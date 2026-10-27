Merkezefendililer Şeniz Doğan’a destek için yağışa rağmen belediye önünde toplandı

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ın gözaltına alınmasına tepki gösteren vatandaşla, sağanak yağışa rağmen belediye önünde toplandı. Yağışa aldırmayan lalabalık grup, Başkan Doğan ve belediye personellerine destek verdi.

Denizli'de Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ın gözaltına alınmasına yönelik tepkiler sürüyor. Yeni Parti Denizli İl Başkanlığı öncülüğünde bir araya gelen Merkezefendili vatandaşlar, belediye binası önünde toplanarak Başkan Doğan'a destek verdi. Belediye önünde düzenlenen basın açıklamasında halkın iradesine sahip çıkma mesajı verildi. Sağanak yağış altında gerçekleştirilen açıklamaya Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Yeni Parti Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Kalabalık, Şeniz Doğan'a desteklerini dile getirirken operasyonla ilgili tepkilerini de ortaya koydu.

Vatandaşlara hitap eden Yeni Parti Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, son dönemde yaşanan operasyonlara tepki göstererek, "Ülkemizde son dönemlerde yaşanan şafak operasyonlarının bir benzerini bugün de maalesef Denizli'mizde, Merkezefendi'mizde, Belediye Başkanımız Şeniz Doğan'a yönelik olarak yaşadık. Şunu asla unutmasınlar, bu şafak operasyonları ne bu halkın direncini ne direniş gücünü ne de Merkezefendililerin iradesini zapt edebilecektir" dedi.

Şeniz Doğan'ın Merkezefendi'de yüzde 60 oy alarak seçildiğini hatırlatan Horzum, "Şeniz Başkanımız, Merkezefendi'de rekor oy alarak halkımızın yüzde 60'ının desteğiyle seçilmiş bir belediye başkanıdır. Gücünü de yetkisini de halktan almaktadır. Halk bizimledir, halkın desteği bizimledir!" ifadelerini kullandı.

"Şeniz Başkan'ın suçu nedir?"

Yaklaşık bir yıldır devam eden davadaki savcı değişikliklerine de dikkat çeken Horzum, "İki başsavcı yardımcısının ve savcıların değiştirildiğini görüyoruz. Buradan sormak istiyorum: Önceki savcıların bulamadığını yeni gelen savcılar ne bulmuştur? Şeniz Başkan'ın suçu nedir?" diye konuştu.

Şeniz Doğan'ın sosyal belediyecilik çalışmalarına vurgu yapan Horzum, "Evet, Şeniz Başkan suçludur! Çünkü fakirin, fukaranın, garibanın, kimsesizin ekmeğini düşünmüştür. Halkın sofrasına katkı sunmak için çalışmıştır. Halkın refahını artırmak için mücadele etmiştir. Sokaktaki canlarımızı, hayvanlarımızı koruyup kollamıştır. Evinde süt içemeyen çocuklara süt ulaştırdığı için suçludur. Evine et alamayan emeklilerimize et desteği sağladığı için suçludur" şeklinde konuştu.

Şeniz Doğan'ın selamını iletti

Basın açıklamasında Şeniz Doğan'ın mesajını da vatandaşlarla paylaşan Horzum, Başkan Doğan'ın Denizli ve Merkezefendi halkına selam gönderdiğini belirtti. Horzum, "Şeniz Başkan'ın sizlere selamı var. Bize dedi ki; 'Merkezefendi ve Denizli'ye selam söyleyin. Benden dualarını esirgemesinler. Ben halkımlayım, ben vatandaşımlayım. Ekşi yemedim, karnım ağrıyor'" diyerek vatandaşlara selamı iletti.