Merkezefendililer Şeniz Doğan’a destek için yağışa rağmen belediye önünde toplandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Merkezefendililer Şeniz Doğan’a destek için yağışa rağmen belediye önünde toplandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Merkezefendililer Şeniz Doğan’a destek için yağışa rağmen belediye önünde toplandı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Merkezefendililer Şeniz Doğan’a destek için yağışa rağmen belediye önünde toplandı
Haber Videosu

Denizli’de Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan’ın gözaltına alınmasına tepki gösteren vatandaşlar, Yeni Parti Denizli İl Başkanlığı öncülüğünde belediye önünde toplandı. Sağanak yağışa rağmen toplanan kalabalık, Doğan’a ve personeline destek verdi.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ın gözaltına alınmasına tepki gösteren vatandaşla, sağanak yağışa rağmen belediye önünde toplandı. Yağışa aldırmayan lalabalık grup, Başkan Doğan ve belediye personellerine destek verdi.

Denizli'de Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ın gözaltına alınmasına yönelik tepkiler sürüyor. Yeni Parti Denizli İl Başkanlığı öncülüğünde bir araya gelen Merkezefendili vatandaşlar, belediye binası önünde toplanarak Başkan Doğan'a destek verdi. Belediye önünde düzenlenen basın açıklamasında halkın iradesine sahip çıkma mesajı verildi. Sağanak yağış altında gerçekleştirilen açıklamaya Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Yeni Parti Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Kalabalık, Şeniz Doğan'a desteklerini dile getirirken operasyonla ilgili tepkilerini de ortaya koydu.

Vatandaşlara hitap eden Yeni Parti Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, son dönemde yaşanan operasyonlara tepki göstererek, "Ülkemizde son dönemlerde yaşanan şafak operasyonlarının bir benzerini bugün de maalesef Denizli'mizde, Merkezefendi'mizde, Belediye Başkanımız Şeniz Doğan'a yönelik olarak yaşadık. Şunu asla unutmasınlar, bu şafak operasyonları ne bu halkın direncini ne direniş gücünü ne de Merkezefendililerin iradesini zapt edebilecektir" dedi.

Şeniz Doğan'ın Merkezefendi'de yüzde 60 oy alarak seçildiğini hatırlatan Horzum, "Şeniz Başkanımız, Merkezefendi'de rekor oy alarak halkımızın yüzde 60'ının desteğiyle seçilmiş bir belediye başkanıdır. Gücünü de yetkisini de halktan almaktadır. Halk bizimledir, halkın desteği bizimledir!" ifadelerini kullandı.

"Şeniz Başkan'ın suçu nedir?"

Yaklaşık bir yıldır devam eden davadaki savcı değişikliklerine de dikkat çeken Horzum, "İki başsavcı yardımcısının ve savcıların değiştirildiğini görüyoruz. Buradan sormak istiyorum: Önceki savcıların bulamadığını yeni gelen savcılar ne bulmuştur? Şeniz Başkan'ın suçu nedir?" diye konuştu.

Şeniz Doğan'ın sosyal belediyecilik çalışmalarına vurgu yapan Horzum, "Evet, Şeniz Başkan suçludur! Çünkü fakirin, fukaranın, garibanın, kimsesizin ekmeğini düşünmüştür. Halkın sofrasına katkı sunmak için çalışmıştır. Halkın refahını artırmak için mücadele etmiştir. Sokaktaki canlarımızı, hayvanlarımızı koruyup kollamıştır. Evinde süt içemeyen çocuklara süt ulaştırdığı için suçludur. Evine et alamayan emeklilerimize et desteği sağladığı için suçludur" şeklinde konuştu.

Şeniz Doğan'ın selamını iletti

Basın açıklamasında Şeniz Doğan'ın mesajını da vatandaşlarla paylaşan Horzum, Başkan Doğan'ın Denizli ve Merkezefendi halkına selam gönderdiğini belirtti. Horzum, "Şeniz Başkan'ın sizlere selamı var. Bize dedi ki; 'Merkezefendi ve Denizli'ye selam söyleyin. Benden dualarını esirgemesinler. Ben halkımlayım, ben vatandaşımlayım. Ekşi yemedim, karnım ağrıyor'" diyerek vatandaşlara selamı iletti.

Kaynak: İHA
MerkezefendiŞeniz DoğanYeni PartiPolitikaDenizliGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Abdülkerim’le tartışan Lukaku’nun yaptığı ortaya çıktı Abdülkerim'le tartışan Lukaku'nun yaptığı ortaya çıktı
Okullarda başörtüsünü yasaklayan Aliyev’den eleştirilere yanıt Okullarda başörtüsünü yasaklayan Aliyev'den eleştirilere yanıt
Görüşmeler başladı Icardi, kendisine sunulan maaşı kabul ederse imzayı resmen atıyor Görüşmeler başladı! Icardi, kendisine sunulan maaşı kabul ederse imzayı resmen atıyor
Polisi ittiği görülen Mert Hakan Yandaş suskunluğunu bozdu Polisi ittiği görülen Mert Hakan Yandaş suskunluğunu bozdu
Süleymancılar’ın liderinin şüpheli ölümünde doktor konuştu Süleymancılar'ın liderinin şüpheli ölümünde doktor konuştu
Etrafa ateş açıp 4 kişiyi yaraladı Etrafa ateş açıp 4 kişiyi yaraladı
Büyük hayal kırıklığı Reytinglerde çakılan iddialı dizinin fişi çekildi Büyük hayal kırıklığı! Reytinglerde çakılan iddialı dizinin fişi çekildi
Beşiktaş’tan derbi sonrası yayıncı kuruluşa Vlahovic tepkisi Beşiktaş'tan derbi sonrası yayıncı kuruluşa Vlahovic tepkisi
Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi: Amedspor sürprizi Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi: Amedspor sürprizi
20:07
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Fon soruşturmasında 1 milyon TL’ye kadar ödemeler cuma günü itibarıyla başlıyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Fon soruşturmasında 1 milyon TL'ye kadar ödemeler cuma günü itibarıyla başlıyor
19:12
AK Parti düzenleme için harekete geçti Yıl sonunda emekliye enflasyon farkı ve refah payı gündemde
AK Parti düzenleme için harekete geçti! Yıl sonunda emekliye enflasyon farkı ve refah payı gündemde
19:02
İsrail’de Netanyahu’nun en yakın rakibi Liberman’dan açıklama
İsrail'de Netanyahu'nun en yakın rakibi Liberman'dan açıklama
18:43
Sonunda Aziz Yıldırım da pes etti İsmail Kartal ile yollar ayrılıyor
Sonunda Aziz Yıldırım da pes etti! İsmail Kartal ile yollar ayrılıyor
18:32
Yangın daha da büyüyor Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye çok sert yanıt
Yangın daha da büyüyor! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye çok sert yanıt
18:22
Eski Fenerbahçeli Cristian Baroni: Her şeyimi kaybettim, acıma istemiyorum
Eski Fenerbahçeli Cristian Baroni: Her şeyimi kaybettim, acıma istemiyorum
18:02
Ayrılık an meselesi İsmail Kartal’ın koltuğuna 3 aday var
Ayrılık an meselesi! İsmail Kartal'ın koltuğuna 3 aday var
18:01
Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler İşte listede başı çeken 3 ilimiz
Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler! İşte listede başı çeken 3 ilimiz
17:32
Büyük hayal kırıklığı Reytinglerde çakılan iddialı dizinin fişi çekildi
Büyük hayal kırıklığı! Reytinglerde çakılan iddialı dizinin fişi çekildi
17:25
Güllü’nün kızı Tuğyan’la ilgili korkunç iddialar: Temizlik görevlilerine hastalar üzerinde kalp masajı yaptırmış
Güllü'nün kızı Tuğyan'la ilgili korkunç iddialar: Temizlik görevlilerine hastalar üzerinde kalp masajı yaptırmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2026 20:14:53. #7.12#
SON DAKİKA: Merkezefendililer Şeniz Doğan’a destek için yağışa rağmen belediye önünde toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei