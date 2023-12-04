Metin Külünk, isim vermeden Erdoğan'a seslendi: Bu üslupla hareket edilirse 1 Nisan sabahı erken seçim konuşulur

Marmara bugün beşik gibi! Şu ana kadar 40 deprem oldu

Geçtiğimiz günlerde AK Parti'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adayı olduğunu açıklayan Metin Külünk, konuk olduğu programda ekonomik sıkıntılara vurgu yaparak AK Parti'nin 'biz kimi koysak kazanır' üslubuyla hareket etmesi durumunda 31 Mart'tan sonra erken seçim tartışmalarının gündeme geleceğini ifade etti.

"CEP TELEFONLARINI KAÇ KİŞİ ALABİLİYOR?"

Külünk yaptığı açıklamada "Restoranlar dolu şimdi bizim bir takım arkadaşlarımız seçimden önce yaptılar bu hatayı. Efendim, şu kadar cep telefonu satılıyor, bu kadar daire satılıyor. Daireleri kim alıyor? Cep telefonlarını kaç kişi alabiliyor? Herkes Beşiktaş'ta sahilde yemek mi yiyebiliyor İstanbul'da… İstanbul'un çevresinde 10 milyonluk bir nüfus Beşiktaş ile eşit değil… Şişli'nin bir hattı ile, Üsküdar'ın bir hattı ile, Kadıköy'ün bir hattı ile eşit değil" dedi.

"1 NİSAN SABAHI ERKEN SEÇİM KONUŞULUR"

Seçimlerde belirlenecek adayların özenle seçilmesi gerektiğine vurgu yapan Külünk, "Şimdi bunu görmeden özellikle son finansal sıkıntılı sürecin alana direkt baskı yaptığının ortaya çıkardığı yüzde 60'lık bana göre bu insanların geçimle ilgili problemlerini görüp bunlara yönelik adım atılmadığı zaman bir de üstüne üstlük açık yüreklilikle ifade edeyim adaylar sürecinde 'biz kimi koysak kazanır, merkezden belirledik gönderiyoruz bunu seçin' üslubu ile hareket edilirse 31 Mart'ın ertesi 1 Nisan sabahı Türkiye'de erken seçim konuşulur. Ve Cumhurbaşkanımız Beştepe'de rahat oturamaz" ifadelerini kullandı.