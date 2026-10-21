Friedrich Merz: Türk işçiler olağanüstü çalışkanlıklarıyla Almanya'nın refahını şekillendirdi - Son Dakika
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Friedrich Merz: Türk işçiler olağanüstü çalışkanlıklarıyla Almanya'nın refahını şekillendirdi

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Berlin'de Türkiye-Almanya İşgücü Anlaşması'nın 65. yılı için düzenlenen etkinlikte konuşan Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Türk misafir işçilerin ülkenin endüstriyel yapısına katkı sunduğunu ve kültürel yüzünü derinden etkilediğini belirtti. Merz, Türk toplumunun Mölln, Solingen, NSU ve Hanau saldırılarıyla ırkçılığa karşı mücadele vermek zorunda kaldığına da değindi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Türkiye-Almanya İşgücü Anlaşması'nın 65'inci yıl dönümü etkinliğinde yaptığı konuşmada, "Türk işçiler, ülkemizin endüstriyel yapısının oluşmasına katkıda bulundular. Olağanüstü çalışkanlıklarıyla bugün içinde bulunduğumuz refahın altyapısını onlar oluşturdular. Almanya'nın kültürel yüzünü derinden şekillendirdiler ve bugüne kadar da şekillendirmeye devam ediyorlar" dedi.

Almanya Başbakanı Merz, Federal Çalışma Bakanlığı'nca başkent Berlin'de düzenlenen "65 Yıl Ortak Tarih-Almanya-Türkiye İşgücü Anlaşması'nın Yıldönümü" etkinliğe katıldı. Federal Hükümetin Göç, Mülteciler ve Entegrasyondan sorumlu Devlet Bakanı Natalie Pawlik'in ev sahipliğindeki etkinlikte, Almanya'ya gelen birinci nesil Türkler ile onların çocukları ve torunlarıyla aynı yaşta olan ikinci ve üçüncü kuşak temsilcileri de yer aldı.

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan tarafından karşılanan Merz, etkinlikteki konuşmasında, Türk göçmenlerin Almanya'nın ekonomik ve kültürel yapısına katkılarını vurguladı. Türkiye'den Almanya'ya gelen ilk Türk işçilerin "misafir işçiler" olarak bilindiğini hatırlatan Merz, özellikle 1961 ile 1973 yılları arasında gelenlerin büyük kısmının geri döndüğünü, ancak Almanya'da kalmaya devam ederlerin ailelerini getirmesi, şehirlere taşınmasıyla ülkesinin kalkınmasına katkı sağlamaya devam ettiklerini vurguladı. Friedrich Merz, "Türk misafir işçiler, ülkemizin endüstriyel yapısının oluşmasına katkıda bulundular. Olağanüstü çalışkanlıklarıyla bugün içinde bulunduğumuz refahın altyapısını onlar oluşturdular. Almanya'nın kültürel yüzünü derinden şekillendirdiler ve bugüne kadar da şekillendirmeye devam ediyorlar" diye konuştu.

IRKÇI SALDIRILARI DA HATIRLATTI

Konuşmasında Almanya'da başarılı olmuş Türk kökenli isimleri sayarken futbolcu İlkay Gündoğan, koronavirüs aşısını geliştiren Uğur Şahin ve Özlem Türeci gibi isimleri örnek gösteren Merz, buna rağmen Türk toplumunun Mölln ve Solingen'deki ırkçı saldırılar ile NSU ve Hanau bağlantılı saldırılar başta olmak üzere, ırkçılık ve yabancı düşmanlığıyla mücadele etmek zorunda kaldığını da kaydetti.

MİSAFİR İŞÇİLERİN ÇOCUKLARI SÖZ SAHİBİ OLDU

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan da işgücü anlaşmasının 65'inci yıl dönümünün iki halkı bir araya getiren dostluğun göstergesi olduğuna vurgu yaptı. Büyükelçi Turan, işgücü anlaşmanın Türk vatandaşlarının Almanya'nın kalkınmasında önemli bir rol üstlenmesine imkan sağladığını kaydederek, "Almanya'ya misafir işçi olarak gelenlerin çocukları bugün siyasette, ekonomide, sanat ve sporda ve de eğitimde etkili ve söz sahibi konumlara ulaştı" dedi.

Uluslararası krizlere ve belirsizliklere dikkat çeken Turan, Türk-Alman ilişkilerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Friedrich Merz arasındaki diyalog ve karşılıklı güvene dayalı temaslarla daha ileriye taşınabildiğini belirtti.

ÜÇ KUŞAK AYNI PANELDE BULUŞTU

Etkinlik sonrasında Almanya'daki Türklerin ilk kuşak temsilcileri ile onların çocukları ve torunlarıyla aynı yaştaki ikinci ve üçüncü kuşak temsilcilerinin yer aldığı bir panelde, Türkiye Almanya İşgücü Anlaşması, Almanya'ya ilk gelen neslin yaşadığı zorluklar ve günümüzde Türk toplumunun içinde bulunduğu konum başlıklarında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: İHA
Dış PolitikaPolitikaTürkiyeAlmanyaKültürSon Dakika

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