmanlıyım. Şu an itibariyle savaş ilanı olarak kabul ediyorum. Varım, buyursunlar."

Meral Akşener: Partimize operasyon var! Savaş ilanı kabul ediyorum, varım buyursunlar
YORUMLAR (3)
  • Emrah GÜNER: sizden de bi cacık olmaz sizin kabul etmemeniz ilginç oldu ama diğerlerinin sizi kabul etmemesi gerekiyordu önce kendi iç kargaşanızı çözün sonra milletin sorunlarına odaklanırsınız Yanıtla 8 1
  • Ali Usda: Meral apla olmuyor sen bir ev yemekleri lokantası aç. Reklam yapıp tabela asmana da gerek yok. Valla yok satarsın. Yanıtla 10 2
  • Fırat Duran: He yav he hamas saldırıyo size de Yanıtla 39 20

Meral Akşener, İYİ Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

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