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Mesut Yar Datça Belediye Başkanı aday adayı oldu - Son Dakika
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Mesut Yar Datça Belediye Başkanı aday adayı oldu

Gazeteci ve sunucu Mesut Yar, sabah haberleri sunduğu kanaldan ayrılarak Datça Belediye Başkanlığına adaylık başvurusu yaptı.

06.12.2023 - 11:38,  Güncelleme: 12:35
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Ünlü gazeteci Yar, "Mutlu ve Mesut bir Datça için Mesut Yar" sloganı ile Cumhuriyet Halk Partisi'nden 31 Mart Yerel ve Mahalli seçimlerinde Muğla'nın Datça ilçesi Belediye Başkanlığı görevine talip olduğunu duyurdu.

"TEK BİR KIRMIZI ÇİZGİM VAR"

20 yıldır Datça'da olduğunu belirten Mesut Yar ailesinin yaşadığı ilçeye mutluluk ve huzur getirmek için aday adayı olduğunu belirterek, "1900'lerin sonlarında bir arkeolog ve gazeteci olarak belgesel yapmak için gittiğim Datça isimli ilçemize, ondan 10 sene sonra kadar Can Yücel sayesinde bir kez daha gitmiştim. Can babanın vasiyeti, Datça'da mutlu bir hayat geçirebilmekti. 20 yılını Datça'da geçirmiş bir kardeşiniz olarak, memleketin en ücra köşesini mutlu etmeye, biraz farklı sözler söylemeye, biraz mutlu ve mesut etmeye gidiyorum. Tarafım her zaman doğru ve hakikatin yanında olmak. Tek bir kırmızı çizgim var, bu ülkenin kurucu lideri ve kurucu ilkeleri. Başkumandan Mareşal Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde, yaklaşık 60 yaşına geliyorum, hayatımı bu şekilde sürdürme sözünü babaanneme vermiştim" sözleri ile hem çalıştığı kanala veda etti hem adaylığını duyurdu.

Mesut Yar, Datça Belediye Başkanlığına aday oldu
Mesut Yar, Datça Belediye Başkanlığına aday oldu
Mesut Yar, Datça Belediye Başkanlığına aday oldu
Mesut Yar, Datça Belediye Başkanlığına aday oldu
Kaynak: İHA
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Cumhuriyet Halk Partisi, Mesut Yar, Muğla, Yerel Haberler, Magazin, Güncel, Son Dakika

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