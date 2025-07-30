MGK'dan 6 maddelik bildiri: Terörsüz Türkiye vurgusu

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) sonrası yayımlanan bildiride, Türkiye'nin ayaklarına vurulmak istenen terör prangasının sökülüp atılmasıyla birlikte milletin kardeşliğinin daha da pekişeceği ve milli hedeflere daha hızlı ve istikrarlı adımlarla ilerleneceği ifade edildi.

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Yurt içi ve yurt dışındaki güvenlik tehditleri ile bölgesel gelişmelerin kapsamlı şekilde değerlendirildiği toplantı, yaklaşık 3 buçuk saat sürdü.

Toplantının ardından yayımlanan bildiride, PKK/KCK-PYD/ YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere milli birlik ve beraberliğe yönelik tehditlerle mücadelede kararlılık vurgulandı.

MGK bildirisinde, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda önemli mesafe kat edildiği ifade edilerek, terör örgütlerinin bertaraf edilmesiyle milletin kardeşliğinin pekişeceği ve milli hedeflere daha hızlı ve istikrarlı adımlarla ilerlenebileceği vurgulandı. FETÖ ile mücadelede gelinen aşama da ele alınırken, ihanet yapılanmasının tamamen çökertilmesine yönelik sarsılmaz irade bir kez daha dile getirilirken ihanet şebekesinin tamamen çökertilmesine ve son kalıntılarının da bertaraf edilmesine yönelik sarsılmaz iradenin altı çizildi.

Toplantıda, Suriye'deki gelişmeler de ayrıntılı şekilde görüşüldü. Suriye'nin birlik ve bütünlüğünü sağlamaya yönelik çabalara destek verileceği ifade edilirken Suriye hükümetinin ülkenin birliğini, bütünlüğünü ve istikrarını sağlamaya matuf gayretlerine verilen desteğin sürdürüleceği ifade edildi. Bildiride ayrıca bu süreçte; yeniden bir şiddet sarmalına ve kaos ortamına sürüklenmek istenen Suriye'nin egemenliğini hedef alan saldırılar ve işgaller ile her türlü bölücü, yıkıcı ve ayrılıkçı faaliyetin engellenmesinin öncelik arz ettiğinin önemi vurgulandı.

İsrail'in İran'a yönelik saldırısıyla başlayan sürecin Orta Doğu'daki siyasi ve askeri etkileri de değerlendirilirken halihazırda dahi ciddi kırılganlıklarla malul olan orta doğu coğrafyasında yeni gerilimlere ve çatışmalara fırsat verilmemesi gerektiğine işaret edildi.

Bildiride, İsrail'in uluslararası hukuku ihlal ederek bölgeyi felakete sürüklediğine dikkat çekilerek, "Uluslararası hukuku çiğneyerek Filistin, Lübnan, Suriye ve Yemen'in ardından İran'ı da hedef alan ve Gazze'deki soykırım ve insanlık suçlarını sürdürerek bölgeyi felakete sürüklemeyi amaçlayan İsrail yönetiminin bir an önce durdurulması için uluslararası topluma sorumluluk alarak harekete geçme çağrısında bulunulmuştur" denildi.

Rusya- Ukrayna Savaşı'nda tırmanma emarelerinden duyulan endişe de bildiride yer aldı. Türkiye'nin kalıcı barışın tesisi için her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğu bir kez daha ifade edildi. - ANKARA