Metropoll'ün yayınlanan son seçim anketinde ilginç sonuçlar! Cumhur İttifakı'yla Millet İttifakı'nın arasındaki fark düştü - Son Dakika

Metropoll Araştırma şirketi, ekim ayında yaptığı Türkiye'nin Nabzı isimli çalışmasında vatandaşlara, "Bu Pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yöneltti. Şirket, topladığı verileri derleyerek sonuçları resmi sosyal medya hesabından paylaştı.

CUMHUR İTTİFAKI'NIN TOPLAM OY ORANI YÜZDE 40

Buna göre; kararsızlar dağıtılmadan önce Cumhur İttifakı üyesi AK Parti'nin oy oranı yüzde 25,1 iken kararsızlar dağıtıldıktan sonra yüzde 32,6 oldu. Cumhur İttifakı'nın diğer ortağı MHP'nin oy oranı ise kararsızlar dağıtılmadan önce yüzde 5,7 olurken kararsızlar dağıtıldıktan sonra yüzde 7,4'e yükseldi. Böylece Cumhur İttifakı'nın iki ortağının toplam oy oranı kararsızlar dağıtılmadan önce yüzde 30,8 oldu. İki partinin kararsızlar dağıtıldıktan sonraki oy oranı ise yüzde 40 seviyesine çıktı.

MİLLET İTTİFAKI FARKI KAPATTI

Millet İttifakı'nın iki ortağından biri olan CHP, kararsızlar dağıtılmadan önce yüzde 19,4 oy topladı. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra bu oran yüzde 25,2'ye çıktı. İttifak'ın diğer ortağı İYİ Parti ise kararsızlar dağıtılmadan önce yüzde 11,0 alırken kararsızlar dağıtıldıktan sonra yüzde 14,3 oy toplayabildi. Böylece Millet İttifakı'nın iki ortağı kararsızlar dağıtılmadan önce yüzde 30,4 oy topladı. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ise bu oran yüzde 39,5 yükseldi.

HDP BARAJI AŞTI

Araştırmada HDP'nin oy oranı ise kararsızlar dağıtılmadan önce yüzde 9,1; kararsızlar dağıtıldıktan sonra 11,8 oldu.

GELECEK PARTİSİ LİSTEYE GİREMEDİ, DEVA YÜZDE 3'E YAKLAŞTI

Yeni kurulan partilerden olan Gelecek Partisi'nin listede yer almaması dikkat çekerken Ali Babacan'ın kurduğu DEVA Partisi kararsızlar dağıtıldıktan sonra yüzde 2,7 oy aldı. Muharrem İnce'nin partisi Memleket Partisi ise kararsızlar dağıtıldıktan yüzde 1,6 oy topladı. Saadet Partisi ise kararsızlar dağıtıldıktan sonra yüzde 1,7 oy almayı başarabildi.

KARARSIZLARIN OY ORANI YÜZDE 20'LERE YAKIN

Araştırmada, kararsızlar ve protesto oy vereceğini söyleyenlerin toplamının yüzde 18,8 olması da dikkat çekti.