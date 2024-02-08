Mersin\'de Cumhur İttifakı\'nın belediye başkan adayları tanıtıldı

Politika

Mersin'de, Cumhur İttifakı'nın 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 13 ilçede gösterdiği belediye başkan adayları tanıtıldı.

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Edip Buran Spor Salonu'nda düzenlenen programda, vatandaşların gönlünden geçen isimlerin belediye başkan adayı seçildiğini söyledi.

Mersin'de 31 Mart'tan sonra tarımın, turizmin gelişeceğine işaret eden Elitaş, büyükşehir ve 13 ilçe belediyesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye hediye edeceklerini belirtti.

Elitaş, Cumhur İttifakı'nın, "menfaat ittifakı" olmadığını vurgulayarak, "Koltuk sevdası değil millete hizmet etme davası üzerine kurulmuş bir ittifaktı. İnşallah bundan sonra da aynı şekilde devam edecek." dedi.

Geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen illerde kurası çekilen ve teslim edilen kalıcı konutlarla ilgili bilgi veren Elitaş, şöyle konuştu:

"İnşallah mart ayının sonuna kadar 200 bin konut sahiplerine teslim edilecek. Depremler, artık bundan sonraki sürecin kentsel dönüşüm, yerinde dönüşüm ve depreme dayanıklı dirençli şehirler olduğunun en önemli göstergesiydi. Değerli belediye başkanlarımızın en önemli sorumluluğu, yeniden dönüşüm yapabilmek, imar mevzuatına uygun, depreme dayanıklı şehirler inşat etmek. Bu, insanlığa, Mersin'e, Türkiye'ye karşı görevimizdir. Bu görevimizi hiçbir zaman unutmayacağımızı ümit ediyorum."

"Bugün en büyük heyecanının Mersin'de olduğunu görüyorum"

Daha önce çeşitli kentlerde AK Parti ve MHP teşkilatlarıyla buluştuklarını anımsatan Elitaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün en büyük heyecanının Mersin'de olduğunu görüyorum. Demek ki görünen o, 31 Mart'ta Mersin tamam. Allah yar ve yardımcımız olsun. Rabb'im bu heyecanınızı inşallah sahalarda devam ettirsin. Bugün burada hepimizin görevi, Büyükşehir Belediye Başkan adayımızı, ilçe belediye başkan adaylarımızı sandıktan birinci çıkarabilmek. Her birimiz birer il başkanı, ilçe başkanı, kadın ve gençlik kolları başkanı, ocak başkanı, bakan, milletvekili, MKYK üyesi gibi, her birimiz Devlet Bahçeli, Recep Tayyip Erdoğan gibi koşturmak zorundayız. İnşallah bu salondan dışarıya çıktığımızda yakınlarımızı, dostlarımızı birer birer ikna edip, onların da bir dostunu ikna etmek için 31 Mart'a kadar gayretle çalışmak zorundayız."

Cumhur İttifakı'nın Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Serdar Soydan da büyükşehirde ve 13 ilçeden Cumhur İttifakı'nın zaferle çıkacağına inandıklarını söyledi.

Geçen seçimdeki "yol kazasını" hep birlikte aşacaklarını dile getiren Soydan, "Birliğin ve Cumhur İttifakı'nın gücüyle, üretken, gerçek belediyecilikle Mersin'imizi ve 13 ilçemizi tanıştıracağız. Şahıslar ve siyaset olarak bizler gelip geçiciyiz. Baki olan devletimiz, milletimiz, bayrağımız, birliğimiz, değerlerimiz, davamız ve sizlersiniz. Sizler bizlere yol göstereceksiniz, bizler de büyüklerimizden aldığımız destekle Mersin'imize, sevdamıza hizmet edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Soydan'ın konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin farklı tarihlerde kentte düzenledikleri mitinglerdeki konuşmalarından kesitler gösterildi.

AK Parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati de bu ülkeye hizmete devam edeceklerini belirterek, "Mersin hizmeti hak ediyor çünkü Mersin bizi bekliyor. Biz 'buraya kavgaya etmeye değil, hizmet etmeye geldik' demiştik." ifadesini kullandı.

MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal da seçimlere kadar durmadan çalışacaklarını dile getirdi.

Programda AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir ve MHP Mersin İl Başkanı Ömer Gürsoy da konuşma yaptı.

Aday tanıtım toplantısına AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Mustafa Sever, AK Parti Mersin Milletvekilleri Ali Kıratlı ve Havva Sibel Söylemez, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İlçe adayları tanıtıldı

Konuşmaların ardından tanıtılan AK Parti ilçe belediye başkan adayları şöyle:

Akdeniz: Mustafa Gültak

Mezitli: Mevlüt Ekmekçi

Yenişehir: Kenan Peker

Aydıncık: Ferat Aktan

Tanıtılan MHP ilçe belediye başkan adayları şöyle:

Anamur: Hidayet Kılınç

Bozyazı: Mustafa Çetinkaya

Çamlıyayla: Ali Rıza Genç

Erdemli: Mustafa Kara

Gülnar: Fatih Önge

Mut: Volkan Şeker

Silifke: Sadık Altunok

Tarsus: Mahmut Tat

Toroslar: Ali Öz