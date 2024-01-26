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MHP, 55 yeni belediye başkan adayını açıkladı - Son Dakika
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MHP, 55 yeni belediye başkan adayını açıkladı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 2 büyükşehir ilçe ve 53 belde belediye başkan adayını daha açıkladı. Açıklanan adaylar arasında Tekirdağ Muratlı Belediye Başkan Adayı İmdat Altıntaş ve Tekirdağ Saray Belediye Başkan Adayı Mümin Buluş da bulunuyor. Ayrıca Afyonkarahisar, Aksaray, Bolu ve Gümüşhane'den de birçok aday açıklandı.

MHP, 55 yeni belediye başkan adayını açıkladı
26.01.2024 - 17:58,
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 2 büyükşehir ilçe, 53 belde belediye başkan adayı olmak üzere toplam 55 adayını daha açıkladı.

MHP, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimine ilişkin belediye başkan adaylarını açıklama devam ediyor. Bu çerçevede Tekirdağ Muratlı Belediye Başkan Adayı İmdat Altıntaş, Tekirdağ Saray Belediye Başkan Adayı ise Mümin Buluş oldu.

Afyonkarahisar

Beyyazı Belde Belediye Başkan Adayı Asım Altıntaş, Çayırbağ Belde Belediye Başkan Adayı Raşit Koçak, Çıkrık Belde Belediye Başkan Adayı İbrahim Çetinaktı, Değirmenayvalı Belde Belediye Başkan Adayı Ahmet Kızılkaya, Erkmen Belde Belediye Başkan Adayı Mustafa Akalın, Fethibey Belde Belediye Başkan Adayı Mustafa Özdemir, Gebeceler Belde Belediye Başkan Adayı Medet Suna, Işıklar Belde Belediye Başkan Adayı Erol Özağıl, Kocatepe Belde Belediye Başkan Adayı Musatafa Çıngırak, Nuribey Belde Belediye Başkan Adayı Abdullah Çakmak, Salar Belde Belediye Başkan Adayı Gazi Avşar, Susuz Belde Belediye Başkan Adayı İbrahim Işılak, Sülümenli Belde Belediye Başkan Adayı Hüseyin Varol, Sülün Belde Belediye Başkan Adayı Şükrü Bucak, Dişli Belde Belediye Başkan Adayı Ahmet Mert, Özburun Belde Belediye Başkan Adayı Bünyamin Özdemir, Karacaören Belde Belediye Başkan Adayı Muhterem Algül, Pazarağaç Belde Belediye Başkan Adayı Yasin Şahin, Kocaöz Halil Yakup Demet, Haydarlı Belde Belediye Başkan Adayı Kadir Öcel, Tatarlı Belde Belediye Başkan Adayı Musa Kayer, Davulga Belde Belediye Başkan Adayı Salih Gündoğan, Gömü Belde Belediye Başkan Adayı Ramazan Eryılmaz, Döğer Belde Belediye Başkan Adayı Mehmet Demirel, Gazlıgöl Belde Belediye Başkan Adayı Ali Kırkpınar, Kayıhan Belde Belediye Başkan Adayı Ömer Şahin, Yaylabağı Belde Belediye Başkan Adayı Seydi Ahmet Sivritepe, Seydiler Belde Belediye Başkan Adayı H. Hüseyin Tokdemir, Ahmetpaşa Belde Belediye Başkan Adayı Eyüp Yakan, Akören Belde Belediye Başkan Adayı Cafer Candan, Düzağaç Belde Belediye Başkan Adayı Selçuk Çetinkaya, Güney Belde Belediye Başkan Adayı Zafer Berim, Kılıçarslan Belde Belediye Başkan Adayı Halil Çelebi, Kırka Belde Belediye Başkan Adayı Bekir Uykan, Serban Belde Belediye Başkan Adayı Şahabettin Çakır, Dereçine Belde Belediye Başkan Adayı Baki Karayel, Yeşilçiftlik Belde Belediye Başkan Adayı Özkan Alkın.

Aksaray

Bağlıkaya Belde Belediye Başkan Adayı Dursun Eser, Topakkaya Belde Belediye Başkan Adayı Dursun Eser, Helvadere Belde Belediye Başkan Adayı Arif Bellikli, Eşmekaya Belde Belediye Başkan Adayı İsmail Hakkı Güneş, Demirci Belde Belediye Başkan Adayı Necip Tal, Gülpınar Belde Belediye Başkan Adayı Ersoy Kara, Saratlı Belde Belediye Başkan Adayı Bayram Özkan, Ihlara Belde Belediye Başkan Adayı Yunus Akar, Selime Belde Belediye Başkan Adayı Turgut Yayatan.

Bolu

Karacasu Belde Belediye Başkan Adayı İrfan Gülder, Gökçesu Belde Belediye Başkan Adayı İsmail Batak, Taşkesti Belde Belediye Başkan Adayı Saim Çevik.

Gümüşhane

Öbektaş Belde Belediye Başkan Adayı Emsal Demir, Deredolu Belde Belediye Başkan Adayı Ökkeş Alkan, Ünlüpınar Belde Belediye Başkan Adayı Fikri Özer, Gümüşgöze Belde Belediye Başkan Adayı Cemal Aydın. - ANKARA

Kaynak: İHA
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