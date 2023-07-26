Meral Akşener, saldırıya uğrayan parti başkanını ziyaret etti

Eskişehir'de İYİ Parti Sivrihisar İlçe Başkanı Recep Toptaş'ın bir müezzin tarafından saldırıya uğramasına Meral Akşener sert tepki gösterdi, İYİ Parti lideri Akşener, müezzine meydan okuyarak, "Şimdi benim vergimden ona giden beş kuruş vardıysa haram zıkkım olsun inşallah. Ben buradayım. Yiyorsa gelsin. Yani cesareti varsa, yüreği yetiyorsa, yüreği yiyorsa gelsin bir konuşalım." dedi.

İYİ PARTİLİ İLÇE BAŞKANI, MÜEZZİNİN SALDIRISINA UĞRADI

Eskişehir'de Sivrihisar İlçe Başkanı Recep Toptaş, evinin bahçesinde bir caminin müezzini tarafından saldırıya uğradı. Müezzinin Toptaş'ı daha önce de tehdit ettiği öne sürülürken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener olaya sert tepki gösterdi.

"TOPLUMDA YOL GÖSTERİCİ DİN GÖREVLİSİNİN HERKESE ÖRNEK OLMASI GEREKİR"

Meral Akşener, darbedilen partisinin Sivrihisar İlçe Başkanı Recep Toptaş'a evinde ziyarette bulundu. Akşener, saldıran kişinin ilçedeki bir camide görevli müezzin olduğunu belirterek, herkese örnek olması gereken, toplumda yol gösterici olan bir din görevlisinin, siyasi parti ilçe başkanına saldırıda bulunmasının kötü bir şey olduğunu söyledi.

"BEN BURADAYIM, YİYORSA GELSİN"

Akşener, şunları kaydetti: "İmamlar yol göstericidirler. İslam dinini öğretmekle, anlatmakla, uygulamakla ve aynı tutumlar içerisinde, yani kendi şahıslarında onu yaşamakla yükümlüdürler. Benim, sizin, hepinizin de vergisiyle maaş alan devlet memurlarıdır. Şimdi benim vergimden ona giden beş kuruş vardıysa haram zıkkım olsun inşallah. Ben buradayım. Yiyorsa gelsin. Yani cesareti varsa, yüreği yetiyorsa, yüreği yiyorsa gelsin bir konuşalım."

MÜEZZİN AÇIĞA ALINDI

Bu arada, Toptaş'a saldıran müezzin hakkında müftülük tarafından idari soruşturma başlatılarak açığa alındığı öğrenildi.