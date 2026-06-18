MGK'dan İran-ABD mutabakatına destek - Son Dakika
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MGK'dan İran-ABD mutabakatına destek

MGK\'dan İran-ABD mutabakatına destek
18.06.2026 20:15
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MGK bildirisinde, İran-ABD mutabakatından duyulan memnuniyet dile getirilirken, sürecin akamete uğratılmaması vurgulandı. Ayrıca terörle mücadele, Doğu Akdeniz, Suriye, Gazze ve diğer bölgesel konular ele alındı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Toplantısı'nın ardından yayımlanan bildiride, "İran ile ABD arasında mutabakata varılmasından duyulan memnuniyet dile getirilerek, sürecin akamete uğratılmamasının önemine dikkat çekilmiş; Türkiye'nin, bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanması yönündeki çabalara etkin katkı sunmayı sürdüreceği belirtilmiştir" denildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığı'nda gerçekleştirilen MGK toplantısı, yaklaşık 2 saat sürdü. Toplantının ardından İletişim Başkanlığı tarafından MGK Bildirisi yayımlandı. Bildiride, "PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere milli birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla yürütülen faaliyetler ile son dönemde meydana gelen uluslararası gelişmeler hakkında Kurul'a bilgi sunulmuştur. Ülkemizin ve bölgemizin istikbali bakımından kritik önem taşıyan Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge hedeflerine ulaşılması maksadıyla yürütülen çalışmalar değerlendirilmiş; milletimizi ve komşularımızı terörün ağır yükünden kurtarma yönündeki güçlü irade teyit edilmiştir. Organize suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar ele alınmış; başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin mutlak surette muhafazası hedefiyle atılan adımların kararlı bir şekilde sürdürüleceğinin altı çizilmiştir" ifadeleri yer aldı.

'DOĞU AKDENİZ'DEKİ BARIŞ ORTAMINI ZEDELEYECEK HERHANGİ BİR OLDUBİTTİYE MÜSAADE EDİLMEYECEK'

Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin ele alındığı vurgusunun yapıldığı bildiride, "Türkiye'nin garantör ülke sıfatıyla; Kıbrıs Türklerinin güvenliği, huzuru ve refahı için uluslararası hukuk çerçevesinde her türlü tedbiri almaya muktedir ve kararlı olduğu vurgulanarak; KKTC'nin hak ve menfaatlerine halel getirecek ve Doğu Akdeniz'deki barış ortamını zedeleyecek herhangi bir oldubittiye müsaade edilmeyeceği kaydedilmiştir" denildi.

'IRAK'TAKİ İSTİKRAR VE GÜVENLİK ORTAMININ MUHAFAZASINA OLAN DESTEĞİMİZ VURGULANDI'

Küresel gelişmelerin ele alındığı kaydedilen bildiride şu ifadeler kullanıldı:

"İran ile ABD arasında mutabakata varılmasından duyulan memnuniyet dile getirilerek, sürecin akamete uğratılmamasının önemi­ne dikkat çekilmiş; Türkiye'nin, bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanması yönündeki çabalara etkin katkı sunmayı sürdüreceği belirtilmiştir. Suriye'de barış, istikrar ve huzurun tesisi kapsamında katedilen mesafenin memnuniyetle karşılandığı ifade edilmiş; Suriye'nin birlik ve bütünlüğünün tahkimi ile kalkınmasına yönelik gayretlere olan desteğimizin devam edeceğinin altı çizilmiştir. Gazze'deki ateşkes ihlallerini, Batı Şeria'daki yerleşimci terörünü ve Doğu Kudüs ile Mescid-i Aksa'nın statüsüne yönelik saldırılarını sürdüren ve Lübnan'ın egemenliği ile toprak bütünlüğüne kasteden İsrail Yönetimi'nin mütecaviz eylemlerinin, bölgede barış ve istikrarın tesisine yönelik gayretlere menfi tesir ettiği belirtilmiştir. Uluslararası toplum, İsrail Yönetimi'nin evrensel insani değerleri ve uluslararası hukuku hiçe sayan ısrarlı tutumu karşısında ilkeli bir duruş sergilemeye davet edilmiştir. Irak'la her alanda tesis edilen stratejik nitelikli iş birliğinin, yeni Irak Hükümetiyle de sürdürülmesine yönelik güçlü irademiz teyit edilmiş; Irak'taki istikrar ve güvenlik ortamının muhafazasına olan desteğimiz vurgulanmıştır. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda son durum ele alınmış; çatışmaların tırmanmasının ve başta Karadeniz olmak üzere mücavir bölgelere yayılmasının mesuliyetini taşıyan taraflara, adil ve kalıcı bir barış için bir an evvel adım atma çağrısında bulunulmuştur. Afrika kıtası genelindeki gelişmelerin seyri değerlendirilmiş; Türkiye'nin, dost ve kardeş Afrika ülkelerinin egemenliği ve toprak bütünlüğünün muhafazası ile kıtada barış, istikrar ve refahın sağlanmasına yönelik desteğini sürdüreceği kaydedilmiştir. Güney Kafkasya'da barış, istikrar ve iş birliğinin kuvvetlendirilmesi doğrultusunda kaydedilen güncel gelişmeler ele alınmıştır."

Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Doğu Akdeniz, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Suriye, Gazze, İran, Mgk, Son Dakika

Son Dakika Politika MGK'dan İran-ABD mutabakatına destek - Son Dakika

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