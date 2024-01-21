 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
MHP, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde adaylıkları kesinleşen 55 yeni adayı açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi

MHP, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde adaylıkları kesinleşen 55 yeni adayı açıkladı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde adaylıkları kesinleşen 55 yeni adayın isim listesini yayımladı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne yönelik yazılı açıklama yaptı. Açıklamaya göre, MHP'nin yetkili kurullarının yaptığı değerlendirme ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin onayı sonucunda seçimlerde 7. etap olarak adaylıkları kesinleşen 1 il ve 54 ilçe belediye başkan adayı olmak üzere toplam 55 aday yayımlandı.

MHP, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri\'nde adaylıkları kesinleşen 55 yeni adayı açıkladı
21.01.2024 - 16:35,
Abone Ol

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde adaylıkları kesinleşen 55 yeni adayın isim listesini yayımladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne yönelik yazılı açıklama yaptı. Açıklamaya göre, MHP'nin yetkili kurullarının yaptığı değerlendirme ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin onayı sonucunda seçimlerde 7. etap olarak adaylıkları kesinleşen 1 il ve 54 ilçe belediye başkan adayı olmak üzere toplam 55 aday yayımlandı.

Listeye göre, Düzce'de Yılmaz Eser, Çanakkale Ayvacık'ta Muharrem Şahin, Çanakkale Bayramiç'te Tuncay Özkaya, Çanakkale Biga'da Sıtkı Keçeci, Çanakkale Bozcaada'da Samet Turhal, Çanakkale Çan'da Davut Karagöz, Çanakkale Ezine'de Tahsin Yüksel, Çanakkale Gelibolu'da Hüseyin Öner Gündoğdu, Çanakkale Gökçeada'da Halil Rüştü Akgün, Çanakkale Lapseki'de Adem Balta, Çanakkale Yenice'de Kemal Cangül, Düzce Akçakoca'da Mehmet Okan Yanmaz, Düzce Cumayeri'de Mustafa Koloğlu, Düzce Çilimli'de İsmail Bayrak, Düzce Gölyaka'da Muzaffer Coşkun, Düzce Kaynaşlı'da Eftal Altundal, Edirne Lalapaşa'da Bedir Adıyaman, Edirne Meriç'te Ahmet Durmaz, Edirne Süloğlu'da Halil Özgüven, Edirne Uzunköprü'de Erdoğan Orman, Giresun Alucra'da Mete Metinyurt, Giresun Bulancak'ta Fatih Alparslan, Giresun Çamoluk'ta Fatih Düz, Giresun Dereli'de Cihan Özdemir, Giresun Doğankent'te Resul Tekin, Giresun Espiye'de İbrahim Yanık, Giresun Eynesil'de Barış Güdük, Giresun Görele'de Hasan Ali Kodal, Giresun Keşap'ta Nihat Yılmaz, Giresun Şebinkarahisar'da Mustafa Zahir Bakıcı, Giresun Yağlıdere'de Yaşar İbaş, Isparta Aksu'da Aksoy Karaduman, Isparta Atabey'de Aziz Eraslan, Isparta Eğirdir'de Mehmet Demirel, Isparta Gelendost'ta Hakan Demirtaş, Isparta Gönen'de Mete Elcim, Isparta Keçiborlu'da İbrahim Gündüz, Isparta Sütçüler'de Kasım Kutlu, Isparta Yalvaç'ta Halil Hilmi Tütüncü, Kırklareli Babaeski'de Hakan Arıcı, Kırklareli Demirköy'de Muhlis Yavuz, Kırklareli Lüleburgaz'da İbrahim Yılmaz, Kırklareli Pehlivanköy'de Pınar Akyüz Şahin, Kırklareli Pınarhisar'da Sabri Özcan, Kırklareli Vize'de Sencer Karaman, Uşak Banaz'da Aziz Bulut, Uşak Eşme'de İlhan Özkan, Uşak Karahallı'da Şenel Çakır, Uşak Sivaslı'da Ali Çetin, Uşak Ulubey'de Yorum Eskici, Yalova Altınova'da Kemal Şenol, Yalova Armutlu'da Mustafa Tokat, Yalova Çınarcık'ta Leyla Kılıç, Yalova Çiftlikköy'de Yaşar Boz, Yalova Termal'de Serkan Ergen aday olarak belirlendi. - ANKARA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Milliyetçi Hareket Partisi, Çanakkale Yenice, Devlet Bahçeli, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde adaylıkları kesinleşen 55 yeni adayı açıkladı - Son Dakika


10:20
TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor
10:14
Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı
09:58
Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlere karşılık verildi, 14 terörist etkisiz hale getirildi Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlere karşılık verildi, 14 terörist etkisiz hale getirildi
09:50
Fenerbahçe'nin yediği gol öncesinde faul var mı? Yorumcular aynı kararda hemfikir oldu Fenerbahçe'nin yediği gol öncesinde faul var mı? Yorumcular aynı kararda hemfikir oldu
09:41
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam teklifi salı günü Meclis'te görüşülecek SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam teklifi salı günü Meclis'te görüşülecek
09:33
Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 18 kişi yaralandı Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 18 kişi yaralandı
09:26
Erzurum'da trafikte yol verme tartışması: Polis memuruna saldıran şahıs gözaltına alındı Erzurum'da trafikte yol verme tartışması: Polis memuruna saldıran şahıs gözaltına alındı
09:14
Rıdvan Dilmen: Okan Buruk bir gün A Milli Takım teknik direktörü olacak Rıdvan Dilmen: Okan Buruk bir gün A Milli Takım teknik direktörü olacak

Son Dakika
10:14 Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı
09:58 Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlere karşılık verildi, 14 terörist etkisiz hale getirildi
09:50 Fenerbahçe'nin yediği gol öncesinde faul var mı? Yorumcular aynı kararda hemfikir oldu
09:41 SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam teklifi salı günü Meclis'te görüşülecek
09:33 Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 18 kişi yaralandı
09:26 Erzurum'da trafikte yol verme tartışması: Polis memuruna saldıran şahıs gözaltına alındı
09:14 Rıdvan Dilmen: Okan Buruk bir gün A Milli Takım teknik direktörü olacak
09:15 Seyyar Satıcı, İstanbul'da Vapurdan Düşen Yolcuyu Kurtardı
09:06 Güzel oyuncu Müge Boz, ikinci kez anne oluyor
09:09 Serbest piyasada dolar ve euro yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2024 10:26:39. #1.12#
SON DAKİKA: MHP, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde adaylıkları kesinleşen 55 yeni adayı açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement