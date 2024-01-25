MHP, 55 yeni belediye başkan adayını açıkladı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 1 büyükşehir ilçe, 2 ilçe, 52 belde belediye başkan adayı olmak üzere 55 adayını daha açıkladı.

MHP, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimine ilişkin belediye başkan adaylarını açıklama devam ediyor. Bu çerçevede İzmir Tire Belediye Başkan Adayı Arif Demir, Çanakkale Eceabat Belediye Başkan Adayı Hakan Elik, Nevşehir Hacıbektaş Belediye Başkan Adayı Hulisi Kurt oldu.

Çorum

MHP'nin Çorum'da belde belediye başkan adayları şöyle:

"Düvenci Belde Belediye Başkan Adayı İsmail Türk, Aşdavul Belde Belediye Başkan Adayı Ertuğrul Çalışkan".

Gümüşhane

MHP'nin Gümüşhane'de belde belediye başkan adayları şöyle:

"Arzularkabaköy Belde Belediye Başkan Adayı Çetin Rıza Tanış, Söğütlü Belde Belediye Başkan Adayı İsa Koç".

Nevşehir

MHP'nin Nevşehir'de belde belediye başkan adayları şöyle:

"Karapınar Belde Belediye Başkan Adayı Cafer Soylu, Tatlarin Belde Belediye Başkan Adayı Ercan Selvi Çalış Belde Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir, Kalaba Belde Belediye Başkan Adayı Mustafa Köroğlu, Özkonak Belde Belediye Başkan Adayı Mahmut Türkkan, Yazıhüyük Belde Belediye Başkan Adayı Burhanettin Karaketir, Ortahisar Belde Belediye Başkan Adayı Ali İhsan Özenli, Çat Belde Belediye Başkan Adayı Zübeyir Kalay, Göre Belde Belediye Başkan Adayı İsmail Güzel, Göreme Belde Belediye Başkan Adayı Ömer Eren, Kavak Belde Belediye Başkan Adayı Feridun Bağcı, Kaymaklı Belde Belediye Başkan Adayı Harun Çekiç, Nar Belde Belediye Başkan Adayı Melike Uçar, Nevşehir Sulusaray Belde Belediye Başkan Adayı Fatih Kalkan, Uçhisar Belde Belediye Başkan Adayı Abdullah Çamcı."

Tokat

MHP'nin Tokat'ta belediye başkan adayları şöyle:

"Akarçay Görümlü Belde Belediye Başkan Adayı Atilla Çoban, Ataköy Belde Belediye Başkan Adayı Kürşat Alperen, Çevreli Belde Belediye Başkan Adayı Sadi Ertan Soysal, Gölgeli Belde Belediye Başkan Adayı Koray Erman, Kınık Belde Belediye Başkan Adayı Enes Talay, Hatipli Belde Belediye Başkan Adayı Cansoy Eraslan, Gökal Belde Belediye Başkan Adayı Osman Akbulut, Karayaka Belde Belediye Başkan Adayı Aykut Sefa Başar, Tanoba Belde Belediye Başkan Adayı Vural Özdemir, Çamlıbel Belde Belediye Başkan Adayı Murat Alper, Çat Belde Belediye Başkan Adayı Ramazan Altun, Emirseyit Belde Belediye Başkan Adayı Hüseyin Sağdıç, Güryıldız Belde Belediye Başkan Adayı Mustafa Özer, Gökçeli Belde Belediye Başkan Adayı Ferhat Özgül, Gürçeşme Belde Belediye Başkan Adayı Alperen Mustafa Özata, Serenli Belde Belediye Başkan Adayı Nurettin Keleş, Yazıcık Belde Belediye Başkan Adayı Mehmet Alkın, Yolkonak Belde Belediye Başkan Adayı Süleyman Özgür, Üzümören Belde Belediye Başkan Adayı Bekir Öncü, Baydarlı Belde Belediye Başkan Adayı Ersoy Demir, Bereketli Belde Belediye Başkan Adayı Necaattin Şahin, Bozçalı Belde Belediye Başkan Adayı Osman Bayhan, Cimitekke Belde Belediye Başkan Adayı Salih Koç, Demircili Belde Belediye Başkan Adayı İsmet Şahin, Hasanşeyh Belde Belediye Başkan Adayı Gökhan Keskin, Şenyurt Belde Belediye Başkan Adayı Muammer Bay."

Osmaniye

MHP'nin Osmaniye'de belediye başkan adayları şöyle:

"Cevdetiye Belde Belediye Başkan Adayı Ömer Varışlı, Atalan Belde Belediye Başkan Adayı Süleyman Yıldırım, Böcekli Belde Belediye Başkan Adayı İbrahiç Çerçi, Ellek Belde Belediye Başkan Adayı Recep Soy, Yarbaşı Belde Belediye Başkan Adayı Ali Güzel, Mehmetli Belde Belediye Başkan Adayı İbrahim Çalık, Türkmen Belde Belediye Başkan Adayı Veli Fidan." - ANKARA